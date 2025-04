Suona con una scusa. Poi ruba nell’abitazione e fugge in monopattino

SPINO D’ADDA (Cremona)"Scusi signora, è qui il Caf?". È l’ultimo trucco messo in atto da banditi per approfittarsi della debolezza degli anziani. Ieri mattina a Spino d’Adda un giovane ha suonato alla porta di un’anziana. Lei ha aperto e si è trovata davanti questo sconosciuto che le chiesto se lì ci fosse la sede del Caf, visto che aveva un appuntamento. In effetti il centro di assistenza si trova a qualche metro più in là dell’appartamento della donna e lei si è accinta a indicare al giovane dove fosse. Ma lui, cappuccio in testa che gli celava parzialmente il volto, si è intrufolato nell’abitazione, ha rapidamente girato le stanze, ha visto un cellulare e un portafoglio, che ha preso e quindi è uscito correndo, lasciando esterrefatta la povera donna, la quale ha avuto solo il tempo di vedere che il ragazzo aveva preso un monopattino e si era rapidamente eclissato. Dopo qualche attimo di comprensibile smarrimento la donna ha chiamato i carabinieri avvertendo di quel che era successo. I militari della stazione di Pandino sono rapidamente arrivati e la vittima ha raccontato quel che era successo. Il furto subito è di poche decine di euro, ma la sfrontatezza con la quale è stato eseguito deve far pensare. I carabinieri hanno subito controllato le telecamere del paese riuscendo a individuare immagini che riprendono il furfante e adesso si sta cercando di identificarlo.

Pier Giorgio Ruggeri