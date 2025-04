Parco della Musica di Milano: il battesimo con i Massive Attack e il ritorno dei The Who

Una nuova grande rassegna estiva debutta a Milano e lo fa con una line-up di rilievo internazionale. Sono i leggendari The Who a guidare il cartellone del Parco della Musica di Milano, la nuova area concerti all’aperto promossa da Unipol Arena e di cui Quotidiano nazionale – Il Giorno è partner ufficiale, che apre i battenti nei pressi di Linate con una programmazione ricca e variegata. Oltre alla storica band britannica capitanata da Pete Townshend e Roger Daltrey, che torna a Milano per la prima volta dal 2016, saliranno sul palco artisti del calibro di Nine Inch Nails, Massive Attack, Ozuna, The Smashing Pumpkins, Kool & The Gang e Blonde Redhead, affiancati da nomi della scena italiana e hip hop come Willie Peyote e De La Soul.

Gli eventi al Parco della Musica Milano - PMM dal 18 giugno al 30 luglio 2025: 9 concerti col meglio della musica internazionale

Il Parco della Musica di Milano (PMM), che ha l’obiettivo di offrire al pubblico esperienze musicali diverse, abbracciando molteplici generi e rivolgendosi a tutte le generazioni, nasce come progetto a lungo termine destinato a entrare stabilmente nella geografia culturale cittadina. L’area scelta, con due palchi, modualabili, si estende per 70mila metri quadrati immersi nel verde, in via Enzo Iannacci a Segrate. Un contesto pensato per coniugare grandi eventi e attenzione all’ambiente, con servizi moderni, casse automatiche, pagamenti cashless e un’area food & beverage a disposizione degli spettatori che mira ad essere completamente plastic free e sostenibile grazie all’uso di energie rinnovabili.

I Massive Attack apriranno la stagione estiva del Parco della Musica Milano con un concerto il 18 giugno

L’apertura ufficiale del festival è prevista per il 18 giugno con il live dei Massive Attack, la storica formazione di Bristol che ha segnato la scena trip hop a partire dagli anni ’90. Il 20 giugno sarà la volta di Ozuna, tra gli esponenti più amati del reggaeton internazionale, mentre il 24 giugno si esibiranno i Nine Inch Nails, band simbolo dell’industrial rock, con una data unica in Italia che vedrà anche la partecipazione di Boys Noize come special guest.

A giugno arriveranno anche i mitici Kool & The Gang, che il 29 proporranno un’unica data italiana tra funk, disco e soul, seguiti il 30 giugno dai sofisticati suoni dream pop di Blonde Redhead. Il mese di luglio si aprirà con i De La Soul (2 luglio), vera istituzione dell’hip hop old school, mentre il 10 luglio sarà il turno di Willie Peyote, tra le voci più originali della scena italiana contemporanea.

Grande attesa per il ritorno dei The Who, che saliranno sul palco del PMM il 22 luglio per un live tra passato e presente, dai classici come My Generation e Baba O’Riley fino alle produzioni più recenti. A chiudere la rassegna estiva sarà, il 30 luglio, l’atteso show dei The Smashing Pumpkins, band simbolo dell’alternative rock statunitense guidata da Billy Corgan, che proporrà una scaletta che spazia dagli esordi grunge agli album più sperimentali.

Il Parco della Musica Milano – PMM si trova in via Enzo Iannacci a Segrate (MI). Il festival pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e invita il pubblico milanese a utilizzare biciclette (il parco dista circa 25 minuti da piazza Cinque Giornate) e mezzi pubblici, grazie alla vicinanza della fermata Linea Blu M4 Linate Aeroporto (circa 600 metri, percorribili in 7 minuti a piedi); la Linea NM4 (Notte M4) sostituisce M4 da 00:30 alle 5:30 tra Linate aeroporto e San Babila. Pmm è servito dalle linee autobus 973 (direzione S. Felicino; bus stop: Novegro) e 923 (direzione Milano 2; bus stop: Novegro), in funzione fino alle 00.30. Per ci arriva in auto PMM si trova a 5 minuti dall’uscita 6 – Linate – della Tangenziale Est di Milano. Da Venezia: A35 direzione Milano – uscita Novegro – Tregarezzo; da Torino: A4 direzione Venezia – tangenziale est – uscita n. 6 Linate; da Bologna: A1 direzione Milano – tangenziale est – uscita n. 6 Linate.

È possibile prenotare il parcheggio in anticipo su Ticketone.it per evitare congestioni al momento dell’arrivo. I biglietti per gli eventi sono già disponibili sul sito ufficiale www.parcomusicamilano.it/eventi.