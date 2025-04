Weekend 4, 5 e 6 aprile 2025: cosa fare a Milano e in Lombardia

Un weekend sempre ricco di grandi attrazioni in questo primo scorcio di primavera in Lombardia. Se Milano è sempre il fulcro dell’attività culturale e ricreativa, con gli eventi legati al Salone del Mobile, le altre 11 province lombarde, in proporzione, non fanno mancare nulla a chi vuole divertirsi, scoprire luoghi, palazzi e castelli, cercare attività adeguate a famiglie e con bambini, gustarsi i piatti più tradizionali nelle sagre e rassegne gastronomiche. Ma anche concerti, spettacoli teatrali e passeggiate all’aperto, pic nic e feste di primavera. Traversali vi sono alcune rassegna ed eventi che attraversano tutto il territorio, con aperture straordinarie. Un esempio sono le Case dei personaggi illustri aperte, in tutta Italia, il 5 e 6 aprile 2025. Le Case dei personaggi illustri in Lombardia, in particolare, sono, partendo da Milano, l’Atelier Vincenzo Balena, aperto gratuitamente per una visita fra sculture, disegni e dipinti, mentre Villa Bernasconi di Cernobbio in provincia di Como include nel biglietto d’ingresso la possibilità di prendere parte al laboratorio “Stampare con il legno”.

La casa del pittore del Rinascimento Andrea Mantegna a Mantova

Partecipa anche la Casa di Andrea Mantegna di Mantova dove si potranno visitare le mostre "Andrea Mantegna 1431-1506 Pittore Mantovano" e “Le collezioni fotografiche della Fondazione Bam”. In provincia di Cremona, ecco la Fondazione Francesco Arata a Castelleone aperta con ingresso gratuito, la Fondazione Mario Coppetti a Cremona (ingresso gratuito), il Museo Diotti a Casalmaggiore (visita guidata gratuita). Infine, la Fondazione Ugo Da Como a Lonato del Garda (Brescia) dove si potrà scegliere tra la visita con tour “tradizionale” o in realtà aumentata e la Casa Museo di Villa Monastero a Varenna (Lecco).

Il prossimo weekend è anche contraddistinto dalla Rassegna "Castelli, palazzi e borghi medioevali", promossa dall'Associazione Pianura da scoprire con il patrocinio della Regione Lombardia: apertura straordinaria di 25 realtà in 4 province (Bergamo, Brescia, Cremona e Milano). Gli orari cambiano da una località all'altra, ma in generale comprendono l'intera giornata di domenica 6 aprile. I costi sono compresi in generale fra 4 e 8 euro. Per info Pianura da scoprire con sede a Treviglio, tel. 0363 391452. Sul sito sono indicati i recapiti delle singole località, orari, prezzi e anche i posti consigliati per il pranzo. Noi segnaliamo alcune delle proposte, suddivise per provincia. Nel week end (in particolare sabato 5) proposte di luoghi da visitare anche con Lombardia Segreta: da Mantova Sotterranea alle Grotte di Catullo a Sirmione, dalla Chiesa che custodisce le spoglie di Sant'Agostino a Pavia al Cimitero Monumentale di Milano. Ecco tutti gli eventi, suddivisi per ciascuna delle province della Lombardia.

Il fine settimana a Milano, da venerdì 4 a domenica 6 aprile, propone un ricco programma che spazia dall’arte allo sport, dal teatro alla musica, con eventi pensati per tutte le età. Una delle principali occasioni culturali sarà la #domenicalmuseo, con l'ingresso gratuito nei musei civici e statali, come accade sempre nel primo week end di ogni mese, nella giornata di domenica 6 aprile. In questo caso Musei aperti si inserisce all’interno della Milano Art Week, in corso fino al 6 aprile.

Al Museo del Novecento prende avvio una mostra in omaggio al centenario della nascita di Robert Rauschenberg con un confronto tra le sue opere e alcuni capolavori delle collezioni permanenti. Nello stesso spazio viene inaugurata anche una retrospettiva dedicata ad Artshow, storica rivista di settore. Il Museo di Storia Naturale ospita invece Breathtaking, una serie fotografica firmata da Fabrizio Ferri che affronta il tema dell’inquinamento, con immagini di dodici celebrità simbolicamente contaminate dai materiali che affliggono gli ecosistemi marini.

Mostra personale di Michele Omiccioli "Archipainting: tra forma e visione", un percorso espositivo che esplora il dialogo tra architettura e pittura attraverso lo sguardo visionario dell'artista fanese. L'esposizione è visitabile dal 2 al 18 aprile 2025 presso lo spazio TheWarehouse, in via Settala 41 a Milano (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19 con ingresso libero) e offrirà al pubblico l'opportunità di immergersi in un universo visivo in cui soggetti architettonici, sia reali sia immaginari, trascendono la loro natura costruttiva per diventare espressione artistica pura attraverso l’interpretazione dell’artista. Un nucleo importante è costituito dal ciclo dedicato a San Michele, progetto artistico ispirato alla leggenda che collega sette centri spirituali europei posizionati sulla stessa linea e quasi equidistanti tra loro. Questo ciclo rappresenta una sorta di "carta d'identità" artistica di Omiccioli, in cui la città di Milano viene omaggiata attraverso una visione inedita dell'iconica Torre Velasca.

A Palazzo Reale, Pastorale, la personale di Nico Vascellari che esplora la relazione tra uomo e natura, mentre alla Fondazione Prada l’iniziativa per famiglie La casa come scrigno propone, nel weekend, attività dedicate ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Il calendario teatrale propone spettacoli che spaziano dal dramma alla commedia. Al Teatro Franco Parenti è in scena fino al 13 aprile Billy Milligan, monologo ispirato alla vicenda giudiziaria dell’omonimo criminale affetto da disturbo dissociativo dell’identità. All’Elfo Puccini la compagnia Eco di Fondo porta sul palco la storia di Kurt Gerron, regista ebreo costretto dai nazisti a girare un film di propaganda sul campo di concentramento in cui fu poi ucciso. Sempre all’Elfo, domenica 6 aprile, è in programma O.Z. – Storia di un’emigrazione, favola teatrale rivolta a bambini dai 9 anni in su. Al Teatro dei Filodrammatici tornano invece i N.E.R.D.s – sintomi, commedia firmata da Bruno Fornasari. Il Teatro Carcano ospita Gisellə, rivisitazione in chiave contemporanea del celebre balletto romantico.

