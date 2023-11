Week-end 3, 4 e 5 novembre 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 3 novembre 2023 – Superata la festa di Halloween, si inizia a pensare al Natale? Non ancora, anche se supermercati e vetrine si stanno attrezzando tra luci, addobbi e decorazioni. In attesa dei tipici mercatini, sono numerosi gli appuntamenti tra cultura, relax e divertimento per trascorrere il fine settimana. Anche sotto la pioggia. Ecco qualche idea provincia per provincia per venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 novembre.

Domenica 5 novembre, in quanto prima domenica del mese, i musei, parchi archeologici e i luoghi della cultura statali garantiscono l’accesso gratuito a tutti i visitatori in occasione della Domenica al Museo.

Dal 4 al 26 novembre si ‘rimette in moto’ Cammina Foreste Urbane, la campagna di Legambiente ed Ersaf (Ente regionale per lo sviluppo) con il sostegno di Lipu, CAI e Federparchi, che punta a far conoscere le aree boschive urbane e periurbane della Lombardia, promuovere nuove piantumazioni, coinvolgere i cittadini in una corretta percezione del capitale naturale. Quest’anno sono in programma oltre sessanta eventi gratuiti e accessibili a tutti, organizzati dalle quantacinque realtà territoriali e da ventiquattro circoli di Legambiente con lo scopo di far capire il ruolo centrale delle foreste nella salute dei cittadini e per la qualità della vita urbana. Tutti gli appuntamenti.

EVENTI

Milano sarà protagonista del fine settimana culinario della Lombardia. Arriva infatti da sabato 4 a lunedì 6 novembre la 18esima edizione di Golosaria, la rassegna di cultura e gusto ideata dal giornalista Paolo Massobrio che si svolgerà al Mi.Co - Fieramilanocity (MM Lilla - fermata Portello). Il tema 2023 dell'evento è "La tradizione è innovazione". Saranno presenti circa trecento operatori, che porteranno le loro leccornie tutte da gustare. Non mancheranno i 100 vini migliori d'Italia, le dimostrazioni e le degustazioni.

Dopo Roma, Torino e Vicenza, “Abilmente” torna a Milano. Il Salone dedicato a fai-da-te, creatività e hobbistica di Italian Exhibition Group è in programma al Superstudio Maxi, in Famagosta, da giovedì 2 a domenica 5 novembre (ore 9.30-18.30). Bijoux e accessori, cucito e filato, decorazione e carta, scrap e colore, quattro giorni dedicati alla passione “Do It Yourself” con più di 120 espositori propongono materiali e strumenti per realizzare progetti handmade anche in vista del Natale, soprattutto nel segno del riciclo creativo e del riutilizzo di materiali di scarto. Tutte le informazioni.

Domenica 5 novembre, dalle 10 alle 18, presso la Sala Girardi del Teatro Pime, a Milano in via Mosè Bianchi 94, è in programma la nona edizione della Fiera del Disco e dell'Editoria Musicale di Milano. Nei 60 metri lineari stipati di dischi in vinile, cd e libri dedicati alla musica è prevista la presenza di 34 espositori: alla Fiera del Disco e dell'Editoria Musicale di Milano è possibile fare acquisti o scambiare il proprio materiale con gli espositori presenti. L'evento, organizzato dall'associazione Vinyl Collectors, è a ingresso gratuito.

Apre le porte ai visitatori affascinati dei colori della natura che regala la stagione, Villa Necchi Campiglio (via Mozart, 14 Milano) Bene del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) che ospita sabato 4 e domenica 5 novembre (dalle ore 10 alle 18), la terza edizione di Colori d’Autunno, la mostra mercato dedicata a piante, fiori e accessori per il giardinaggio autunnale. Camelie, piante da frutto, arbusti da bacca e da fiore, rose, erbacee perenni, piante rampicanti e zucche tipiche di questa stagione saranno le grandi protagoniste della manifestazione, insieme a libri, vasi, attrezzi da lavoro, casette per uccelli, cesti in castagno, abbigliamento, arredi da giardino e oggetti di brocantage. Tutte le informazioni.

Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, presenta “Di che colore sono le sensazioni e le emozioni d’autunno?”, appuntamento fisso di inizio mese con laboratori per adulti e bambini dedicato alla creatività botanica che si concentra, per l’occasione, sulle emozioni della natura nella stagione autunnale attraverso il gioco e la sperimentazione di tecniche di colorazione. Per l’occasione questi laboratori sono stati realizzati in collaborazione con MUNLAB con tre momenti pensati per tre fasce d’età diverse: “Un collage d’autunno”, dalle 10 alle 11, per bambini dai 3 ai 6 anni: raccontare i movimenti e i cambiamenti della natura attraverso i semplici strumenti dell’arte è lo scopo di questa attività, che vede i più piccoli cimentarsi in vivaci collage colorati, ispirati alle forme più classiche dell’Autunno. “Piccoli stampatori, grandi artisti”, dalle ore 11:30 alle ore 12:30, per bambini dai 7 agli 11 anni: un viaggio artistico nella tecnica della monotipia che trasforma le tonalità dell'arancione, del giallo e del marrone in nuovi e affascinanti colori, avvicinando l'esperienza artistica al processo naturale del foliage. Grazie alla collaborazione con ENS – Ente Nazionale Sordi, durante l’attività sarà presente un interprete di LIS – Lingua dei Segni Italiana per coinvolgere nell’esperienza anche i bambini non udenti. “L’arte della monotipia”, dalle ore 15:30 alle 17, per adulti: un laboratorio creativo incentrato sulla percezione personale dei colori, sia essa scientificamente accurata o fortemente emotiva. Partendo dall’esplorazione delle sfumature dell’autunno e di ciò che evocano, ogni partecipante sfrutterà la tecnica della monotipia per fornire la propria interpretazione della stagione. Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono sempre gratuiti su registrazione.

Il 3, 4 e 5 novembre, si svolgerà al Parco Esposizioni Novegro la 84° Mostra Scambio auto e moto d'epoca . Tra le manifestazioni collaterali una ricca tematica dedicata ai 100 anni della BMW Motorrad.

Cento attrazioni e sei giostre novità: imperdibile il Luna Park, a fianco al Castello Visconteo, a Legnano, fino al 12 novembre. Due gli ingressi aperti quest'anno dal viale Toselli, per facilitare l'accesso all'area.

A Legnano in Contrada San Bernardino (via Somalia 13), arriva uno specialissimo weekend dedicato alla zucca e al fungo porcino nelle loro preparazioni più gustose e amate. L’evento è organizzato dalla Contrada San Bernardino e l’Associazione Culturale Le Officine. Appuntamento dal 3 al 5 novembre. Prenotazioni consigliatissime inviando un messaggio Whatsapp al numero +363495382384

DRINK E FOOD

La Sagra della cassoeula, bolliti misti e ossobuco si svolge presso il centro sportivo di Senago, da venerdì 27 ottobre a domenica 5 novembre, tutte le sere di venerdì, sabato e domenica. Domenica anche a pranzo. Posti al coperto. Possibilità di asporto.

Sabato 4 novembre, la Gelateria Marghera di Milano (via Marghera 33) celebra l’autunno con la degustazione di una golosa novità: dalle 15 alle 17 ai clienti della gelateria viene offerto il nuovo Tiramisù Express, che propone un modo inedito di gustare uno dei dessert più conosciuti nel mondo. Uno spazio colorato dietro il banco della Gelateria Marghera è dedicato alla creazione di questa nuova versione da passeggio del tiramisù, realizzata al momento, con tutti gli ingredienti della tradizione. La degustazione è totalmente gratuita.

MERCATINI

A Milano torna Retrograde: il garage sale di East Market dedicato all'abbigliamento vintage andrà in scena sabato 4 e domenica 5 novembre in Via Tortona 30, dalle 10 alle 20. Ingresso 4 euro. Si tratta di due giorni dedicati all’abbigliamento vintage e second hand in tutte le sue forme. Sarà a disposizione del pubblico uno spazio interamente dedicato alla moda, con oltre 90mila capi selezionati per tutte le tasche con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni ’60 agli Anni ’00. Grazie all’esperienza dello staff di East Market, che ha reso celebre sia l’evento domenicale come lo Shop e Lo Specchio di Alice, saranno disponibili migliaia di proposte per uomo e donna tra capi e accessori selezionati. Tutte le informazioni.

Domenica 22 ottobre, il mercatino del riuso Remira Market sbarca al Giardino delle Culture di via Morosini 8 dove, per tutta la giornata dalle 10.30 alle 22, appassionati, curiosi e collezionisti hanno la possibilità di trovare tante occasioni vintage, seconda mano e handmade e fare acquisti sostenibili a prezzi vantaggiosi. L'evento, in collaborazione con Rehub, prevede la presenza di tanti espositori vintage e seconda mano, dj-set fino a sera, track food, workshop, tanto divertimento e socialità. Ingresso gratuito con iscrizione online consigliata.

