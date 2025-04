Vessazioni a un minorenne, va in cella

Otto mesi di prigione per un pregiudicato di 24 anni condannato per atti persecutori commessi nel 2019 a Cremona ai danni di un minorenne. Giovedì i carabinieri hanno bussato alla porta del 24enne per portarlo dietro le sbarre di Ca’ del Ferro. Il 24enne, con altri due coetanei (all’epoca minorenni) nel 2019 per circa un mese, aveva fatto bersaglio un minore di molestie, minacce e intimidazioni, sia di persona che con strumenti informatici. Secondo quanto riferito dai genitori del ragazzo preso di mira, le azioni avevano avuto gravi ripercussioni sulla salute psicologica e sul benessere del figlio. Le indagini dei carabinieri avevano permesso di identificare i responsabili. Il 24enne, portato davanti al giudice, era stato ritenuto colpevole e condannato a otto mesi di prigione. La sentenza è diventata irrevocabile e il 24enne è stato arrestato e portato in prigione.

P.G.R.