Non manca la musica dal vivo. Venerdì sera ai Magazzini Generali arriva Fatboy Slim, nome iconico della scena elettronica. Sabato, alla Chiesa di Santa Maria del Carmine, è in programma un’esecuzione della Krönungsmesse di Mozart, diretta da Gianmario Cavallaro. Domenica, alla Santeria Toscana, il live di Galliano proporrà un set tra jazz e soul, accompagnato dalla voce di Valerie Étienne. In aprile e maggio, in tutta Italia, si svolgerà la rassegna Giardini e Paesaggi Aperti con eventi, visite guidate. A Milano si gioca d’anticipo sabato 5 aprile alle ore 11 con visita al Giardino Oreste del Buono. Ben 12.500 metri quadri con molteplici specie arboree come l’acero riccio, l’ippocastano, il bagolaro. Al centro dell’area verde è presente una grande scultura, il biscione araldico, simbolo di Milano. Affascinante il Museo del Fumetto, interno al Parco, che sarà possibile visitare intrattenendosi con il suo direttore sul rapporto paesaggio e fumetto.

Nel segno dello sport, domenica 6 aprile si correrà la Wizz Air Milano Marathon, con oltre 10.000 iscritti e un tracciato ad anello con partenza e arrivo in piazza del Duomo. Per l’infanzia e l’adolescenza sono previsti numerosi appuntamenti: al Museo Poldi Pezzoli, sabato 5 aprile, i ragazzi dagli 11 ai 14 anni potranno partecipare a Leggere al Museo teens, esperienza di lettura animata tra arte e narrativa. Al Teatro Silvestranium va in scena l’adattamento de Le avventure di Pinocchio, mentre al Civico Museo Archeologico sabato è in programma una visita guidata tra i resti della Mediolanum romana, rivolta a bambini dai 7 agli 11 anni.

Infine, lo shopping vintage e il baratto completano il panorama del fine settimana: domenica torna il Wunder Mrkt allo Spirit de Milan, con oltre cento espositori, e il Baratto Market al Tempio del Futuro Perduto, dove è possibile scambiare oggetti senza l’uso di denaro, accompagnati da musica e cucina orientale. Lunedì 7 aprile, a chiudere idealmente il weekend, prende il via la Milano Design Week con oltre 1600 eventi diffusi in città: al centro dell’edizione 2025, la circolarità, l’inclusività e il talento emergente.

Visita ai Castelli e Borghi Medievali. Il 6 aprile, castelli e borghi medievali di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano accolgono visitatori con eventi culturali e culinari. L'associazione Lombardia Segreta propone per sabato 5 aprile la visita guidata al Cimitero Monumentale di Milano, Museo a cielo aperto che racconta la storia dei personaggi celebri lì sepolti, dal primo che fu Alessandro Manzoni fino a Alda Merini, Giorgio Gaber, Dario Fo; o agli artisti come Lucio Fontana e Giacomo Manzu'; o a rappresentanti delle grandi famiglie milanesi Motta, Pirelli, Feltrinelli, Mondadori. Primo turno alle 15,30. Durata un'ora e 45 minuti. Ingresso 14 euro, ridotti 8-11 euro. Nell'ambito dell'iniziativa "Tesori nascosti" alle 16,15 visita guidata alla Certosa di Garegnano, conosciuta come Certosa di Milano, voluta dal vescovo Giovanni Visconti e fondata nel 1349. Ha anche ospitato Francesco Petrarca. Ingresso da via Garegnano, Milano. Durata della visita un'ora e 15 minuti. Costo 14 euro ((da 8 a 11 i ridotti).

Domenica 6 aprile visita guidata completa alla Basilica di San Lorenzo Maggiore, fuori dalla cinta muraria di Mediolanum ai tempi in cui la città era sede dell'Impero Romano d'Occidente, lungo la via per Ticinum, l'attuale Pavia. Le sue "Colonne di San Lorenzo" sono luogo di ritrovo per i giovani. Appuntamento alle ore 15 appunto presso le Colonne di San Lorenzo in corso Porta Ticinese. Durata un'ora e 30 minuti. Costo 13 euro con l'aggiunta di 2 euro per la cappella di Sant'Aquilino. Secondo e ultimo week end a Peschiera Borromeo dal 4 al 6 aprile per la Sagra della Valtellina, spazio Fiere via Filzi-vis Matteotti. Ingresso libero. Venerdì 4 aprile dalle 19 alle 24, sabato 5 e domenica 6 dalle 12 alle 15, dalle 19 alle 24. Protagoniste le specialità culinarie valtellinesi (pizzo heri, sciatta, tariz, bresaola, vini tipici), ma anche momenti di festa. A cornice infatti la Corte di Menelao, con cabaret, musica dal vivo, spettacoli di magia, trampolieri, fachiri e mangiafuoco. In particolare venerdì sera cabaret con Gianni Astone, sabato 5 tributo agli 883 e burlesque con Marlene Clouseau, domenica a pranzo magia e ancora burlesque.

Domenica 6 aprile al teatro Trivulzio di Melzo "Caro Lucio", tributo a Lucio Dalla, band composta da Luca Bettella voce e piano, Vittorio Conte chitarra e voce, Rudy Zilio sax, clarinetto e chitarra acustica, Alici Pasqualetto tastiere, Emanuele Meina Giordani batteria e percussioni, Lorenzo Di Prima basso. Ore 20,30. Biglietti da 26 euro. Il castello Visconteo di Trezzo sull'Adda, si confini con la Bassa Bergamasca, è l'unica attrattiva in provincia di Milano per la rassegna Pianura da scoprire. Su un promontorio in pietra, circondato dall'Adda, con la salita sulla torre alta 42 metri offre uno scorcio paesaggistico unico. Visitabili anche il Museo con il sarcofago longobardi del Gigante, i giardini e il pozzo e, solo dall'esterno, la sottostante centrale idroelettrica Taccani.

