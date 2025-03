Scarpe e cibo, una connessione d’eccellenza quando i nomi sono Fratelli Rossetti e Casa Marrazzo

Milano, 30 marzo 2025 – Celebra l'arte del saper fare e unisce due mondi differenti tra loro l'installazione "Connected Excellences". In occasione della Milano Design Week 2025, le vetrine della storica Boutique Fratelli Rossetti di corso Magenta 17 si trasformano in uno spazio espositivo unico, presentando un’installazione che dal 6 al 13 aprile, quindi per tutta la durata della settimana più effervescente dell’anno a Milano, celebra l'incontro tra due eccellenze italiane: Fratelli Rossetti, brand calzaturiero conosciuto in tutto il mondo e Casa Marrazzo, azienda agricola campana custode della tradizione conserviera del territorio. Un dialogo di saperi e tradizioni reinterpretati dalla Chef designer Mimosa Misasi che trasforma il set in una metafora vivente dell’artigianalità italiana: da una parte l’arte calzaturiera, dall’altra quella gastronomica.

Eccellenze italiane

Due realtà che condividono gli stessi valori: qualità, attenzione al dettaglio e amore per il 'saper fare'. Un racconto fatto di materiali, forme e sapori, dove artigianalità e tradizione esaltando il valore del Made in Italy. "L’installazione si ispira al tema di quest’anno del Fuori Salone 'Mondi Connessi' e invita i visitatori a immergersi in un’esperienza che esalta il savoir-faire, la ricerca estetica e l’amore per il dettaglio", commenta Luca Rossetti. "Il risultato è un percorso emozionante e immersivo che racconta l’essenza di due eccellenze italiane unite dalla passione per il fatto a mano e dalla ricerca di un’estetica autentica e senza tempo", racconta la famiglia Marrazzo.

L’appuntamento

Giovedì 10 Aprile, la Boutique ospiterà l’evento esclusivo dove la chef Mimosa Misasi creerà dei momenti di degustazione. Un vero e proprio tributo all’eccellenza, in cui moda, gastronomia e design si incontrano in un’esperienza che celebra il valore della creatività e dell’artigianalità, raccontando una storia di gusto, estetica e passione. Minosa Misasi è una giovane chef e imprenditrice che ha saputo trasformare la sua passione per la cucina in un progetto di ricerca gastronomica e sostenibilità. Oltre alla cucina, Mimosa porta avanti con passione e creatività un’attività di art director legata al mondo del food e non solo, curando allestimenti di tendenza e mise en place uniche.