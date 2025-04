Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend di Pasqua e a Pasquetta. È caccia a uova e fiere del gusto

Lungo week end pasquale: da venerdì a lunedì c’è aria di festa, relax e divertimento, sperando che il maltempo si attenuti. Nella regione è prevista una ricca offerta di appuntamenti tra cacce alle uova e fiere del gusto. Il fine settimana pasquale propone in tutta la Lombardia un ampio calendario di iniziative, distribuite nelle province e articolate tra riti tradizionali e proposte culturali e gastronomiche. A Bormio torna la Sfilata dei Pasquali, appuntamento legato alla consuetudine religiosa, mentre in molte località si susseguono mostre, concerti, fiere e sagre. Tra gli eventi in programma anche la Festa Pasquosa, il bowling delle uova, la montagna di cioccolato e la fiera dell’Angelo, accanto a numerose occasioni per riscoprire i sapori del territorio. Ecco dunque cosa fare a Milano e in Lombardia il 18 e 19 aprile, durante Pasqua e Pasquetta, con gli eventi suddivisi per provincia.

La Fiera dell’Angelo, in programma lunedì 21 aprile, giorno festivo di Pasquetta, è uno degli eventi più ‘pasquali’ di questo week end allungato ce va da venerdì 18 a lunedì 21 aprile 2025, Pasqua comresa. Dalle 8:00 alle 19:00, la fiera anima il cuore della città tra Piazza Repubblica, via Monte Santo, via Appiani e via Moscova. Davanti alla chiesa di Sant’Angelo, centinaia di bancarelle espongono fiori e prodotti tradizionali, in un appuntamento che affonda le radici nel Cinquecento. Sempre all’aperto, fino al 18 maggio, Piazza Portello ospita un mercatino in stile primaverile, con casette in legno e proposte artigianali per chi cerca un’alternativa tra shopping e specialità locali.

Tra le proposte per Pasqua e Pasquetta, non mancano attività pensate per le famiglie. Alla Pinacoteca di Brera, domenica 20 aprile alle 15:30 è prevista una visita guidata intitolata Brera e i suoi capolavori, rivolta a un pubblico di tutte le età con prenotazione obbligatoria online. Nello stesso giorno, al Museo Civico di Storia Naturale si tiene Uova sorprendenti, laboratorio destinato a bambine e bambini tra i 6 e i 10 anni dedicato alla scoperta della varietà delle uova in natura. Sabato 19 aprile, il Museo Archeologico propone invece Viaggio a Cesarea Marittima, un approfondimento storico e archeologico. Per la mattinata di lunedì 21 aprile, dalle 10:00 alle 12:00, è in programma all’Abbazia di Chiaravalle la tradizionale caccia all’uovo nel verde del mulino, per bambine e bambini dai 5 ai 12 anni.

Anche i musei cittadini offrono numerose opportunità. Sono aperti solo la domenica di Pasqua e restano chiusi a Pasquetta i Musei del Castello Sforzesco, la Pinacoteca di Brera, l’Acquario Civico, la Casa Museo Boschi Di Stefano, la GAM, il Museo Archeologico, il Museo del Novecento, il Museo di Storia Naturale, Palazzo Morando, Palazzo Moriggia e la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore. Al contrario, il Museo Teatrale alla Scala e il Museo di San Siro saranno aperti solo lunedì 21 aprile. Restano accessibili in entrambe le giornate luoghi simbolo come l’Ultima Cena di Leonardo, Palazzo Reale, il PAC, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, la Pinacoteca Ambrosiana, il Mudec, la Fondazione Prada, Leonardo3 Museum, Villa Necchi Campiglio, il Memoriale della Shoah, il Museo Diocesano, l’ADI Design Museum, la Fondazione Luigi Rovati, il Museo Poldi Pezzoli, le Gallerie d’Italia e la Torre Branca.

Tra i luoghi da vedere in città villa Necchi Campiglio in via Mozart, oggi visitabile grazie al FAI, e la città vista dall’alto, dalle guglie del Duomo o dalla Torre Branca.

Tra le aree verdi per un pic nic nei parchi si segnalano Parco Sempione, con il suo percorso tra Castello Sforzesco, Arco della Pace e Torre Branca, e il Parco della Guastalla con la sua peschiera.

