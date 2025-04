Cremona, lite col coltello tra clienti al bar: ubriaco ferisce l’amico al petto

Cremona, 22 aprile 2025 – Coltellate al bar. Un quarantottenne sabato sera poco dopo le 22.30 è stato ferito in modo serio in un locale di viale Po a Cremona con alcune coltellate, una all’addome, dopo una discussione tra amici. Secondo i testimoni che hanno assistito all’aggressione, il gruppo si trovava da un po’ nel bar quando è nata una discussione che in breve si è molto intensificata, anche perché qualcuno aveva bevuto più del dovuto. A un certo punto la situazione è sfuggita di mano quando, improvvisamente, uno dei litiganti ha cominciato a urlare e a prendere a calci e pugni l’arredamento. Poi, non placato, ha rivolto le proprie attenzioni al quarantottenne. L’esagitato si è avvicinato al rivale, lo ha raggiunto, ha cominciato a insultarlo pesantemente e poi ha estratto un coltello per colpire ripetutamente.

La dinamica

A quel punto l’aggressore si è reso conto di quel che aveva appena fatto e si è allontanato dal locale a piedi mentre posto stavano arrivando sia i soccorsi sia le forze dell’ordine. Infatti dal bar erano stati subito chiamati i soccorsi, arrivati in breve con automedica e ambulanza. Il ferito è stato stabilizzato e poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è stato accolto in codice giallo, il meno urgente. Le sue ferite sono di una certa importanza, specie quella all’addome, anche se non è in pericolo di vita.

L’indagine

Delle indagini si stanno occupando le forze dell’ordine, intervenute sia con una pattuglia dei carabinieri sia con agenti della polizia di Stato di Cremona. Sono subito stati ascoltati testimoni che hanno riferito come la lite sia scoppiata tra persone che si conoscevano da lunga data, anche se non sanno spiegarsi come mai sia finita a coltellate, visto che la discussione verteva su motivi di scarsa importanza.

Al termine dell’escussione dei testimoni, le forze dell’ordine hanno cominciato a esaminare i filmati delle telecamere interne del locale e stanno cercando di mettersi in contatto con l’aggressore, che ha già un nome.