Domenica 5 novembre, dalle 11 alle 21, allo Spirit de Milan (via Bovisasca 59, Milano) torna il Wunder Mrkt, il mercato delle meraviglie. Oltre 100 espositori presentano i loro prodotti, con possibilità di assaggiare cibo e bevande di tutti i tipi. Per tutta la giornata note di musica jazz e blues accompagnano la riscoperta di oggetti d'artigianato, vintage, design e rarità. Durante la giornata è previsto un momento musicale con l'esibizione alle 15.30 degli Spirit Hot Five. Alla sera è inoltre in programma il concerto dei Mud Pie nell'ambito della rassegna Spirit in Blues, con inizio intorno alle 21. L'ingresso a Wunder Mrkt è gratuito.

MOSTRE E MUSEI

Il Mudec-Museo delle Culture di Milano ospita, dal 21 settembre al 28 gennaio 2024, la mostra 'Vincent Van Gogh. Pittore colto', che propone una prospettiva nuova sul celebre artista olandese, discostandosi dagli stereotipi che ne condizionano la narrazione e il mito. Questa mostra presenta invece un Van Gogh diverso e più sorprendentemente aggiornato sul dibattito culturale del suo tempo: appassionato lettore e collezionista di stampe, oltre che attento osservatore delle tendenze artistiche più attuali. L'esposizione, promossa dal Comune di Milano Cultura con il patrocinio dell'Ambasciata e Consolato generale dei Paesi Bassi in Italia, prodotta da 24 Ore Cultura e curata da Francesco Poli con Mariella Guzzoni e Aurora Canepari, è stata realizzata grazie alla collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo, Paesi Bassi, che possiede una straordinaria collezione di dipinti e disegni del pittore olandese, seconda solo a quella del Van Gogh Museum di Amsterdam. Dal museo olandese provengono circa 40 delle opere esposte.

Il primo Next Museum d’Italia ha aperto i battenti a Milano con l’esperienza totale ed emozionante alla scoperta dell’arte e della vita di uno dei pittori più affascinanti della storia: dal 21 ottobre al 28 gennaio 2024 presso il Next Museum di via Granelli 1 a Sesto San Giovanni è aperta al pubblico la mostra Klimt: The Gold Experience, mostra immersiva è dedicata a Gustav Klimt. Il percorso sarà composto da cinque aree principali. Si inizia con la conoscenza della vita di Klimt, con la sua timeline, per far comprendere al pubblico i fatti più salienti che hanno condizionato la sua vita e la sua arte, rendendolo il maggiore esponente della Secessione Viennese. A seguire l’imponente area immersiva di oltre 300 metri quadri dove pareti, pavimento e ogni elemento strutturale della location svanisce per sciogliersi in un mare d’oro. Grazie alla tecnologia del videomapping e ad un sistema di proiettori ad alta definizione quadri iconici come “Il Bacio”, “L’Albero della Vita”, “La Speranza”, “Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, accolgono letteralmente il pubblico al proprio interno inondandolo di luce e abbracciandolo in un turbinio dorato per un lungo momento di armonia e bellezza. di proiettori ad alta definizione quadri iconici come Il Bacio, L’Albero della Vita, La Speranza e Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer accolgono letteralmente il pubblico al proprio interno inondandolo di luce e abbracciandolo in un turbinio dorato per un lungo momento di armonia e bellezza. La mostra prosegue con la sezione di virtual reality (contenuti realizzati in collaborazione con Metrohive), facoltativa e con biglietto accessorio, che consente di vedere con gli occhi di Klimt, intento ad osservare il mondo e trarre ispirazione dai paesaggi a lui più familiari per le sue opere. Presente anche una zona dedicata alle selfie opportunities - Il Bacio e L'Albero della Vita - da condividere sui social, utilizzando i canali ufficiali della mostra. Infine, prima dell’area bookshop, un laboratorio didattico dove adulti e bambini dare libero sfogo al proprio estro creativo e creare in stile Klimt: una volta realizzato, il disegno può essere scannerizzato ed essere condiviso, visibile a tutti, sullo schermo in mostra.

Dal 29 settembre al 31 dicembre, torna a Milano la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, il Wildlife Photographer of the Year, quest’anno con importanti novità: la nuova sede dell'esposizione è l'Hangar21 di via Tortona 27 (Superstudiopiù) e le immagini sono presentate per la prima volta su light panel di grandi dimensioni che le rendono vive e ne fanno uno spettacolo della natura ancora più coinvolgente e immersivo.