Domenica 6 aprile la sezione Astino, frazione di Bergamo, Valle delle Biodiversità, via dell'Allegrezza, propone una visita guidata all'Orto Botanico di Bergamo. Appuntamento alle 10,30. Ad Astino si può visitare anche il Monastero con la Sala Refettorio e con la celebre Ultima Cena di Alessandro Allori.

Lombardia Segreta propone per domenica 6 aprile la visita guidata alle tre cripte misteriose della Città Alta di Bergamo, con il Museo della Cattedrale, la Cripta dei Vescovi in Duomo e San Michele al Pozzo Bianco. Ritrovo alle ore 15 di fronte alla chiesa di Sant'Agostino nell'omonimo piazzale. Durata 2 ore. Costo 16 euro (ridotti 8-13).

La Pro Loco di Onore, in Val Seriana al cospetto della Regina Presolana, inaugura sabato 5 aprile la prima edizione di "Canti in corte", un'occasione per rivivere alcune corti storiche del borgo in compagnia di 7 gruppi di cantori: la Cumpagnia del fil de Fer, i Ragazzi della Baracchina, Coro di Farini, Coro Valcuriasca, Coro emiliano di canto spontaneo, Corde vocali, I Provvisori. Alle 14,30 ritrovo sul piazzale del Comune di Onore, ore 15 apertura della rassegna con i bambini delle elementari del paese e con il loro canto "Noter de Berghem", dalle 15,15 il giro delle 7 corti che a rotazione ospiteranno ogni coro. Alle 20 cena su prenotazione.

Festival dello gnocco fritto e della tigella venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile al Centro Sportivo di Bagnatica in via dei Colli. Nelle tre serate con inizio alle 19,30.

Sagra degli Alpini il 4, 5 e 6 aprile a Bolgare dalle 19,30 presso la sede Alpini di via Manzoni.

Tributo a Lucio Battisti al Teatro Carisma di via Vimercati Sozzi venerdì 4 aprile a Gorlago. Ore 21.

Sabato 5 aprile visita guidata al Museo dello Smalto a Ponte San Pietro in piazza Libertà. Ore 16. Spettacolo di Gioele Dix alle ore 21 di sabato 5 aprile al Teatro Gavazzeni di Seriate.

Sabato 5 aprile visita guidata al Villaggio operaio di Crespi d'Adda patrimonio Unesco, con il suo impianto geometrico e ordinato, le case operaie ancora abitate, i servizi per la comunità dei lavoratori: chiese, scuole, dopolavoro, cimitero. Si inizia alle ore 16 dalla scalinata della Chiesa in corso Manzoni a Crespi d'Adda, frazione di Capriate San Gervasio. Costo 13 euro, ridotto 6-10.

A Spirano venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile Festa di Primavera e Sagra contadina presso il Chiisca cafè del Pala Spira' in via Sant'Antonio. Musica dal vivo, mercatini, area Kids; oltre alla possibilità di gustare i tipici casoncelli, la trippa, oltre a vari tipi di pasta, salumi e formaggi tipici. E l'immancabile Polenta con stinco, o usei scapad, o coniglio. Per la cucina nelle tre serate doppio turno alle 19 e alle 21, domenica anche possibilità di pranzo dalle 12 alle 14.

L'associazione Pianura da Scoprire (domenica 6 aprile) propone la visita a Palazzo Visconti a Brignano di Gera d'Adda, con il suo scalone monumentale, la sala del trono al piano nobile, l'esposizione permanente delle Maschere dei Visconti nella Sala dei Centauri; ore 15 e 16,30. Biglietto 8 euro, gratis under 12 e over 70.

A Calcio visita al Borgo dei muri dipinti, con due castelli, tre chiese e 48 muri dipinti tra gli anni '90 e 2000 da artisti locali e nazionali che raccontano la storia del borgo. Offerta libera.

A Cavernago al mattino ore 10, al pomeriggio dalle 14 alle 17 (5 euro, gratis under 10) visita al castello che fu di Bartolomeo Colleoni, che diede il via a un Palazzo fortificato e successivamente ('500-'600) decorato con affreschi.

In frazione Malpaga di Cavernago visita al castello (sempre opera dei Colleoni), magnifica Residenza interamente affrescata; dalle 10 alle 19 con audioguida, visite guidate 11,30 e 17,30; 12-17 euro.

A Covo (visite guidate al mattino alle 9 e alle 10,30, al pomeriggio alle 14, alle 15,30 e alle 17, offerta libera) si potrà no ammirare il castello coi suoi due fossati e a pochi passi la santella di San Lazzaro con le reliquie; quindi passeggiando per il borgo i muri dipinti da artisti contemporanei con opere di grandi dimensioni.

A Martinengo apertura del gioiello artistico-architettonico dell’Incoronata e al Borgo antico con il Filandone ottocentesco de L'Albero degli zoccoli e il centro medioevale con torre, portici, Monastero e fossato.

A Pagazzano castello Visconteo costruito nel '400 e ampliato da Galeazzo Visconti nel '500, con imponente torchio da vino del 1736, musei Etnografico e Archeologico.

A Urgnano visita a Rocca Albani con fossato e sale affrescate, poi alla Chiesina della Trinità (detta piccola Sistina bergamasca), alla parrocchiale con arredi e tele pregiate (fra cui quella di Tintoretto); infine la maestosa piazza con la torre campanaria del Cagnola.

A Romano di Lombardia accesso alla Rocca Viscontea e ai suoi camminamenti di ronda e alle torri con bellissimi scorci sulla campagna circostante; visitabili anche il Palazzo della Ragione i Portici della Misericordia.

A Solza visita al castello che diede i natali a Bartolomeo Colleoni nel 1395.

A Torre Pallavicina ingresso a Palazzo Oldofredi Tadini costruito nel XV secolo per volontà di Tristano Sforza che ne fece la Residenza estiva della famiglia milanese.