Per chi sceglie invece una gita fuori porta, nei dintorni di Milano non mancano i campi di tulipani “you-pick”, in cui è possibile raccogliere fiori in autonomia. Tra i più noti, Tulipani Italiani ad Arese, aperto dal 2017 nel Parco delle Groane vicino a Villa Ricotti, e Garden Shirin a Ornago, nato durante il lockdown da un’iniziativa familiare. A Cornate d’Adda si trova il primo campo di fiori a bulbo della Brianza, mentre Tulipania a Terno d’Isola propone anche iris, narcisi e attività per tutta la famiglia. A Galbiate, affacciato sul Lago di Oggiono, il campo dei Fiori offre centinaia di tulipani in primavera e zucche in autunno. Le date di apertura variano in base al clima, ed è consigliabile consultare i profili Facebook ufficiali per aggiornamenti.

Pedalare lungo i Navigli, lungo l’Alzaia del Naviglio Grande, del Naviglio Pavese e del Naviglio Martesana, consente di attraversare la città tra scorci storici e paesaggi di campagna, spingendosi fino a Gaggiano e Abbiategrasso.

A Merlata Bloom, nei giorni di sabato 19 e lunedì 21 aprile alle ore 15:30, è prevista una speciale caccia alle uova pasquale rivolta ai più piccoli. Dopo il ritrovo presso l’Info Point al piano terra, i bambini saranno coinvolti in un itinerario a tappe all’interno del centro commerciale, accompagnati da animatori e premiati a ogni fase con ovetti di cioccolato. Al termine dell’attività, negli spazi di Giochi Preziosi, le mascotte di Masha e Orso accoglieranno i partecipanti per foto ricordo e distribuzione di omaggi Lindt. Il giorno di Pasqua, Merlata Bloom resterà aperto nel pomeriggio, con cinema a partire dalle 14:00 e ristorazione dalle 15:00.

Il week end pasquale sarà ravvivato a Bergamo dalla Sagra dei carciofi, con appuntamento nel piazzale degli Alpini, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 aprile dalle ore 19 alle 23. Il menu prevede piatti tradizionali come i carciofi alla giudea e sfiziosi, dal flan di carciofi e ricotta fresca ai pici alla crema di cacio e pepe con carciofi e limone, allo spiedo e di manzo alla griglia su letto di carciofi spadellati e riduzione di vino rosso.

Sabato 19 serata di ballo liscio in Bergamo città a La Fabbrica del Gusto di via Quinto Alpini. Protagonista l'orchestra Jennifer Group dalle 21,30 a mezzanotte.

Lunedì 21 aprile visita guidata alla Villa dei Tasso in piazza Alpi Orobiche a Bergamo. Appuntamento alle 14,30.

Venerdì 18 e lunedi 21 aprile visite guidate al Palazzo e si Giardini Moroni di Bergamo con il FAI. Dalle ore 16 alle 18.

Intrattenimenti musicali nella serata di venerdì 18 aprile all'Openspace di via Bergamo a Curno con Antonio Castro dalle 21 alle 23; alla Kraken Factory di viale Piave ad Alzano Lombardo con Alex Pinna, dalle 21 alle 24; al Macao Clubbing Roxy Bar di Mozzo, dalle 21 alle 24 con il karaoke di Irenoir & Alex; e al Pollicino di Cavernago cena cantata (ore 21-24) con Lucia e Simone; al Mangia Restauran di via Tonale ad Albano Sant'Alessandro (ore 21,30-24) tributo a Renato Zero; a Urgnano, all'Amadeus Dancing sulla via Provinciale, liscio con l'orchestra Sonia Mori a partire dalle ore 22.

Tra le visite Culturali guidate di sabato 19 aprile segnaliamo il Museo Mirafort di via Cornelli a Vertova (dalle 9 alle 17 con replica lunedì 21); l'Orologio Fanzago e l'Oratorio dei Disciplini a Clusone (anche lunedì 21 dalle 15,30 alle 17,30 in piazza Orologio); il Museo dello Smalto a Ponte San Pietro, piazza della Libertà, con replica domenica 20, sempre dalle 16 alle 18.

Sempre sabato 19 aprile, ma in serata, a partire dalle ore 21, numerose opportunità per gli amanti del Karaoke: con Irenoir & Alex al Controventi di Ambivere; con lo Steven Music Show da Caio a Osio Sotto; con Luisa e Mauro al Pirata di Lurano; con Marilù Music al Piper di Terno d'Isola.

