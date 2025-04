Litiga con la compagna poi investe due persone. Era al volante ubriaco

CREMA (Cremona)Preso l’investitore di una coppia che, ubriaco, aveva travolto queste due persone in viale Europa. Mercoledì in viale Europa, nei pressi della chiesa del Pilastrello, intorno alle 20.30 una coppia stava litigando furiosamente in strada. Due persone si sono avvicinate per farli smettere e per avvertire l’uomo che la sua auto, senza freno a mano, se ne stava andando. Questa persona, un 39enne straniero, è salito in auto e invece di fermare il movimento della vettura, è ripartito a tutta velocità, investendo la coppia che era intervenuta per placare il litigio. E non si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono arrivate auto medica e due ambulanze e le persone investite sono state soccorse e medicate. Fortunatamente hanno riportato solo qualche contusione guaribile in pochi giorni. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri per capire che cosa fosse successo e mentre erano in loco, ecco spuntare l’investitore. L’uomo ha quindi portato i militari alla sua auto, parcheggiata nei pressi e con evidenti segni sul cofano dell’investimento. I militari si sono però resi conto che il 39enne era palesemente ubriaco, quindi lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha dato un risultato sorprendente: 2.5 g/l, al limite del coma etilico. A quel punto l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per fuga dopo incidente e la sua patente è stata ritirata.

Pier Giorgio Ruggeri