A Treviglio da ammirare il Museo storico verticale: salendo i 7 livelli della torre civica ci si immerge in una successione di esperienze multimediali e interattive in grado di comunicare la storia della città; dal punto più alto vista su Treviglio e sulla Pianura circostante. Flower & Food Festival a Terno d’Isola per tutto il mese di aprile, Tulipania offre un festival culinario tra i campi di tulipani più famosi della Lombardia.

Domenica 6 aprile a Brescia è la giornata del Tour del Pirlo, celebre cocktail a base di Campari (o Aperol), acqua gassata e immancabile fetta di arancia. Il percorso storico-gastronomico alla scoperta di Brescia e della sua storia parte da Piazza della Loggia alle ore 15 e prevede 6 tappe con stuzzichini apericena e visite guidate a Palazzo della Loggia e ad altre attrattive della città tra Storia e leggenda. Costo di partecipazione 50 euro.

Sabato 5 aprile al Display Brixia Forum della Fiera di Brescia concerto di Umberto Tozzi: "L'ultima notte rosa". Ore 21.

Al Teatro Comunale di corso Giuseppe Zanardelli a Brescia domenica 6 e lunedì 7 aprile, ore 21, protagonista Claudio Baglioni con il suo concerto-spettacolo: "Piano di Volo Solo tris".

Visita guidata a Palazzo della Loggia, simbolo di B rescia, sabato 5 aprile con Lombardia Segreta. Ritrovo in piazza della Loggia, sotto i portici (primo turno ore 10,30) e visite alle sale del Consiglio e della Giunta, al Salone Vanvitelliano. Costo 13 euro, 5-10 i ridotti.

Escursione guidata fino alla Rocca di Manerba e al suo villaggio medioevale, alla spiaggia e alla riserva naturale sul Lago di Garda sabato 5 aprile. Partenza da piazzale Simonati a Solarolo alle 15. Passeggiata di circa 4 chilometri, con 250 metri di dislivello. Durata 1 ora e mezzo. Costo 13 euro, ridotti 5-10.

Sabato 5 aprile visita guidata alle Grotte di Catullo a Sirmione, passando per il castello Scaligero, il Lido delle Bionde con la sua sorgente termale, la storica villa di Maria Callas. Ritrovo in Largo Goethe alle ore 15. Durata un'ora e 45 minuti. Costo 22 euro, ridotti 12-17.

Dog Show sabato 5 e domenica 6 aprile a Montichiari, Centro fiera del Garda in via Brescia con la 61esima esposizione internazionale canina. Attesi 2000 esemplari di 190 razze diverse, con 500 espositori e 50 negozi dedicati al mondo del cane.

Sabato 5 aprile escursione guidata a Monte Isola e al suo santuario della Madonna della Ceriola, con il suo panorama a 360 gradi sul Lago d'Iseo. Partenza dall'attacco del traghetto a Sale Marasino. Ritrovo alle 7,45. Il dislivello è di 500 metri.

Per la rassegna Pianura da scoprire (domenica 6 aprile) segnaliamo in provincia di Brescia il borgo di Orzivecchi con la parrocchiale, l'antica chiesa dei Disciplini, i palazzi appartenuti ai Martinengo; e fuori dalle mura l'antica pieve di Bigolio e il castello della Cesarina.

A Borgo San Giacomo, nella Bassa Bresciana ai confini con il Cremonese, il centro storico con la chiesa dell'Immacolata Concezione, la Chiesa parrocchiale, il Palazzo dei Martinengo, il Vecchio camposanto, la roggia Gaspara e parte dell'antico fossato del borgo fortificato.Domenica 6 aprile discesa in gommone sul fiume Oglio per ammirare le bellezze del paesaggio e per vivere un'accattivante esperienza. Ritrovo alle ore 9 in località Belpensiero a Villachiara. Durata 2 ore.

Attesissimo concerto di Umberto Tozzi venerdì 4 aprile al Teatro Sociale di piazza Giuseppe Verdi a Como. "L'ultima notte rosa, the finale tour" è il titolo dello spettacolo che al debutto ha ottenuto un grande successo a Roma, alle Terme di Caracalla. Biglietti a partire da 69 euro. Si inizia alle ore 21.

Il Teatro Sociale di Como ospiterà sabato 5 aprile alle 21 la performance intitolata "Umano" con l'Associazione Human.rawETS. con musica elettronica e un'installazione interattiva. Prezzo del biglietto euro 11,50.

Sempre al Teatro comasco di piazza Verdi, domenica 6 aprile, ore 16, "Cenerentola", spettacolo per famiglie. Protagonisti sul parco gli artisti della Compagnia Zaches Teatro.

Nuova apertura al pubblico domenica 6 aprile, ore 15, del Bunker Antiaereo e Antigas di Como, un rifugio perfettamente conservato che rivela pezzi di Storia e aneddoti della Seconda Guerra Mondiale; un rifugio collettivo, in pieno centro a Como, nei sotterranei della Croce Rossa. Biglietti adulti 12 euro, ragazzi dai 6 ai 24 anni 9 euro, gratis per i bambini fino a 5 anni.

Week end di Mercatini a Como. Sabato 5 e domenica 6 aprile rassegne hobbystiche e di antiquariato in via Muralto, via Bellini, via Plinio e piazza Perretta. Sabato 5 nell'intera giornata Mercato Mercerie da viale Battisti a viale Varese: bancarelle all'aperto lungo le mura cittadine. Sempre sabato stand dell'Artigianato in piazza San Fedele e nello stesso giorno, dalle ore 8 alle 12, Mercato dei produttori locali e biologici al Parco dei Missionari Comboniani in via Selvadonica a Rebbio. Infine domenica 6 Antiquariato in mostra a Porta Torre.

Per le Giornate delle Case dei personaggi illustri sabato 5 e domenica 6 aprile a partire dalle ore 9 apertura al pubblico di Villa Bernasconi a Cernobbio, via Regina, con la sua Torretta in stile Liberty. La villa era stata commissionata dall'imprenditore tessile Davide Bernasconi all'architetto milanese Alfredo Campanini.