Per i tesori nascosti della al Seriana è in calendario per lunedì 21 aprile la visita guidata a due, anzi tre, suggestivi santuari. Appuntamento alle ore 15 presso il Santuario di San Patrizio a Colzate. Quindici si dirigerà con le proprie auto al Santuario della Santissima Trinità di Casnigo, gioiello Quattrocentesco denominato la "Sistina bergamasca". Al termine ci sarà la possibilità di concludere la giornata mistico-artistica-paesaggistica salendo (in macchina o con una suggestiva passeggiata di 30 minuti) verso il Santuario della Madonna d'Erbia, immerso nella natura. Costo di partecipazione intero 14 euro, ridotto da 7 a 11.

Sabato 19 aprile dalle ore 15,30 alle 17 visita guidata alla mostra "La Belle Epoque, l'arte nella Parigi di Boldini e De Nittis". Un centinaio i capolavori esposti a Palazzo Martinengo a Brescia, provenienti da collezioni private e importanti Istituzioni museali, quali gli Uffizi di Firenze o Palazzo Te di Mantova. Al termine speciale aperitivo presso lo storico Caffè Impero nel centro storico di Brescia. Quota di partecipazione 30 euro.

Negrita in concerto venerdì 18 aprile al Teatro Clerici di via San Zeno a Brescia. Si inizia alle 21,15. Prezzi dei biglietti da 46 a 57 euro.

Lo stesso Teatro Clerici ospiterà sabato 19 aprile, alle 21, lo spettacolo Rock at the Opera. I brani di gruppo mitici come gli Zeppelin e gli Stones saranno fatti rivivere in chiave sinfonica.

A Pieve di Tremosine domenica 20 aprile, a cominciare dalle ore 9 e fino a sera, mercatini e giochi in piazza ( e in via Arturo Cozzaglio) per la festa dello S-Ciapi'. Protagonisti soprattutto i bambini e ...le uova sode.

A Sarezzo lunedì 21 aprile Pasquetta in Catena Rossa alla Porta delle Fate. Dalle 10 alle 16 si svolgerà un'appassionante Caccia alle Impronte, con Fata Smemorina. Una giornata di animazione, divertimento e sorprese pasquali particolarmente dedicata a bambini di età compresa fra 3 e 10 anni. La quota di partecipazione è di 18 euro (con riduzione per sorelle-fratelli), incluso il Rabbit Kit.

E' denominata Fiera del Giovedì Santo, ma si protrarrà di fatto fino a lunedì 21 aprile, nella zona mercato di via Varese a Como, la kermesse con esposizioni di fiori e piante e di macchinari agricoli e soprattutto con bancarelle che propongono leccornie di ogni genere, a partire dalle specialità di cioccolato forgiato nelle varie forme pasquali. Apertura per tutto il week end alle ore 9.

Prenderà il via alle ore 15 di venerdì 18 aprile dalla Basilica della Santissima Annunziata a Como la tradizionale e suggestiva Processione del Crocifisso, che si concluderà in Duomo con la Messa delle ore 18. Sempre nel Duomo di Como sabato 19 ci sarà in serata la Veglia pasquale, con il cardinale Cantoni che celebrerà i sacramenti dell'iniziazione cristiana per dieci cittadini.

Sabato 19 aprile appuntamenti con i Misteri di Inverigo lungo il meraviglioso viale dei Cipressi. Ritrovo alle ore 15 presso il piazzale del Santuario di Santa Maria della Noce di Inverigo. Si partirà dai luoghi dell'apparizione della Madonna su un noce per poi ammirare, lungo i 3 chilometri del percorso, antichi dipinti e caratteristiche strutture architettoniche fino ad arrivare a Villa Crivelli con i suoi misteri, tra i quali la Chiesa scomparsa e il "Gigante" Ercole. La visita guidata (quota di partecipazione 12 euro) si concluderà con gli esterni di Villa Cagnola alla Rotonda.

Sabato 19 aprile visita guidata all'Eremo di San Salvatore tra i boschi delle montagne di Erba. Si potranno ammirare una Chiesa eremitica, un Convento del '500, un moderno ritiro spirituale. Ritrovo a Erba in via Bassi, incrocio via Balbor alle ore 15. Quota per partecipare 15 euro.

