Case dei Personaggi illustri: i luoghi da non perdere in Lombardia il 6 e 7 aprile

Milano, 3 aprile 2024 – Le Case dei Personaggi Illustri della Lombardia si uniscono alla terza edizione delle Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi Illustri, promosse dall'Associazione Nazionale Case della Memoria, col patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura. Quest'anno, l'evento si svolgerà nel fine settimana del 6 e 7 aprile e sarà dedicato al tema "Memorie in Viaggio" in omaggio ai 700 anni dalla morte di Marco Polo, il viaggiatore per eccellenza. Entrare nelle case abitate da personaggi illustri consente ai visitatori di immergersi nel luogo più intimo di coloro che hanno lasciato un segno tangibile nella stoia del Paese e di ‘respirare’ l’epoca in cui vissero attraverso gli arredi e gli oggetti di uso comune.

Esplorando le Case dei Grandi

Le porte di oltre 130 case museo in Italia si apriranno per permettere al pubblico di esplorare le dimore dei Grandi che hanno segnato la storia del nostro Paese. In Lombardia sono 6 le strutture che partecipano a questa iniziativa culturale e ricreativa, offrendo la possibilità di effettuare un viaggio attraverso le vite e le opere di illustri personaggi.

Prenota la Tua Visita

Per partecipare alle Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi Illustri, è possibile e consigliabile prenotare le visite seguendo le indicazioni fornite dall’Associazione Case della memoria: di seguito l'elenco completo delle case partecipanti, con tutte le informazioni necessarie per organizzare al meglio la tua visita.

Case della memoria, Lombardia

Atelier Vincenzo Balena - Milano

Atelier Vincenzo Balena a Milano, dove l'artista ha dato vita alle sue opere più celebri. Telefono: 3331601673 Email: vincenzobalenamilano@gmail.com

- Attività proposte: Memorie in viaggio verso l'arte nell'Atelier dello scultore Vincenzo Balena 6 aprile, l'intera giornata è dedicata alla visita dell'Atelier ( sculture, quadri, disegni); 7 aprile, la mattinata è dedicata alla visita dell'Atelier mentre nel pomeriggio sarà presentato il libro edito dall'Associazione Culturale Casa Berra- Casa Berra Tra Storia E Utopia - Con L'autore Sergio Gandini E Il Poeta Marco Ceriani - Omaggi e attività specifiche: presentazioni libri, musica, poesia.

Villa Bernasconi - Cernobbio (CO)

Villa Bernasconi a Cernobbio

Villa Bernasconi a Cernobbio (CO), immersa nella bellezza del Lago di Como, la villa offre un'esperienza culturale e paesaggistica unica, grazie ad un museo interattivo. Villa Bernasconi è una “casa che parla” e racconta in prima persona la sua storia e quella di chi vi ha abitato, a partire da Davide Bernasconi, fondatore delle omonime Tessiture Seriche, che furono attive fino al 1971. Il Museo offre una esperienza culturale moderna, multisensoriale, innovativa e interattiva, tra documenti storici e contenuti multimediali. Tramite l’app Villa Bernasconi, è anche possibile portare via con sé le storie che la Villa ha da raccontare.

Telefono: +39 031 3347209 Email: villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it

- Attività proposte: Sabato E Domenica Con L'arte - Un Giorno Con La Famiglia Bernasconi: Attività Creativa Ispirata Ai Contenuti Del Museo E Consiste Nel Conoscere Da Vicino I Membri Della Famiglia Bernasconi Per Raccogliere In Piccoli Taccuini Artistici I Loro Ritratti In Bianco E Nero. Prenotazione sul sito: villabernasconi.eu/acquisto-biglietti-ingresso/ - Ingresso gratuito: Si - Ingresso ridotto: Si

