Case del personaggi illustri: gli 8 luoghi aperti in Lombardia il 5 e 6 aprile 2025

Sono 8 le realtà della Lombardia che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri che si terranno in tutto il mondo il 5 e 6 aprile 2025, nell’ambito dell’evento promosso dall’Associazione nazionale Case della Memoria.

Partendo da Milano, l’Atelier Vincenzo Balena è aperto gratuitamente per una visita fra sculture, disegni e dipinti, mentre Villa Bernasconi di Cernobbio in provincia di Como include nel biglietto d’ingresso la possibilità di prendere parte al laboratorio “Stampare con il legno”. Partecipa anche la Casa di Andrea Mantegna di Mantova dove si potranno visitare le mostre "Andrea Mantegna 1431-1506 Pittore Mantovano" e “Le collezioni fotografiche della Fondazione Bam”. In provincia di Cremona, ecco la Fondazione Francesco Arata a Castelleone aperta con ingresso gratuito, la Fondazione Mario Coppetti a Cremona (ingresso gratuito), il Museo Diotti a Casalmaggiore (visita guidata gratuita). Infine, la Fondazione Ugo Da Como a Lonato del Garda (Brescia) dove si potrà scegliere tra la visita con tour “tradizionale” o in realtà aumentata e la Casa Museo di Villa Monastero a Varenna (Lecco).

Di seguito l’elenco completo con gli indirizzi, numeri di telefono ed email per le informazioni e prenotazioni, che vengono accettate fino al 4 aprile.

Case di Personaggi Illustri 2025 in Lombardia

Villa Monastero

Vincenzo Balena Atelier – Via Berra, 5, Milano (MI).

Ingresso gratuito. Tra le attività proposte, la presentazione di libri e un aperitivo. Sarà possibile visitare l'atelier tra sculture, disegni e dipinti e sfogliare volumi come "La Realtà e l'Estasi" di Vincenzo Balena, "Giovanni è stato qui?" di Balena e Marco Ceriani, e "Casa Berra tra storia e realtà" di Sergio Gandini. Telefono: 0267179747. Email: vincenzobalenamilano@gmail.com.

Fondazione Francesco Arata – Via Francesco Arata, 3, Castelleone (CR). L’apertura consente di conoscere la vita e le opere del pittore e architetto italiano che fu, tra le altre cose, scenografo del Teatro alla Scala di Milano.

Ingresso gratuito. Telefono: 3483001966. Email: fondazionearata@gmail.com.

Fondazione Mario Coppetti – Via Bissolati, 1, Cremona (CR). La casa, situata a Cremona, è dedicata alla memoria e all'opera dello scultore, professore e patriota Mario Coppetti. Nato nel 1913 e scomparso nel 2018 all'età di 104 anni, Coppetti ha lasciato un'eredità artistica e civile importante che la Fondazione mantiene viva con le visite alla sua casa-studio, che ospita sculture, bozzetti e strumenti di lavoro.

Ingresso gratuito. Telefono: 3471639350 (messaggi WhatsApp). Email: silviacoppetti@yahoo.it.

Museo Diotti – Via Formis, 17, Casalmaggiore (CR).

Ingresso gratuito. È prevista una visita guidata gratuita in italiano della casa museo del pittore Giuseppe Diotti con annessa pinacoteca. Aperto al pubblico dal 2007, il museo non è solo una pinacoteca, ma anche una casa-museo che ricostruisce l'immagine dell'atelier dell'artista e il suo metodo di lavoro. domenica 6 aprile alle ore 16, su prenotazione e per un massimo di 20 persone. Saranno disponibili anche visite guidate in lingua: in inglese alle 15:30 e in francese alle 16:30. È richiesta la prenotazione via email entro il 5 aprile. Ai visitatori verrà consegnato un volume in omaggio, fino a esaurimento scorte. Telefono: 0375 200416. Email: museo.diotti@comune.casalmaggiore.cr.it.

Casa di Andrea Mantegna – Via Acerbi, 47, Mantova (MN).

Ingresso gratuito. Sarà possibile visitare le mostre "Andrea Mantegna 1431-1506 Pittore Mantovano" e "Le collezioni fotografiche della Fondazione BAM". Andrea Mantegna (1431-1506) è stato uno dei più grandi pittori del Rinascimento italiano, nato a Isola di Carturo (Padova) fu pittore di corte dai Gonzaga a Mantova: suoi gli affreschi della Camera degli Sposi nel Palazzo Ducale di Mantova. Telefono: 0376 360506. Email: casadelmantegna@provincia.mantova.it.

Villa Bernasconi – Via Regina, 7, Cernobbio (CO). Situata sul Lago di Como, è un gioiello dell'architettura Liberty progettato dall'architetto Alfredo Campanini tra il 1905 e il 1906 su commissione dell'imprenditore tessile Davide Bernasconi. Oggi è una villa Museo con decorazioni che richiamano il baco da seta, omaggio all'attività imprenditoriale di Bernasconi nel campo della seta.

Ingresso gratuito. Telefono: 031 3347209. Email: villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it.

Fondazione Ugo Da Como - Ets – Via Rocca, 2, Lonato Del Garda (BS).

I visitatori potranno scegliere se esplorare il museo dedicato al politico (fu Sottosegretario alle Finanze e Ministro per l’Assistenza militare), avvocato e storico italiano, noto per il suo impegno nella vita pubblica e culturale. Restaurò la Casa del Podestà a Lonato del Garda e ne fece una biblioteca pubblica ricca di manoscritti, incunaboli e libri rari) con il tour tradizionale oppure attraverso l'uso di smartglass, che, grazie alla realtà aumentata, consentiranno di scoprire curiosità sulla storia del Museo e su Ugo Da Como. La visita guidata agli ambienti interni del Museo è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Telefono: 0309130060. Email: info@fondazioneugodacomo.it.

Casa Museo di Villa Monastero – Viale Giovanni Polvani, 4, Varenna (LC). Originariamente un monastero cistercense femminile, la villa è stata poi luogo di culto e residenza privata: oggi è centro culturale. La villa ospita una casa museo e un giardino botanico che si estende per circa 2 km sul lungolago. Ai visitatori sarà offerto un libretto dedicato alla storia di Villa Monastero. Telefono: 0341 295450. Email: villa.monastero@provincia.lecco.it.