Sempre a Erba, ma lunedì 21 aprile, visita guidata a Villa Parravicini Sossnovsky e la vita nel '500 lombardo, con i banchetti nei saloni e i vini nei cantinoni. Ritrovo a Erba in via Cesare Cantù alle ore 15. Quota di partecipazione 16 euro.

Alle ore 16,30 di venerdì 18 aprile presso la Biblioteca Statale di Cremona Ensemble 2025 in concerto, esibizione di musicisti solisti diretti da Patrizia Bernelich. Saranno eseguiti brani di autori celebri, fra i quali Mozart, Vivaldi, Verdi, Piazzolla, Morricone. Ingresso gratuito.

Sempre presso la Biblioteca Statale di Cremona sabato 19 aprile incontro sul tema: "Tradurre lo Ionesco romeno", a cura di Davide Astori, linguista dell'università di Parma. Ore 10,30.

Venerdì 18 aprile nella Sala Borsino di Cremona, alle ore 17, inaugurazione della tradizionale mostra collettiva pasquale dell'Aics-Cremona Arte. La rassegna sarà aperta (gratuitamente) al pubblico anche sabato 19 e lunedì 21 aprile dalle ore 10 alle 12, dalle 16,30 alle 19.

Domenica 20 aprile in piazza d'Armi a Pizzighettone Mercatino dei Nonni nelle antiche Casematte. Apertura alle ore 9.

Lunedì 21 aprile a Soresina, grazie all'organizzazione di Comune e Pro Loco, Mercato straordinario dell'Angelo. Oltre alle bancarelle ospitate nel centro storico (via Genala, via Barbo', via Monti, piazza Garibaldi, via Robbiano) sono previsti (dalle 9 alle 19) i Giochi di una volta con Energia Ludica e, nel pomeriggio, la Caccia alle uova con Canapè Caffè. In programma a che il Memorial Ardiri Salvatore con le scuole cinofile Amici della Strada e alcune visite guidate alle bellezze del territorio comunale.

A Inzano domenica 20 e lunedì 21 aprile Fiera della Pallavicina, nel nome dell'antico Santuario del paese. Non mancheranno mostre di artigianato, Street food, serate danzanti e ci sarà anche un concorso di poesia. Ingresso libero in entrambe le giornate a partire dalle ore 9.

Lunedì 21 aprile visita guidata a Crema al Palazzo Zurla de Poli in via Tadini, condotta dall proprietaria. Turni alle ore 10, alle 11, 14,30, 15,30 e 16,30. Ingresso 14 euro, biglietti ridotti 8-11 euro.

A Lecco, il PasquaPark torna con una nuova edizione dal 5 al 27 aprile 2025, e per la prima volta sarà ospitato nella nuova area eventi del Bione, allestita dove un tempo si trovava il campo da calcio numero 5. L’attrazione principale è la “Big Tower”, una torre alta 40 metri pensata per gli amanti del brivido. Il luna park sarà aperto tutti i giorni con due fasce orarie nei feriali, dalle 15 alle 19 e dalle 20 a mezzanotte, mentre nei festivi l’orario sarà continuato dalle 10.30 fino all’una di notte. A Merate, dal 12 al 27 aprile 2025, sarà possibile visitare la mostra “La storia siamo anche noi! Donne della Resistenza nel territorio lecchese”, ospitata nell’atrio del municipio in piazza degli Eroi 3. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Promozione culturale e turistica in collaborazione con Anpi, si inserisce nel calendario delle celebrazioni del 25 aprile. L’esposizione resterà aperta negli orari di apertura del Comune e, nei fine settimana, sarà accessibile anche il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, grazie alla disponibilità dei volontari. Il Picchiobosco di Merate propone invece il “Bosco-niglio”, un’iniziativa rivolta ai bambini dai 2 ai 7 anni nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 aprile, con doppio orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Il programma prevede attività ludiche e creative, dalla decorazione di biscotti al trucca bimbi, dalla tana di Billo coniglio alla ricerca della coda di Isotta, fino al battesimo della sella. Non mancheranno esposizioni dedicate ai conigli, protagonisti indiscussi di questa originale proposta pasquale.

Nel centro storico di Lodi, fino al 30 aprile 2025, il design diventa protagonista con una mostra diffusa che trasforma la città in un museo a cielo aperto. L’iniziativa, intitolata "Il Design a Lodi: storie in movimento. Incontri su, per e con il design", anima le vie cittadine e le vetrine degli showroom locali con alcuni tra i più iconici prodotti del design italiano, offrendo un itinerario urbano in cui il progetto si intreccia con la quotidianità.