È in programma a Milano dal 27 maggio al 26 novembre, la mostra immersiva dal titolo Storie di Donne Samurai a cura di Tenoha Milano e L’Ippocampo Edizioni, ispirata all’ultimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez. Un percorso multisensoriale che trasporterà il visitatore tra le strade di Kyoto, nel cuore del Giappone, alla scoperta di queste donne forti e coraggiose, donne guerriere la cui storia merita di essere conosciuta e valorizzata. L’esposizione si snoda lungo 1100 mq e presenta un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali con animazioni, video, audio, essenze e grandi scenografie. Il percorso sarà accompagnato inoltre da una serie di illustrazioni dell’artista francese.

A distanza di più di trent’anni dall’ultima rassegna, Milano dedica una grande mostra a Giorgio Morandi per celebrare il rapporto elettivo tra la città e il pittore bolognese: dal 5 ottobre al 4 febbraio 2024 gli spazi espositivi di Palazzo Reale a Milano (piazza Duomo 12) ospitano la mostra Morandi 1890-1964, una delle più importanti e complete retrospettive sull'artista realizzate negli ultimi decenni. Un corpus espositivo di circa 120 capolavori ripercorre l’intera opera di Giorgio Morandi - cinquant’anni di attività, dal 1913 al 1963 - attraverso prestiti eccezionali da importanti istituzioni pubbliche e da prestigiose collezioni private, a partire da quelli fondamentali del Museo Morandi di Bologna e delle raccolte milanesi.

Dal 13 ottobre al 20 dicembre, è aperta al pubblico presso gli spazi espositivi di Maurizio Nobile Fine Art a Milano, a Palazzo Bagatti Valsecchi, la mostra Morandi e la contemporaneità, che affronta un legame che testimonia la continua - e mai sopita - attualità della poetica del grande maestro bolognese. Poetica che si fonda sul silenzio e sul mistero inquieto che si nasconde dietro la realtà apparente.

Dall'11 ottobre all'11 febbraio 2024 gli spazi del Piano Nobile di Palazzo Reale a Milano ospitano la mostra El Greco: per la prima volta a Milano, un ampio e inedito progetto espositivo dedicato al grande pittore Doménikos Theotokópoulos, universalmente noto come El Greco (Creta, 1541 – Toledo, 1614). Il progetto presenta oltre 40 opere del maestro cretese e vanta prestigiosi prestiti internazionali: un’occasione unica per scoprire l'opera dell’artista alla luce delle ultime ricerche sul suo lavoro.

A dieci anni dalla scomparsa, Milano dedica a Gabriele Basilico (1944-2013) una ampia mostra che si articola in due sedi espositive - Palazzo Reale e Triennale di Milano - e rappresenta il primo grande omaggio che la città in cui Basilico è nato e ha vissuto rivolge al fotografo e a quel suo sguardo cosmopolita, capace appunto di ascoltare il cuore di tutte le città. L’esposizione propone complessivamente oltre 500 opere, partendo dall’attraversamento della città di Milano in Triennale per guardare e arrivare al Mondo a Palazzo Reale. L’esposizione resterà a aperta fino all’11 febbraio 2024.

Dal 7 ottobre al 5 novembre, per il nono anno consecutivo il Pac - Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano ospita Ri-Scatti, il progetto ideato e organizzato in collaborazione con l'associazione Ri-scatti Onlus, che dal 2014 crea eventi e iniziative di riscatto sociale attraverso la fotografia, e promosso dal Comune di Milano con il sostegno di Tod’s e in collaborazione con l’Associazione per la Cultura e l’Etica. Quest'anno la mostra fotografica ospitata dal Pac si intitola Chiamami col mio nome e accende i riflettori sulla vita, sulle esperienze, sulla quotidianità delle persone transgender.

Alla NXT Station di Bergamo (piazza degli Alpini) è tempo di Sagra del Risotto. Appuntamento con questa specialità tipica lombarda e con le sue rivisitazioni realizzati da grandi chef da giovedì 2 a domenica 5 novembre 2023. Sarà possibile anche gustare uno spettacolare "giro-risotti", con ricette golosissime. Da giovedì 2 a sabato 4 novembre: dalle 19 alle 24. Domenica 5 novembre: dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24.