Domenica 6 aprile a Villa Carlotta di Tremezzo Open Day Family, un'iniziativa particolarmente dedicata a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con attività legate alla Scienza, all'Arte, all'Ambiente. Dalle ore 14 alle 15,30.

Sempre domenica 6 aprile apertura al pubblico di Villa Magni Rizzoli a Canzo, una sfarzosa dimora "vicentina" in Brianza. Dalle 10,30 alle 20.

Una suggestiva passeggiata tra natura e storia quella in programma domenica 6 aprile a Palazzo di Faggeto Lario. Appuntamento alle 10,30 in piazza Cavalieri Emilio Casola per visitare l'antico agglomerato cinquecentesco abbarbicato a 600 metri di altitudine noto soprattutto per il suo torchio medioevale utilizzato per le vinacce e le noci. Quota di partecipazione 15 euro. Si potrà visitare anche la caratteristica chiesa di Sant'Ambrogio.

Sia sabato 5 si domenica 6 aprile si potrà partecipare, a Blevio, ad una passeggiata artistica nelle frazioni alte e lungo la Strada Regia. Dalle 14 alle 19 dei due pomeriggi le antiche vie del borgo si trasformeranno infatti in una magica rassegna di Arte e Artigianato. L'itinerario parte da Sopravilla, nella piazzetta Berin e passa da Sorto e Mezzovico (sedi del Mutuo Soccorso maschile e femminile), dove si conclude. Nell'iniziativa sono coinvolti anche i più piccoli con un momento speciale sabato 5 alla Scuola Materna Antonio Lucini intitolato: "Splash! Un lago di colori".

Apertura straordinaria domenica 6 aprile a Cremona della Chiesa di Santa Monica e del complesso universitario. Si tratta dell'antico Convento agostiniano oggi sede dell'università Cattolica del Sacro Cuore. Si possono ammirare l'architettura conventuale della Chiesa, le decorazioni di pregio e l'arte Sacra, il chiostro, gli ambienti dove oggi ci sono le aule e le biblioteche. Appuntamento alle 15,30 con ingresso dal Campus Universitario via Stefano Leonida Bissolati. Durata un'ora e 30 minuti, costo 13 euro, ridotti 7-10.

Le strade del gusto, della bellezza e del gioco: è il titolo del viaggio tra Sapori e divertimenti promosso a Cremona, in piazza Stradivari, domenica 6 aprile dalle 9 alle 19. Tra visite guidate alla città ed esibizioni musicali, rappresenteranno un'originale attrattiva i rompicapo e i giochi di magia del maestro Piero Costantini.

Domenica 6 aprile a Cremona Fiere, padiglione 1, ore 9,30-16, "Un milione di giocattoli": in mostra giocattoli d'epoca e modellini di 200 espositori provenienti da Italia, Francia, Belgio e Germania. Oltre a 20 esemplari di vespe del Vespa Club. Ingresso gratuito. Sono graditi gli animali. La presentazione della manifestazione sabato 5 aprile alle 16,30.

Ritrovo alle ore 17 di sabato 5 aprile in piazza Duomo davanti al Battistero a Cremona per il tour della "Cremona misteriosa", con visita guidata, tra racconti e misteri, di piazza Stradivari, dell'interno della Cattedrale, di piazza Roma. Costo 10-12 euro.

Anteprima venerdì 4 aprile alle 17,30 nella Sala Ricevimenti del palazzo comunale per la Festa del salame nobile Cremasco, in programma a Crema (piazza Duomo e vie del centro storico) nelle intere giornate di sabato 5 e domenica 6 aprile. Nell'occasione si celebrerà il 25esimo anniversario del patto di gemellaggio con la città francese di Melun. Oltre ai vari tipi di salumi si potranno degustare altri prodotti tipici a partire dal biscotto Mostaccino, usato per il ripieno del famoso tortelli cremasco.

Concerto d'arpa al lume di candela domenica 6 aprile alle ore 17,30 all'auditorium Pertini di via dell'Eremo a Lecco. Protagonista la musicista Michela La Fauci. Durata del concerto circa 60 minuti. Biglietto d'ingresso 15 euro, ridotto 8-12 euro.

Per la rassegna "Lecco e la sua storia" sabato 5 aprile alle ore 17 presso l'Officina Badoni di corso Matteotti, gli esponenti dell'Associazione ex Alunni del liceo Manzoni, con il patrocinio del Comune di Lecco, invita al dibattito sul tema: "Dal dominio spagnolo al secondo dopoguerra". Ingresso gratuito.

"Valma Street Block 2025" è il titolo della manifestazione di sabato 5 aprile a Civate. Dalle 13,30 alle 19, il centro storico della località sarà trasformato in un'originale palestra di arrampicata urbana: finestre, colonne e muri diventeranno pareti sulle quali centinaia di scalatori metteranno alla prova le loro abilità e emozioneranno il pubblico.

L'Associazione Monte di Brianza, con Cros di Varenna e con il patrocinio del Comune di Dolzago, promuove per sabato 5 aprile un'emozionante uscita notturna denominata "Notte da gufi". Un'escursione, con partenza da Dolzago quando si fa buio, per conoscere la vita e la biologia del Monte di Brianza, per comprendere l'importanza della loro tutela e, chissà, fare incontri sorprendenti.

Le attrici Martina Colombari e Anna Galliena, con le colleghe Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Cristina Fondi, sono protagoniste venerdì 4 aprile, ore 21, al Teatro Fabrizio De André di Mandello sul Lario, della rappresentazione: "Fiori d'acciaio". Un omaggio alla resilienza e alla forza femminile.

Domenica 6 aprile apertura straordinaria con visita guidata di Villa Greppi a Monticello Brianza, col suo vasto parco, il Salone Grande, la Sala Biliardo, la Sala del Caffè, la Cappella di San Giacomo. Durata della visita un'ora e 30 minuti. Tre i turni previsti: 10,30-14,30-16,30 con ingresso alla villa da via Monte Grappa. Biglietto 12 euro, ridotto da 5 a 10 euro.