All’interno della programmazione culturale provinciale si inserisce anche “VeLo: La Veronica e la Lombardia”, mostra itinerante proposta dall’associazione Il Volto Ritrovato in occasione dell’Anno Giubilare 2025. Dal 21 aprile all’11 novembre, l’esposizione si sviluppa in diverse località lombarde, tra cui Lodi, e invita a riscoprire le più antiche raffigurazioni della Veronica romana, reliquia medievale venerata dai pellegrini diretti a Roma. Le opere, tra cui un raro affresco votivo con Santa Veronica custodito nella cattedrale della Vergine Assunta, sono accompagnate da brevi cammini che rievocano l’esperienza dei pellegrinaggi medievali, lungo tratti della via Francigena compresi tra Orio Litta e Corte Sant’Andrea, attraversando il Transitum Padi, luogo storico di passaggio sul Po a bordo di zattere.

Sempre a Lodi, presso lo Spazio 21, è in corso la mostra “Essere Fiume”, visitabile fino al 21 giugno 2025. L’esposizione, curata dallo Studio Ossidiana, indaga il rapporto tra la città e il fiume Adda, simbolo di trasformazione e memoria, attraverso reperti archeologici, opere ceramiche, libri e installazioni contemporanee.

Rimane aperta fino al 21 aprile, negli spazi di Bipielle Arte, l’antologica “Sguardi”, dedicata a quarant’anni di attività dell’artista Rampinelli. La mostra è accessibile il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, offrendo una narrazione visiva che trasforma oggetti comuni in interrogativi e spunti di riflessione.

Dal 12 al 21 aprile 2025, l’ex Chiesa dell’Angelo ospita invece la mostra “Fra Giovanni da Verona… a 500 anni da Te”, esposizione di tarsie lignee contemporanee curata da Federico Martinelli. La mostra rende omaggio al massimo intarsiatore del Rinascimento, monaco olivetano noto per la sua maestria nella tarsia, nell’intaglio e nella scultura, autore di un celebre capolavoro custodito nella cattedrale di Lodi.

Infine, a Codogno, sabato 19 aprile 2025 dalle 8 alle 18, torna l’appuntamento con la Mostra Mercato del Piccolo Antiquariato e del Vintage, ospitata come di consueto ogni terzo sabato del mese in piazza Fratelli Cairoli.

A Mantova, tra gli appuntamenti del fine settimana del 19, 20 e 21 aprile, si segnala l’avvio della rassegna “Cammina Mantova 2025” con un pellegrinaggio in stand up paddle organizzato da WhatSup Mantova Associazione Sportiva Dilettantistica. L’escursione si svolgerà sabato 19 aprile lungo un percorso ad anello di dieci chilometri con partenza e arrivo al B&B Casa Nonni in via Negri 9, a Borgo Angeli. Per partecipare è necessario prenotarsi all’Infopoint Casa del Rigoletto di piazza Sordello, contattabile tutti i giorni dalle 9 alle 18 al numero 0376 288208 o via email all’indirizzo info@infopointmantova.it.

Sempre a Mantova, al Pala Unical di via Melchiorre Gioia 3, è in corso la manifestazione “Risotti e Lambrusco”, che proseguirà fino all’11 maggio. Organizzata dal Festival della Cucina Mantovana, la rassegna gastronomica è attiva nei fine settimana: venerdì e sabato solo a cena, domenica anche a pranzo. La struttura è al coperto e dispone di ampio parcheggio gratuito. I risotti partono da un costo di 7 euro, sono disponibili anche dolci e l’apertura è prevista dalle 12 a pranzo e dalle 19 a cena. Sarà aperta anche durante la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, 21 aprile.

Domenica 20 aprile alle 17, l’ex chiesa della Madonna della Vittoria in via Monteverdi ospiterà il concerto “Histoire du tango” con l’Histérico Duo, composto da Michele Paolino al sassofono e Davide Di Ienno alla chitarra. L’evento, promosso da MantovaMusica per celebrare la Pasqua, proporrà un programma interamente dedicato al tango. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare info@mantovamusica.com o telefonare al 388 5670997.

