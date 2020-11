Milano, 22 novembre 2020 - In attesa che la Lombardia 'si colori' di arancione, e abbandoni finalmente il rosso ed il lockdown, la curva epidemiologica del Coronavirus si sta stabilizzando. La diffusione del virus ha smesso quindi di crescere in maniera esponenziale, seguendo invece un andamento lineare. Un segnale incoraggiante, anche se l'obiettivo è iniziare a percorrere la discesa di questa seconda ondata pandemica. Ieri in Lombardia, la regione più colpita dalla diffusione del virus, i nuovi contagi giornalieri erano 8.853, con il rapporto casi-test molecolari, sceso di quasi due punti percentuali al 19,9% contro il 21,8% del giorno precedente. Sempre alto, come da trend degli ultimi giorni, il numero dei guariti-dimessi: +5.640 in 24 ore. Il fronte più caldo dell'emergenza sanitaria resta quello degli ospedali: i numeri di questa estate (a fine luglio i ricoverati erano scesi sotto quota 200), quando la pressione sugli ospedali ha raggiunto i minimi da inizio pandemia, sono ancora lontanissimi. Ieri aumento di 6 nelle terapie intensive (che hanno raggiunto i 936 pazienti) e di 10 i pazienti negli altri reparti, per un totale di 8.314. La crescita non è più impetuosa, come accadeva nelle scorse settimane. Basti pensare che due settimane fa, domenica 8 novembre, i ricoveri facevano segnare un +412, con un incremento di 40 nelle terapie intensive. Ma questo non basta. Con una crescita lineare gli ospedali andrebbero comunque incontro a una progressiva saturazione: l'obiettivo è invertire la rotta, arrivando al "segno meno". E' dunque attesa per i dati odierni del bollettino di Regione Lombardia, che arriveranno entro le 18.

Bollettino 22 novembre: i dati delle province

Per quanto riguarda le province, ieri, i nuovi casi lombardi sono stati 3.232 a Milano e provincia. Seconda per numero di casi giornalieri la provincia di Varese che ha doppiato il dato del giorno prima ed è arrivata a sfiorare i duemila casi (1.970 in un giorno). Ancora alti - seppure in calo - i numeri di Monza e Brianza (758) e Como (655). A Brescia aumento di 462 casi, a Pavia di 358, a Mantova di 338, a Bergamo di 304. A Cremona i nuovi casi giornalieri sono 221, mentre a Lecco 160. Aumenti a due cifre a Lodi (77) e Sondrio (67). Qui pubblicheremo i dati e la tabella con tutti i dati delle province lombarde appena disponibili.

Sabato 21 novembre, i casi di Covid individuati in Italia sono stati circa 2.500 meno del giorno prima, per un totale di 1.380.531. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 49.261. In frenata l'incremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid: ieri c'è stato un aumento di "sole" 10 le persone nei reparti dedicati ai pazienti più gravi, per un totale di 3.758. Superata invece la soglia dei 34mila ricoverati nei reparti ordinari: sono 34.063, con un incremento rispetto al giorno prima di 106 pazienti. Gli attualmente positivi sono 791.746, 14.570 in più in un giorno. Riguardo le regioni, prima per nuovi contagi sempre la Lombardia seguita da Veneto (3.567 casi) e Campania (3.554) . Qui pubblicheremo i dati e la tabella con tutti i dati appena disponibili.

Covid, ultimo monitoraggio Iss

Varese, è boom di contagi. Si celebra un triplo funerale

Dopo Milano, la provincia che desta maggior preoccupazione è Varese. E in un territorio come quello varesino, tra i più toccati dalla pandemia, capita anche che venga celebrato un triplo funerale: è successo ieri alla Rasa, frazione di Varese. Nell’arco di pochi giorni sono scomparse tre persone, di cui due proprio a causa del coronavirus, e le famiglie in accordo con la parrocchia hanno deciso di organizzare un rito comune. Le esequie si sono tenute all’aperto, nel campo da calcio del rione, con l’altare posizionato davanti alla porta e tre bare una affiancata all’altra.

Test di massa nel Lodigiano: il 16,8% ha gli anticorpi

Numeri decisamente più bassi nel Lodigiano, duramente colpito nella prima ondata di Covid. Qui sono partiti i test di massa: con 11.925 persone sottoposte a prelievo (le ultime il 18 novembre), di cui 2.007 risultate positive al test sierologico, la campagna di screening che ha visto coinvolti 58 comuni su 61, si può dire conclusa. Di fatto in questi giorni verrà riaperta una finestra per chi non ha potuto essere presente alla prima chiamata o per i familiari del positivo. Ma si tratta probabilmente di poco più di un migliaio di persone. Intanto la media provincile dei positivi allo screening sierologico, che ha lo scopo di rilevare quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi al corovanirus, sulle quasi 12 mila persone coinvolte (poteva partecipare, su base volontaria, un componente per ogni nucleo familiare, al costo di 10 euro; 25 euro erano coperti dal Comune, ndr ), è del 16,8%: "La percentuale sale un po’ di più nei 10 comuni della prima zona rossa, che è stata epicentro del focolaio – spiega Giovanna Gargioni, sindaca di Borghetto, che ha coordinato lo screening in quanto referente del Lodigiano in Ats Città Metropolitana di Milano, nella campagna insieme all’Asst –. Il dato più alto è stato a Meleti dove, su 67 persone testate, ne sono risultate positive 35, pari al 52%. Al contrario, Bertonico, è un caso unico: pur essendo in zona rossa, dei 123 monitorati solo 10 sono risultati positivi, l’8%. Eppure, mi confermava il sindaco, anche solo il giorno prima dell’epidemia, il 20 febbraio, la gente di Bertonico, come d’abitudine, era andata a fare la spesa al mercato di Castiglione d’Adda, uno dei focolai, dove ci sono stati morti".