Camminata dell'Amicizia domenica 6 aprile a Bosisio Parini. Ritrovo presso la sede del Gruppo La Nuova Famiglia e partenza alle 8,30. Due i percorsi alternativi nelle vie e nei dintorni del paese, di 7 e 12 chilometri. All'arrivo tradizionale risottata con la Confraternita della Pentola di Senago, polenta con la Pro Loco di Barzanò, bancarelle di dolci del Bumbunat e stand dell'Associazione Panificatori di Erba e Como. Dalle 14 concerto con i Sulutumana, palestra di arrampicata con il CAI Molteno, tiro con l'arco con gli Arcieri del Riccio, spettacolo con Mago Tatos, esibizione musicale della Instead Band, giochi gonfiabili e pista delle macchinine elettriche. Al termine, in serata, Santa Messa animata dalla corale Don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza.

Domenica 6 aprile visita guidata e trekking con le guardie Ecologiche ed i volontari del Parco Montevecchia e Valle del Curone. In tutto 16 chilometri per una passeggiata che collega la parte storica del parco con la parte nuova del Monte di Brianza, fino ad arrivare all'Eremo di San Genesio. Iscrizione 5 euro (10 euro per il nucleo familiare). Info 02 241016219.

Per gli appassionati di auto d'epoca imperdibile l'appuntamento di domenica 6 aprile con la Scuderia Eugenio Castellotti, presieduta da Alvaro Corrù e intitolata al campionissimo lodigiano (milanese di nascita) morto in seguito di un incidente nel 1957 a soli 27 anni e famoso per le sue corse folgoranti e vincenti, per il rapporto di amicizia e collaborazione con Enzo Ferrari, per la storia d'amore con la soubrette Delia Scala. Domenica raduno alle 8 a Lodi dei prestigiosi modelli, costruiti entro gli anni '50 e provenienti da tutta Italia e intorno alle 9,30 dopo la visita guidata al Tempio civico dell'Incoronata, gioiellino artistico, partenza del tour denominato: "Sulle strade del Lodigiano, Terra di eccellenze e autentiche tradizioni". Prima tappa a Villa Litta a Orio Litta e intorno alle 11 i passaggi nei centri abitati di Casalpusterlengo e Codogno. Quindi sosta alla Cascina Sant'Ignazio di Secugnago, passerella sulle colline di San Colombano al Lambro e conclusione, con il pranzo, al castello di Camairago. Domenica a partire dalle ore 15,30 Maratona Letteraria curata da Luca Maccagni alla Società generale operaia di Mutuo Soccorso di via Callisto Piazza a Lodi. Alcuni autori lodigiani dialogheranno con giornalisti ed esperti. In particolare lo stesso Maccagni incontrerà Anna Corsini, Elisa Curti, Francesca Idoli, Alice Vergnaghi, Fede Costa, Angelo Stroppa e l'illustratrice Elena Vercelli sul tema: "Ritratti di donne lodigiane"; e dialogherà con Matteo Schianchi su cinema e disabilità, il film come strumento di analisi e partecipazione; Pietro Sarzana, studioso di Ada Negri, sarà intervistato da Lucia Macchioni sull'attività giornalistica dell'illustre scrittrice-poetessa e giornalista ("La fama mi sorprese" il titolo del dibattito); Stefania Carenzi illustrerà, stimolata da una mediatrice culturale, le sue "50 favole da leggere con il papà"; Luigi Cornaggia interverrà, con il supporto di Aldo Papagni, su: 'Nonno perché il Fanfulla? Te lo raccontiamo noi".

Sabato 5 aprile inaugurazione della Mostra: "Essere fiume", allo Spazio 21 di San Fereolo a Lodi. In esposizione reperti archeologici, ceramiche, libri, opere di arte contemporanea. Sarà visitabile fino al 21 giugno.

Sabato 5 aprile al Teatro alle Vigne di via Cavour a Lodi spettacolo "Molto Pop" del comico lucchese Francesco Fanucchi. Alle 20,45.

Domenica 6 aprile la Scuola d'Arte Bergognone diretta da Angelo Frosio festeggia i suoi primi 50 anni con una mostra speciale negli spazi della sede di via Marescalca a Lodi. Inaugurazione alle ore 17.

Sabato 5 aprile alle 17,15 nello Spazio Tiziano Zalli di Bipielle Arte a Lodi presentazione del libro "Solo un pugno di parole", di Margherita Baldrighi. Il dramma di una coppia di giovani dopo la chiamata alle armi del 1940.

Domenica 6 aprile apertura straordinaria di Villa Litta Carini a Orio Litta, con visita guidata condotta dalla proprietaria. Si potranno ammirare gli affreschi della Sala Apollo, della Sala Gialla, del Salone delle Feste, il parco con il punto panoramico sulla campagna verso il Po. Ingressi alle 14,30 e alle 16. Durata un'ora e 15 minuti. Costo 12 euro, 5 e 10 euro per i ridotti.

Sabato 5 aprile alle 21 al Teatro Comunale di Caselle Landi concerto benefico: Tributo ai Pooh con la band Parsifal.

La Cripta di Sant'Andrea e la Rotonda di San Lorenzo, tra reliquie e misteri, sono le principali attrattive della "Mantova Sotterranea", in un'escursione promossa dall'associazione Lombardia Segreta per domenica 6 aprile. Ritrovo alle ore 15 all'Infopoint presso la Casa di Rigoletto in piazza Sordello. Quota di partecipazione 15 euro, ridotto da 8 a 12.

Sabato 5 e domenica 6 aprile a Mantova, nell'ambito della giornata delle case di personaggi celebri, apertura al pubblico (dalle ore 9) della casa del Mantegna, in via Giovanni Acerbi.

Sabato 5 e domenica 6 aprile al teatro Sociale di Mantova in piazza Felice Cavallotti, "Osteria Giacobazzi", singolare spettacolo in cui il celebre cabarettista di Zelig Giuseppe Giacobazzi, insieme con il collega Andrea Vasumi, intratterrà il pubblico con alcuni tavoli imbanditi, con cibo e vino serviti ad alcuni ospiti seduti sul palco. Insomma una divertente Osteria con spettacolo incluso. Si inizia alle 21 in entrambe le serate. Al teatrino d'Arco di via Angelo Scarsellini a Mantova "La congiura degli innocenti", spettacolo con con la compagnia Teatrale Francesco Campogalliani. Sabato 5 aprile alle ore 20,45 e domenica 6 alle 16.