Nella stessa giornata di domenica 20 aprile, dalle 9 alle 17, in piazza Sordello si svolgerà il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato, che ogni terza domenica del mese richiama appassionati e collezionisti. Tra le bancarelle si potranno trovare mobili antichi, libri rari, oggetti d’epoca e accessori vintage.

A Castiglione delle Stiviere, presso Palazzo Menghini in via Cesare Battisti 27, prosegue fino al 6 luglio la mostra “Il Femminile tra Scapigliatura e Solitudine”, dedicata all’opera della pittrice Clara Serafini. L’esposizione, curata da Gianfranco Ferlisi, raccoglie una selezione significativa della produzione dell’artista, che ha esplorato in modo originale e profondo i temi dell’identità femminile. L’ingresso è libero e la mostra sarà visitabile anche il giorno di Pasqua.

Infine, alla Casa del Mantegna di via Giovanni Acerbi 47, è in corso la mostra fotografica “4B+C”, promossa dalla Fondazione Banca Agricola Mantovana. L’esposizione, aperta fino al 4 maggio 2025, presenta quasi 170 immagini realizzate da cinque noti fotografi italiani — Gianni Berengo Gardin, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci, Olivo Barbieri e Luca Campigotto — sotto la curatela di Mario Peliti. Il progetto, avviato nel 2004, propone una lettura visiva originale della città di Mantova e del suo territorio, in un racconto che unisce storia, paesaggio e vita quotidiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito casadelmantegna.it.

Nel Parco di Monza, Cascina Costa Alta si prepara a festeggiare la Pasqua con un evento pensato per bambine e bambini dai 4 agli 11 anni. Giovedì 17 aprile 2025, dalle 16.30 alle 18.30, è in programma una caccia alle uova immersa nella natura insieme a due personaggi fiabeschi: Brivolo, il folletto dispettoso, e Guendalina, la strega gentile.

A Melzo, la Società Agricola Oriolo organizza venerdì 18 aprile 2025, dalle 16.30 alle 20, una caccia alle uova tra i filari dei piccoli frutti. Saranno nascoste mille uova colorate e ogni partecipante, assegnato a una squadra, dovrà trovare quelle del colore corrispondente, raccoglierle nel minor tempo possibile e accumulare punti per vincere un premio speciale.

Lunedì 21 aprile 2025, in occasione della Pasquetta, il Rossini Art Site di Briosco ospita una caccia alle uova all’interno del parco-museo, dove bambini dai 5 agli 11 anni saranno invitati a risolvere indovinelli e scoprire dettagli nascosti tra le opere d’arte esposte all’aperto. L’attività si svolge dalle 11 alle 12.30 e si propone come un’avventura tra arte e gioco per veri detective in erba.

Sempre lunedì 21 aprile, Giorgio di Insubria Trekking organizza una gita giornaliera per famiglie con caccia al tesoro a Pian Sciresa. La giornata prevede un’escursione fino alla cosiddetta “Piana dei Ciliegi”, balcone naturale con vista su Lecco e sulle montagne circostanti. L’arrivo alla Baita di Pan Sciresa, che fungerà da base per le attività, è previsto dopo un sentiero escursionistico. L’intera proposta si svolge dalle 10.45 alle 17.30 ed è rivolta a bambini dai 5 anni in su, abituati a camminare.

Ancora nel parco di Monza, la Libreria Tutti giù per Terra propone una caccia alle uova nei Boschetti Reali. Lunedì 21 aprile, dalle 10.30 alle 12, i bambini dai 3 anni in su saranno chiamati a cercare otto uova di carta di colori diversi, nascoste tra gli alberi, con successiva attività creativa conclusiva.

Il Museo e Tesoro del Duomo di Monza resterà aperto per tutta la durata delle vacanze pasquali. Il percorso museale conduce i visitatori attraverso oltre 1400 anni di storia, dal Duomo alle sezioni ipogee del museo, dove sono conservate reliquie e opere d’arte di grande pregio. Tra queste spicca la Corona Ferrea, custodita nella Cappella di Teodolinda, simbolo di fede e potere forgiato, secondo la tradizione, con uno dei chiodi della croce di Cristo.

Anche i Musei Civici di Monza, all’interno della storica Casa degli Umiliati in via Teodolinda, saranno aperti durante le festività pasquali, il 25 aprile e il 1° maggio con orario continuato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le collezioni permanenti, nate dal lascito Galbesi Segrè, comprendono opere pittoriche, grafiche e storiche del XIX e XX secolo.