Polenta taragna e prodotti tipici a chilometri zero sono i principali ingredienti della nona edizione della sagra della polenta taragna bergamasca, che quest'anno si sposta da Cologno al Serio alla nuova location di Spirano presso il Palaspirà (via Sant'Antonio). Appuntamento da venerdì 3 a domenica 5 novembre; da venerdì 10 a domenica 12 novembre. Organizzata dal Chiosco Cafè in collaborazione con il Caseificio Quattro Portoni, la sagra della polenta taragna 2023 si svolge nei seguenti orari: tutte le sere dalle 19 e il sabato e i festivi anche a pranzo dalle 12. Gli orari del servizio di asporto sono dalle ore 11.00 alle 12.00 per il pranzo e dalle 18 alle 19.

In occasione della festa di Halloween 2023, il parco divertimenti Leolandia a Capriate San Gervasio (in provincia di Bergamo e a 30 minuti da Milano) fino a domenica 5 novembre 2023 sarà HalLeoWeen, un mondo magico popolato da streghette pasticcione, zucche parlanti, vampiri e mostriciattoli, pronti a far ridere tutti a crepapelle.

Dal 12 ottobre al 25 febbraio 2024 si potranno ammirare a Oriocenter costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: più di 100 modelli, in oltre 1.600 mq di spazio, composti da 8 milioni di mattoncini Lego. La mostra si trova al piano terra di Oriocenter, ingresso arancio/viola, vicino ai negozi Tezenis e Feltrinelli. L'ingresso per una mostra è al prezzo di 10 euro a persona nei giorni feriali; biglietto combo (2 mostre) 15 euro a persona; biglietto 2+2 e più (minimo 4 persone di cui massimo 2 adulti) 9 euro a persona - biglietto combo 13,50 euro a persona. Nel fine settimana e festivi: 11 euro a persona; biglietto combo 16,50 euro a persona; biglietto 2+2 e più 10 euro a persona - biglietto combo 15 euro a persona.

Domenica 5 novembre, dalle 9 alle 18 al Brixia Forum, torna “Brixia Reptiles”, l’evento solidale patrocinato dal Comune di Brescia che permetterà all’associazione Noi per Brescia di raccogliere fondi per donare cinque defibrillatori professionali ad altrettante realtà associative bresciane. Per la seconda edizione saranno presenti 156 espositori, selezionati e qualificati, provenienti da otto paesi europei (Italia, Austria, Ungheria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia) e sarà in mostra a Brescia l'eccellenza del settore. Durante la giornata saranno proposti laboratori e brevi conferenze, sia per adulti sia per bambini, per far conoscere e approfondire la tematica e, inoltre, esperti e veterinari qualificati saranno a disposizione per chiunque voglia saperne di più. Il biglietto costerà 12 euro, ingresso gratuito fino a 13 anni.

Sabato 4 novembre 2023 alle 21, a Palazzo Wimmer a Gardone Riviera approderanno Gianni Cazzola e la New Jazz Generation. Si tratterà di una serata per i cultori del jazz: il pubblico avrà il piacere di ascoltare più strumentisti che si stanno facendo strada nel panorama musicale italiano assieme a Gianni Cazzola, batterista formidabile che negli anni ha collaborato con i più grandi mostri sacri del genere, diventano una leggenda grazie al suo senso innato per lo swing. L’ingresso è libero senza prenotazione.

Si è alzato il sipario della ventunesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l’evento mostruosamente divertente del Parco – pensato in duplice versione, una più scary da veri brividi e l’altra più soft e colorata - in scena fino al 5 novembre. IAd accogliere gli ospiti un Welcome Show completamente rinnovato con 13 corvi neri danzanti che, sulle note di una nuova base musicale fra acrobazie e giochi di fuoco, coinvolgono gli spettatori in uno show da veri brividi. Dopo il successo dello scorso anno, il divertimento è raddoppiato anche nelle Scary Zone – disponibili tutti i venerdì - le aree delimitate ed infestate di zombie, mostri e creature spaventose che hanno il compito di mettere alla prova il coraggio degli Ospiti, un’avventura forte ma in perfetto stile Gardaland Magic Halloween. Ventimila kili di zucche, lapidi, ragnatele e mostruose creature rendono i viali del Parco – durante Gardaland Magic Halloween - un luogo ricco di fascino all’interno del quale scovare le innumerevoli novità a tema: dalla postazione make-up utile per assomigliare al mostro preferito, alla mostro band itinerante fino al “Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto”. A tema Halloween anche il Teatro della fantasia, il Gardaland Theatre e il Cinema 4D.