"Colonne sonore e Jazz" domenica 6 aprile, ore 17, nell'ex chiesa della Madonna della Vittoria in via Monteverdi a Mantova. Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte proporranno celebri melodie, in particolare di Ennio Morricone.

"Le scienze in bilico: che fermento in cucina!". Sabato 5 aprile alle ore 11 presso la Biblioteca Baratta di Mantova, laboratorio scientifico-culinario per bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni.

"Calici a Palazzo" sabato 5 e domenica 6 aprile al Palazzo Ducale in piazza Ducale a Sabbioneta. Una grande mostra mercato di vini con la partecipazione di 30 aziende vinicole, con 300 etichette e con l'abbinamento di prodotti tipici e specialità gastronomiche: focaccine alle alghe, schiacciata con la zucca e con ciccioli, riso alla pilota, sbrisolona con zabaione, salumi e torte. Ingresso gratuito. Degustazioni 10-15 euro.

Concerto alla Reggia di Monza il 4 aprile, presso la Villa Reale di Monza, il Chigiana Percussion Ensemble eseguirà un programma coinvolgente di percussioni. Mostra "Le Immagini della Fantasia" a Villa Reale di Monza: Fino al 13 aprile, un'emozionante mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia. Domenica 6 aprile visita guidata all'ex manicomio Mombello di Limbiate in via Monte Grappa. Ingressi alle 10,30-14,30-16. Durata un'ora e 15 minuti. Costo 12 euro, ridotti 6-10 euro.Mercatini e Street Food a Lissone: dal 4 al 6 aprile in piazza Libertà, Lissone offre un'esperienza culinaria e festosa con stand e truck food regionali.

Festival della Cucina Greco-Romana a Vimercate dal 4 al 6 aprile, Piazza Unità d'Italia ospiterà il festival dove si potranno gustare specialità come la carbonara romana e la pita gyros greca. Mostra "Realtà Magica" a Vimercate: Il Must celebra Gianfilippo Usellini con una mostra di tele classiche ispirate al '400 italiano.

Caccia alle Uova nel Parco a Ceriano Laghetto il 5 e 6 aprile, nel Parco delle Groane, una divertente caccia al tesoro per grandi e piccini.

Venerdì 4 aprile, primo turno alle ore 16, visita guidata all'ex convento di San Tommaso e alla Cappella Bottigella a Pavia. Ritrovo in piazza del Lino. Durata un'ora e 30 minuti. Ingresso adulti 13 euro, ridotto 5-10 euro.

Per Lombardia Segreta domenica 6 aprile visita guidata alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, la chiesa di Pavia che custodisce le tombe di Sant'Agostino, di re Liutprando e del filosofo Severino Boezio e che ha una storia che si intreccia con le vite di Dante, Petrarca e Boccaccio. Primo turno alle ore 15 all'ingresso principale in piazza San Pietro in Ciel d'Oro. Durata della visita un'ora e 30 minuti. Costo 10 euro (5-8 euro i ridotti). Al termine sarà possibile visitare anche i resti della chiesa di San Zeno.

Domenica 6 aprile apertura straordinaria, con visita guidata, del Collegio Ghislieri, voluto da Papa Pio V. Durata un'ora e 15 minuti. Appuntamento alle ore 15 all'ingresso in piazza Ghislieri.

Sabato 5 e domenica 6 aprile gli studenti dei licei pavesi Foscolo, Taramelli, Cairoli, Cardano e dell'istituto tecnico Bordoni, saranno, con i loro docenti, anfitrioni per due giorni. Guideranno infatti i visitatori alla scoperta del Teatro Fraschini, in Strada Nuova a Pavia.

International Street Food venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile (ore 12-24) a Pavia, nella nuova location presso il parcheggio di via Rismondo. Una manifestazione dedicata appunto al cibo di strada, con cucina internazionale, birre artigianali, dolci tradizionali e con opzioni senza glutine.

Festa Irlandese venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile in piazza della Repubblica a Garlasco, con street food, concerti live, balli tradizionali, birre artigianali. 20 euro per partecipare (15 euro se si è soci FAI).

Domenica 6 Fiera di Aprile a Rivanazzano. Il Parco Brugnatelli si animerà, dalle ore 14 alle 18, di bancarelle con abbigliamento e altre opportunità, di prodotti di gastronomia locale (bevande, zafferano,vini) con la Pro Loco, di giochi e attrazioni per piccoli e grandi, ma anche di asini, mucche e caprette. Alcune corti di piazza Cornaggia, via Bellocchio, via Malaspina, via Cairoli saranno popolate da varie specie di animali da cortile. In piazza Chiesa Abbiati ci sarà un'esposizione di trattori d'epoca.

"Mineralpavia" domenica 6 aprile, dalle 9 alle 18, a San Genesio e Uniti. L'Associazione Mineralogica e Paleontologica Pavese permetterà a collezionisti e curiosi di ammirare esemplari rari di minerali e fossili provenienti da diverse parti del mondo, per la Fiera e Borsa Scambio. L'appuntamento è presso il Centro Polifunzionale di via Parco Vecchio. Ingresso libero.

Raduno, o meglio "ammassamento" alle ore 14 di sabato 5 aprile in piazza Garibaldi a Sondrio per la Giornata Regionale della Riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini. Alle 15 gli onori ai gonfaloni della Regione Lombardia, della Provincia e del Comune di Sondrio; alle 15,15 l'Alzabandiera; alle 15,30 la sfilata per le vie del centro cittadino; alle 16 la deposizione della corona, l'onore ai Caduti e la preghiera dell'Alpino. Alle 16,30 l'incontro con le autorità nella Sala della provincia e la conferenza sul tema: "La Battaglia dei ghiacciai' con il prof Marco Cimmino.