Giovedì 18 aprile il Teatro Fraschini di Pavia ospiterà Massimo Ranieri in uno spettacolo che mescola canto, recitazione e danza. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra brani celebri, sketch, racconti e melodie senza tempo, grazie alla forza scenica e interpretativa dell’artista, che torna in scena con la sua consueta versatilità, capace di coinvolgere platee di tutte le età.

Dal 19 al 21 aprile, a Casteggio, la Fiera di Primavera trasformerà il centro storico in uno spazio di festa e gusto. Piazza Dante sarà il cuore della manifestazione, con una proposta gastronomica che mette a confronto i sapori dell’antica Roma con quelli della tradizione greca, tra carbonara e souvlaki, baklava e supplì, il tutto accompagnato da birre selezionate e musica. Sabato sera alle 21.30 è in programma il concerto di Beppe Spina, mentre domenica sarà la volta della WOW Band. Via Roma e Via Garibaldi ospiteranno mercatini artigianali ed enogastronomici, negozi aperti e specialità locali, mentre Piazza Cavour accoglierà il Luna Park. Viale Giulietti e Via Anselmi saranno invece il teatro del mercato cittadino domenicale, con bancarelle di artigianato e oggettistica.

Nell’ambito della stessa manifestazione, torna anche il Festival della Carbonara VS Cucina Greca, che per tre giorni proporrà un viaggio nei sapori del Mediterraneo, da sabato 19 a lunedì 21 aprile, con orario prolungato fino a mezzanotte nei primi due giorni e fino alle 22.30 nella giornata di Pasquetta.

A Santa Maria della Versa, lunedì 21 aprile, si rinnova l’appuntamento con la Fiera dell’Angelo. Il centro del paese accoglierà visitatori con specialità gastronomiche che spaziano dai tortelli della tradizione a proposte più moderne come il pulled pork con patatine fritte. Tra le vie si snoderà il mercatino degli hobbisti, mentre una selezione di trattori d’epoca racconterà il passato agricolo della valle. Nel pomeriggio è previsto l’intrattenimento musicale con Amedeo Morretta, a cui si affiancheranno giochi e attrazioni pensati per i più piccoli.

Non lontano da lì, a Garlasco, si terrà come da tradizione la Fiera della Bozzola, prevista per domenica 20 e lunedì 21 aprile presso il Santuario della Madonna della Bozzola. L’evento unisce spiritualità e festa popolare, con centinaia di bancarelle che offriranno oggettistica, artigianato e prodotti tipici. Non mancheranno i punti ristoro con panini, dolci e bevande, e un luna park con giostre per tutte le età, per una celebrazione che alterna momenti di raccoglimento religioso e convivialità all’aria aperta.

Sempre lunedì 21 aprile, ad Alagna, si svolgerà la 38ª edizione della Fiera Agricola di Primavera, che offrirà una panoramica completa sul mondo rurale. Dalle esposizioni di bestiame e macchine agricole storiche e moderne, alle degustazioni di prodotti locali e alle proposte dell’artigianato, l’evento abbraccia tutti gli aspetti della cultura contadina. Il programma prevede anche esibizioni cinofile, passeggiate a cavallo per bambini, esposizioni di carrozze d’epoca e un banco di beneficenza. Il punto ristoro offrirà piatti della tradizione per un pranzo all’aperto dalle 8 alle 18.

A Bastida Pancarana, la 174ª Pasqua Bastidese si articola in due giornate, domenica 20 e lunedì 21 aprile, con un programma che alterna sport, arte, giochi e gastronomia. Domenica mattina è prevista la corsa amatoriale “5 CorriBastida”, con partenza dal campo sportivo comunale. Dalle 10 si aprono le attrazioni del Luna Park e la pesca di beneficenza in Piazza della Chiesa. Nel pomeriggio spazio al trenino turistico, alla mostra “È tutto un circo” dell’artista Acrilico#75 e al laboratorio di circo curato da Orango Town. Lunedì, la festa prosegue con bancarelle, esposizioni di trattori storici e veicoli d’epoca, animazione per bambini, la mostra “I quadri di Giovanna” e appuntamenti attesi come la Pesciolata con distribuzione gratuita di pesce fritto, la lotteria della Pro Loco e lo spettacolo del Duo Zanapia.