Tornano la magia ed i sapori del lago di Como con una nuova edizione di SloWeekend. Tre fine settimana, 4-5 novembre, 11-12 novembre, 18-19 novembre, quattro incantevoli borghi del lago di Como da conoscere, Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina, per la rassegna patrocinata da Slow Food Como. Sarà l'occasione di conoscere il "centro lago" passeggiando tra le ville del Lario, tra degustazioni ed esperienze gastronomiche, incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che diventeranno i narratori dei loro territori alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali. Tutte le informazioni.

Domenica 5 novembre, dalle 12 alle 18, la piazza del Mercato di Asso ospita la Castagnata di Asso, a cura di Asso Incontra in collaborazione con Pro Asso, Associazione Cacciatori Asso, Asso Trota e Alpini Asso. Protagoniste della sagra sono le caldarroste, ma non solo: la cucina propone anche piatti della tradizione quali cinghiale con polenta, polenta uncia, polenta e zola, salamelle, patatine e - nel pomeriggio - vin brulè. Le specialità gastronomiche possono essere consumate in loco oppure acquistate in modalità da asporto. La manifestazione prevede anche animazioni per bambini.

Apre sabato 4 novembre presso il Duomo di Como, con un ospite d’eccezione – Jean-Pierre Leguay, organista per quarant’anni della Cattedrale di Notre Dame - la quarta edizione di Como Contemporary Festival – Festival Internazionale di Musica Contemporanea e altre Arti - promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Polifonie, con la direzione artistica del M° Umberto Pedraglio. Leguay presenterà alle ore 20.30 un programma di musiche interamente composte da lui, valorizzando le qualità del Grand’Organo del Duomo di Como (ingresso con offerta libera). Il concerto serale sarà preceduto da un incontro pomeridiano, alle 16 presso l’Hotel Barchetta Excelsior, in cui l’artista francese dialogherà con Umberto Pedraglio e Victoria Saldarini, svelando i segreti della scrittura organistica contemporanea. Ingresso libero. l l Festival propone fino al 26 novembre una serie di incontri e concerti in vari luoghi della città di Como, tutti dedicati alla Nuova Musica, una forma di arte vitale e in pieno fermento ma troppo spesso assente nei cartelloni di teatri e sale da concerto.

Era il 1993 quando il Gruppo volontari mura proponeva per la prima vola la festa “Fasulin de l'öc cun le cudeghe”. Il fagiolino dall'occhio ha una filiera cortissima, è prodotto con materie prime del territorio ed è stato riconosciuto come piatto tipico dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani. Si abbina perfettamente con le cotenne di maiale, ed è proprio questo binomio protagonista della festa che si terrà fino a domenica 5 novembre a Pizzighettone.

Dal 6 ottobre al 19 novembre, a Cremona, va in scena il Festival della Mostrada, la celebre manifestazione culinaria cremonese con un ventaglio di appuntamenti tra tradizione gastronomica e innovazione. Al centro dell’evento c’è “Il Villaggio della mostarda” lo spazio espositivo presso i Giardini di Piazza Roma che ospiterà, in collaborazione con la Festa del Salame, i produttori di mostarda che esporranno e presenteranno i propri prodotti. L’obiettivo è quello di rafforzare e diffondere la conoscenza della mostarda, e della sua versatilità in cucina attraverso degustazioni e approfondimenti sulla storia e la tradizione di questa specialità gastronomica.

A Cremona, fino al 5 novembre, torna la tradizionale Fiera del libro di autunno in Galleria 25 Aprile. A corollario della manifestazione, l’Amministrazione comunale, insieme agli espositori, con i loro banchi pieni di libri e forti di più di cinquant’anni d’esperienza, hanno voluto riproporre presentazioni degli autori, che si svolgeranno per tutto il periodo di durata della fiera, ma anche dopo il termine della stessa, sino al 17 dicembre 2023, in varie sedi.

Dal 16 settembre al 19 novembre, al Museo Diocesano di Cremona arriva l'attesa mostra sul pittore cremonese Felice Vertua. Felice Giuseppe Vertua è stato un pittore di cui si conservano spettacolari vedute della città di Cremona, suggestivi scorci delle zone circostanti e scenografici paesaggi d’invenzione, che per la maggior parte si conservano presso la Pinacoteca Ala Ponzone e collezioni private (soprattutto cremonesi). L’obiettivo dell’esposizione è di raccogliere circa 20 opere di Vertua al fine di studiarne per la prima volta lo stile, la personalità artistica, i luoghi rappresentati e l’evoluzione del paesaggio cremonese dal XIX secolo ad oggi. La mostra porterà alla luce la sua storia, fino ad oggi rimasta completamente oscura, e quella di tutta la sua famiglia. Orari: Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 dalle 14,30 alle 18.