Domenica 6 aprile ingresso gratuito ai principali musei di Sondrio: MVSA (Museo Valtellinese di Storia e Arte), Cast (Castello delle Storie di Montagna, dove si può avventurarsi tra arrampicata, alpinismo e ambiente attraverso la tecnologia) e il Museo dei minerali di Valtellina e Valchiavenna. Apertura dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

A Castel Masegna di Sondrio sabato 5 e domenica 6 aprile, alle 11 e alle 15, si potrà visitare il primo piano della torre colombaia, dove i recenti restauri hanno riportato alla luce gli affreschi dell'Orlando Furioso, otto scene tratte dall'opera di Ariosto.

Al cinema Teatro Mignon di Tirano sabato 5 aprile alle ore 21 protagonista Lino Patruno con il suo Jazz Show. Con Patruno un gruppo di altri straordinari musicisti. Ingresso gratuito.

"Desiderio d'Italia" sabato 5 aprile all'auditorium Leone Trabucchi di via San Rocco a Castione Andevenno. Il tenore Pierfranco Manzi e la pianista Giusy Amendola proporranno un viaggio nel Bel Paese attraverso souvenir musicali lasciati da artisti del calibro di Wolf, Schuman, Fauré, Hahn. Evento gratuito.

Domenica 6 aprile al Centro Visitatori di piazza Forba a Valfurva rappresentazione teatrale per bambini intitolata: "Il gatto e la volpe, aspettando Mangiafuoco", in collaborazione con Teatro Blu di Varese. Ingresso libero.

A Morbegno sabato 5 e domenica 6 aprile, Polo Fieristico sulla Strada Comunale di Campagna, manifestazione "Morbegno Di-vino'. Un week end dedicato ai migliori vini italiani ed internazionali, a distillati ed eccellenze gastronomiche. Vi partecipano 40 aziende vinicole che propongono 700 vini da degustare (non necessariamente tutti), con la possibilità di incontrare i produttori. Non mancheranno un punto spedizioni, Area Camper, Dog Friendly. Ingresso e parcheggio gratuiti. Kit degustazione 6-10 euro. Evento ecosostenibile e al coperto. Sabato 5 dalle ore 11 alle 21, domenica 6 dalle 11 alle 19.

Il Comune di Varese, in collaborazione con i Musei civici promuove per sabato 5 aprile la visita guidata alla mostra "Mondi lontani" a Villa Mirabello, in piazza Motta. Si tratta dell'esposizione di oggetti recuperati da viaggi di esplorazione dell'800 e frutto delle ricerche degli archeologici varesini Angelo e Alfredo Castiglioni che permettono di approfondire la conoscenza di diverse culture esotiche. La quota di partecipazione è di 10 euro. Gratis per gli under 18. "Recitare stanca" è il titolo della commedia di Sara Maraschiello in cartellone alle ore 21 di sabato 5 aprile all'auditorium San Giovanni Bosco di Varese, via Lazzaro Papi. Al centro dell'argomento il Teatro e tutto ciò che ad esso ruota intorno. Ingresso a offerta libera.

Si conclude sabato 5 aprile (apertura dalle ore 9,30 alle 17) in località Casbeno di Varese, viale Sant'Antonio, presso la galleria Punto sull'Arte, la mostra tutta al femminile intitolata "Pink & Powerful", un'onda di creatività che celebra la forza, la gioia e l'ironia delle donne. L'esposizione ha per protagoniste 10 artiste varesine, italiane e straniere, ognuna con la propria tecnica e la propria sensibilità: Annalu', Valentina Ceci, Ilaria Del Monte, Jill Hojeberg, Lene Kilde, Silvia Leverson, Lara Martinato, Sabrina Milazzo, Marika Vicari, Alice Zanin.

"Birra a fiumi e supermusica al Circolo di Casbeno": così si presenta la festa di sabato 5 aprile al Circolo di via Milazzo a Varese. Si potrà ascoltare la musica proposta in consolle da dj Lanfry e dj Kristy, gustando arrosticini, salamelle, porchetta, patatine e altre specialità gastronomiche. Ingresso libero.

"Sostenibilità e impresa, crescere insieme per un futuro più green": è il titolo del convegno in programma sabato 5 aprile a Cittiglio. Appuntamento alle ore 9 a Festiamo, al Parco della Stazione.

Tornano le Giornate delle camelie col FAI a Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno. Una visita guidata alla scoperta della villa e del suo giardino con tantissime varietà di camelie. Non mancheranno esposizioni, degustazioni, laboratori creativi. Per orari e costi 0332 624136.

La Sala Busto di via Cesare Battisti a Busto Arsizio ospita domenica 6 aprile alle ore 18 l'orchestra a plettro dei Mandolinisti Bustesi per il primo di una serie di eventi per festeggiare i 120 anni del Gruppo. Nello stesso giorno, in mattinata, alle ore 11, inaugurazione nella chiesa di Sant'Antonio Abate di una mostra sulla Storia dei Mandolinisti Bustesi. La mostra resterà aperta (fino al 13 aprile) dalle 11 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30.

Domenica 6 aprile visite guidate al Liberty di Villa Castiglioni (appartenuta a Cesare Castiglioni, che seguì Garibaldi nella spedizione dei Mille) e al Museo Fisogni. Quest'ultimo ospita la più grande e più completa collezione al mondo di pompe di benzina. Ritrovo alle ore 15 all'inizio di via Bianchi a Tradate. Ingresso 15 euro, 12 il ridotto. Sabato 6 e fino a sabato 12 aprile, il Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio dal Comune di San Giorgio su Legnano, organizza la mostra degli hobby sul tema "Scatole di latta dal '900 ai nostri giorni". Sogno dei golosi di tutto il mondo per più di due secoli, i biscotti nelle scatole di latta hanno attirato l’interesse o il desiderio di persone di tutte le età. Svuotando gli armadi di casa, e non soltanto i propri, gli hobbisti hanno raccolto una incredibile selezione di Scatole di latta per gli usi più diversi. La mostra è attorniata dalla esposizione di fotografie storiche di San Giorgio tratte dall’Archivio Comunale dagli inizi del ‘900 fino agli anni’80 del ‘900.