A Bormio la Pasqua si rinnova nel segno della tradizione e della rinascita, grazie alla storica sfilata dei Pasquali e all’apertura del Giardino del Tempo, nuovo spazio di valorizzazione del patrimonio locale. Domenica 20 aprile 2025, le vie del borgo dell’Alta Valtellina saranno percorse dalle portantine allegoriche a tema religioso, costruite con cura dai giovani dei reparti e trasportate a spalla dagli uomini del paese, accompagnati da donne e bambini in abiti tipici. L’evento, fortemente identitario, coinvolge l’intera comunità e rappresenta uno dei momenti più sentiti del calendario locale.

La giornata inizierà con il raduno dei partecipanti in piazza V Alpini entro le 8.45. Alle 10 prenderà il via la sfilata, che attraverserà via Al Forte, via San Vitale e via Roma per concludersi in piazza Cavour – conosciuta anche come Kuerc – dove, alle 11.30, si terrà la benedizione degli agnelli e dei Pasquali. Le portantine resteranno esposte fino a lunedì 21 aprile. Alle 17, sempre in piazza Cavour, si svolgerà la premiazione del Pasquale vincitore.

Accanto alla tradizione, Bormio presenta anche un nuovo luogo dedicato alla riflessione sul tempo e sul paesaggio: si tratta del Giardino del Tempo, allestito all’interno di Palazzo De Simoni. Il progetto, promosso dal Comune di Bormio, da Braulio – lo storico amaro prodotto in loco – e dal Parco Nazionale dello Stelvio, nasce per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra natura, storia e cultura. In questo spazio, pensato come angolo di pace e memoria, si intende valorizzare l’eredità del territorio, in un dialogo continuo tra passato e futuro. La celebrazione dei Pasquali e l’apertura del Giardino del Tempo si uniscono così in un unico racconto, che intreccia spiritualità, comunità e identità locale.

A Gerola Alta torna l’appuntamento con “Montagne di cioccolato”, il percorso goloso che, nella giornata di Pasquetta, animerà le vie del centro storico con degustazioni tematiche a base di cioccolato. L’iniziativa, coordinata dall’Ecomuseo Valgerola insieme ai volontari delle associazioni locali, si svolgerà lunedì 21 aprile 2025 a partire dalle ore 10, con ritiro dei pass presso l’Infopoint di via Nazionale 5. Al costo di 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini, il pubblico potrà accedere a una serie di postazioni, tutte al coperto, che proporranno preparazioni diverse: dalla classica cioccolata calda al dessert cioccofragola, dal cioccoliquore al dolce al cioccolato con passito, fino alle fontane di cioccolato con frutta e verdura, ai verticali con infusi speciali, al cioccocaffè con panna. Per i più grandi è prevista anche una sfida al gusto piccante, La prenotazione online è fortemente consigliata; l’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Rimanendo in tema pasquale, sabato 19 aprile 2025 a Valdidentro, presso il Polifunzionale di via Rasin, è in programma la “Festa Pasquosa”, un pomeriggio all’insegna della creatività e del divertimento dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni. A partire dalle 14.30, e con un secondo turno alle 16.15, i partecipanti saranno coinvolti in giochi a tema come il quiz sull’uovo, il bowling delle uova, la staffetta “salva l’uovo” e un laboratorio espressivo ispirato alla natura, dove sarà possibile creare colori vegetali e realizzare un’opera personalizzata. Il costo di partecipazione è di 7 euro a bambino, con numero di posti limitato.

A Varese, fino a sabato 19 aprile, gli incontri del corso gratuito “Biblio Hub: diventa un supereroe del fumetto”, pensato per giovani tra i 14 e i 35 anni. Le lezioni, guidate da Fabio Folla, docente di fumetto e disegno, si svolgono presso la Biblioteca di Varese ogni sabato dalle 15 alle 18. Il percorso è personalizzato e consente di approfondire singoli aspetti del fumetto, dal disegno alla scrittura.

Sempre in occasione della Pasqua, da domenica 20 a martedì 22 e nella giornata di venerdì 25 aprile, il FAI organizza presso Villa e Collezione Panza a Varese una caccia al tesoro in giardino rivolta alle famiglie. Le attività, in programma alle ore 11.30 e alle 15.30, offrono un’occasione per scoprire il parco storico in modo giocoso e interattivo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito villapanza.it.