Sabato 4 e domenica 5 novembre, alla Fiera Millenaria di Gonzaga andrà in scena “Divino, il mercato dei vini” e dei distillati che porterà ai banchi d’assaggio circa 100 produttori con 800 etichette in degustazione. I produttori vitivinicoli potranno proporre i propri vini in degustazione e vendita diretta, raccontando ai visitatori le loro creazioni da postazioni e allestimenti ecosostenibili fatti in cartone riciclabile, in linea con lo spirito green dell’evento. Saranno selezionati dall’organizzazione prodotti food & beverage provenienti dai piccoli e medi produttori di tutta Italia per arricchire l’offerta di degustazione e vendita durante l’evento e di certo non mancheranno i food trucks. I visitatori potranno acquistare i propri vini preferiti e le altre specialità gastronomiche presenti in fiera proprio come in un grande mercato, con il vantaggio di poter assaggiare prima di acquistare. Verrà inoltre allestita un’area Mini Club gratuita per i bambini, firmata LudoSofia Animazione, per permettere ai genitori di godersi la fiera in tranquillità. Il costo d’ingresso a “Divino, il mercato dei vini a Mantova” è di 10 euro in prevendita ( DIY TICKET) e di 15 euro in cassa (gratuito per i minorenni) ed è comprensivo di degustazioni illimitate, calice e pettorina. Gli orari di accesso sono il sabato dalle 11 alle 22 e la domenica dalle 11 alle 20. Di fronte al complesso fieristico potrete trovare una vasta area parcheggio completamente gratuita.

Il tartufo, intenso sapore della tradizione e prelibato ingrediente della cucina più raffinata, viene celebrato durante tre week-end a Carbonara di Po, in occasione della Tartufesta. I piatti del menù sono preparati esclusivamente con tartufo bianco, accompagnati da vini pregiati presenti sulla carta. La sagra si svolge in un ambiente confortevole, riscaldato ed elegante. Servizio al tavolo. Ogni sera sono presenti stand espositivi e commerciali di prodotti tipici locali. Stand di vendita diretta tartufo e prodotti al tartufo. Appuntamento dall’1 al 5 novembre, ma anche dal 10 al 12 e dal 17 al 19 novembre.

Mentre in Europa si agitano gli spettri della guerra, Mantova celebra Rubens, l’interprete più alto della “lingua figurativa europea”, un terreno comune che ha internazionalizzato l’arte del Vecchio continente e lo ha reso unito. "Rubens a Palazzo Te. Pittura, trasformazione e libertà” è il titolo della mostra che dal 6 ottobre e fino al 7 gennaio darà uno spaccato inedito del maestro fiammingo, delle sue radici italiane, e in particolare mantovane. Per l’appuntamento di Palazzo Te, che coinvolge anche Palazzo Ducale e la Galleria Borghese di Roma, sono arrivate a Mantova opere provenienti da 22 istituzioni museali internazionali: tra gli altri, il Louvre, il Prado, il Museo Boijmans di Rotterdam, la Galleria Nazionale di Danimarca, e poi i Musei Capitolini e quelli Reali di Torino.

La grande festa del cioccolato artigianale arriva a Muggiò dal 2 al 5 novembre, in Piazza 9 novembre 1989.In programma laboratori per adulti e bambini e tanti stand con dimostrazioni e lezioni di lavorazione del cioccolato. Le bancarelle saranno aperte venerdì 3 novembre dalle 15 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20. Tra le iniziative anche cooking show e lezioni di cioccolato con un laboratorio dedicato ai bimbi per imparare a realizzare cioccolatini (costo 7 euro).

Lo spettacolo del foliage nel parco di Monza. L'autunno, con le sue sfumature rosse, gialle e verdi, trasforma anche i panorami del parco di Monza in scorci incantati, tutti da ammirare. E per non perdersi l'incanto delle pennellate della natura tra gli alberi a Monza tornanano le passeggiate del Foliage. Un evento organizzato dal Comitato Parco di Monza e Monza Reale. Tre gli appuntamenti in programma: domenica 5, 12 e 19 novembre con ritrovo alle 14.30 con ingresso da Porta delle Grazie Vecchie.

