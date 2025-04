Lezioni di yoga gratuite alla Palazzina Appiani di Milano: quando, chi si può iscrivere e come prenotare

Milano, 4 aprile 2025 – Lezioni di yoga gratis e in una location molto suggestiva. Una proposta assolutamente da non perdere per approfondire o affinare questa disciplina, senza dover fare i conti con il budget.

Riparte nella bellissima Palazzina Appiani a Milano, da poco tornata sotto la gestione diretta del Comune di Milano, la collaborazione tra BaliYoga.it, la più grande scuola di yoga in Italia, e l’Assessorato allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, a favore dei/delle giovani della città: dal 16 aprile al 18 giugno 2025, ogni mercoledì dalle 18.30 alle 19.45, 30 tappetini saranno pronti ad accogliere i/le 18-35enni per classi di yoga gratuite.

Dopo la felice esperienza di yoga lungo Darsena della scorsa estate, Palazzina Appiani diventa così il nuovo Temporary Studio di Baliyoga.it. Un luogo dove vivere un’esperienza unica per ragazze e ragazzi che fonde il potere dello yoga con la bellezza senza tempo di uno dei luoghi più suggestivi di Milano.

“Con grande entusiasmo sosteniamo questa nuova edizione del progetto con BaliYoga.it, che unisce sport, benessere e inclusione giovanile in uno dei luoghi più iconici della nostra città. Dopo il successo delle lezioni estive lungo la Darsena, portare lo yoga nella Palazzina Appiani, recentemente tornata sotto la gestione diretta del Comune, rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione di spazi pubblici attraverso attività gratuite e accessibili”, ha commentato Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. E ha aggiunto: “Offrire a ragazze e ragazzi milanesi l’occasione di prendersi cura di sé, gratuitamente, in un contesto storico e ispirante, è un esempio concreto di come lo sport possa essere uno strumento di crescita personale e di coesione sociale”.

Simona Tarabini, fondatrice di BaliYoga.it, ha proseguoito: “Siamo felici di aver avviato un progetto continuativo di avvicinamento dei/delle giovani allo yoga, offrendo loro l’opportunità di sperimentarne i benefici in modo accessibile, perché crediamo che il benessere debba essere alla portata di tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche o sociali. Grazie al Comune di Milano, questo può avvenire anche in un contesto bellissimo e ricco di storia che non può che stimolare il piacere di praticare e condividere. Lo yoga non solo potrà essere apprezzato dai giovani come stimolo al workout equilibrato, ma anche come strumento per mantenersi forti e stabili mentalmente davanti alle diverse sfide del percorso di studi e delle prime esperienze lavorative. La Palazzina Appiani offre la cornice ideale per un’esperienza che va oltre la semplice lezione”.

Oltre a offrire la possibilità di praticare yoga gratuitamente, l’iniziativa diventa dunque un'occasione di incontro e condivisione tra giovani con interessi comuni. La Palazzina Appiani si trasforma anche in uno spazio di benessere per la comunità, promuovendo uno stile di vita sano e consapevole. Ogni lezione è aperta a 30 partecipanti.

Per accedere gratuitamente basta registrarsi sull’app BaliYoga.it, carta d’identità alla mano.