Mario Coppetti - Cremona

La Fondazione Mario Coppetti intitolata allo scultore scomparso all'età di 104 anni il 26 aprile 2018, è di mantenere vive le sue opere ma nello stesso tempo mantenere vivo il ricordo di una lunga esistenza dedicata alla comunità di cui era parte. Nella casa di via Chiara Novella si trovano ambienti di vita e un ricco patrimonio di arte e di storia, tra volti, corpi, bozzetti e statue levigate nel marmo bianco

Telefono: 3471639350 messaggi whatsapp Email: silviacoppetti@yahoo.it Ingresso gratuito: Si - Ingresso ridotto: Si - Visita gratuita: Si

Casa Museo di Ugo Da Como Museo Casa del Podestà - Lonato del Garda (BS)

Casa Ugo da Como, già casa del Podestà

La Casa del Podestà venne creata nel Quattrocento. Nel 1906 venne acquistata ad un'asta pubblica dall'allora avvocato e deputato liberale Ugo Da Como, che la fece restaurare e che vi visse con la moglie fino alla morte.

Oggi è una “casa Biblioteca” che conserva una raccolta di circa 50.000 volumi, tra le collezioni private più importanti in Italia settentrionale e fa parte di un complesso monumentale dominato dalla grandiosa Rocca visconteo-veneta di Lonato.

Telefono: 0309130060 Email: prenotazioni@fondazioneugodacomo.it

- Attività proposte: Nelle giornate del 6 e 7 aprile sarà possibile accedere alla visita guidata della casa museo di Ugo Da Como. In questo periodo la casa museo ospita anche la mostra temporanea Nino Ferrari. L'arte Del Metallo Tra Tradizione E Modernità. La Visita Alla Casa Museo Può Estendersi Anche Alla Rocca Visconteo Veneta, Parte Del Complesso Monumentale Della Fondazione Ugo Da Como, Al Cui Interno È Allestita La Mostra Temporanea Dal Titolo Piranesi-basilico. Vedute Di Roma, Le Incisioni Della Collezione Luigi Nocivelli E Le Fotografie Di Gabriele Basilico. Prenotazione Consigliata - Ingresso ridotto: over 65: 7 euro, 6 euro fino ai 14 anni, 8 euro socio FAI o Touring Club - Omaggi e attività specifiche: Si - ICOM - Visita gratuita: Si - la visita è sempre guidata e gratuita. La casa museo di Ugo Da Como aderisce all'abbonamento Musei Lombardia

Museo Diotti - Casalmaggiore (CR)

Museo Diotti

Museo Diotti a Casalmaggiore (CR): l’artista, nativo di Casalmaggiore, dopo aver lavorato in giro per il mondo, tornò in paese e fece ristrutturare l’abitazione dove negli ultimi anni visse e espose la sua collezione di opere d’arte. Telefono: 0375 200416 Email: museo.diotti@comune.casalmaggiore.cr.it

- Attività proposte: Domenica 7 aprile viene proposta alle ore 16:00 una visita guidata a cura del Conservatore, prof. Valter Rosa, che svilupperà in particolare il tema "Giuseppe Diotti a Roma: il viaggio di formazione di un pittore", in linea con la proposta dell'Associazione per questa edizione delle Giornate. Per partecipare a questa visita guidata è richiesta la prenotazione. - Ingresso gratuito: Si - Visita gratuita: Si - domenica 7 aprile, ore 16, su prenotazione

Casa Museo Lodovico Pogliaghi - Varese

L’artista Lodovico Pogliaghi concepisce la sua abitazione come un vero e proprio laboratorio-museo dove dedicarsi allo studio, alla creazione artistica, al collezionismo e alla contemplazione del paesaggio.

La villa, da lui stesso progettata ha un giardino all’italiana arricchito di antichità. Nelle splendide sale della dimora rivivono i diversi stili della storia dell’architettura. Pogliaghi dona tutto alla Santa Sede, la quale gira poi la proprietà alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, ancora oggi custode di questo luogo.

Telefono: 3288377206 Email: info@casamuseipogliaghi.it

- Attività proposte: Visita guidata alla Casa Museo (durata 45 minuti) - Ingresso ridotto: Si - Visita gratuita: Si