Il mercatino regionale del Piemonte torna a Monza. Appuntamento nel cuore del capoluogo brianzolo nel weekend di sabato 4 e domenica 5 novembre. Gli stand che proporranno sapori tipici del Piemonte saranno in piazza Cantemero e Paleari.

Dal 14 ottobre al 31 dicembre, a Concorezzo è aperto al pubblico il grande villaggio di Natale Christmas World Agribrianza, quest'anno alla trentesima edizione. Si trova in via Dante Alighieri 191 a Concorezzo e nei suoi oltre 1500 metri quadri di esposizione si possono trovare articoli natalizi per tutti i gusti e tutte le tasche, tra alberi, addobbi, presepi, idee regalo ed oggetti di ogni tipo. Non manca la slitta di Babbo Natale e tra le novità di questa edizione spicca il simulatore di volo con Dash, l'aiutante di Natale.L'ingresso a Christmas World Agribrianza è gratuito nei seguenti orari di apertura: dal 14 al 31 ottobre 9-12.30 e 14.30-19 dal lunedì al venerdì e 9-19 sabato e domenica; dal primo novembre al 31 dicembre orario continuato 9-19 tutti i giorni (25 e 26 dicembre chiuso).

Dall'8 ottobre al 7 gennaio 2024 il Mac - Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, in viale Elisa Ancona 6, ospita la mostra We are the flood di Stefano Cagol (Trento, 1969), parte dell'omonimo progetto su temi ambientali, multidisciplinare e relazionale, solitario e condiviso, realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito di Italian Council, il programma di promozione internazionale dell’arte contemporanea italiana.

Dal 30 giugno al 5 novembre, l'Orangerie della Villa Reale di Monza ospita la mostra Banksy: Painting Walls, dedicata al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. Prodotta da Metamorfosi Eventi, in partnership con Sm.Art e WeAreBeside, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, e curata da Sabina De Gregori, la mostra presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles.

Domenica 5 novembre, presso il centro sportivo comunale di Siziano, in via Adamello 1, si svolge la Mostra Mercato del Disco. Alcuni tra i migliori espositori nazionali presentano al pubblico migliaia di dischi in vinile, cd, dvd, gadget musicali da vendere, comprare o scambiare. La manifestazione è aperta al pubblico in orario 10-18. L'ingresso è gratuito, così come il parcheggio. La fiera del disco include punti di ascolto e area ristoro con dj-set.

Domenica 5 novembre, all’Oasi Lipu Bosco Negri di Pavia, tornano gli appuntamenti con le passeggiate nel bosco in cui potrai ricaricarti dimenticando lo stress quotidiano attraverso momenti di silenzio, dinamiche respiratorie pranayama, osservazione e contatto diretto con la natura e il piacere di condividere una giornata rilassante, piacevole e gioiosa. Pranzo al sacco. Condotto da Loredana Casella Facilitatore di Forest Bathing CSEN. Info: Prezzo ingresso: Donazione minima richiesta 12 euro, 10 per i soci Lipu.

PIETRA DE' GIORGI. Fiera dell'Agricoltura

Domenica 5 novembre, in piazza Unità d'Italia a Pietra de’ Giorgi, ci sarà la Fiera dell’Agricoltura. Un appuntamento per rivivere la tradizione contadina: prodotti per l'agricoltura e animali da cortile; esposizione di trattori d'epoca; bancarelle di prodotti tipici del territorio. Ore 12.30 pranzo con Polenta, Salamino e Trippa (anche asporto). Durante la giornata, esposizione e degustazione dei vini e delle grappe dei produttori locali. Percorso didattico per bambini: scopri i vecchi oggetti della tradizione contadina.

Fino al 18 novembre , il Museo di Archeologia dell'Università degli Studi di Pavia ospiterà Time, mostra personale di Alex Pinna, Artista e Docente di Scultura all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, a cura di Vittorio Schieroni, Critico e Curatore d'arte contemporanea, Anna Letizia Magrassi Matricardi, Curatrice del Museo, Paolo Campiglio, Docente di Storia dell'Arte contemporanea del Dipartimento Studi Umanistici dell'Ateneo. Iniziativa con il Patrocinio del Comune di Pavia.

Fino al 29 dicembre, presso il Castello Visconteo di Pavia è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

Il prossimo 4 novembre al Teatro Sociale di Sondrio: arriva il tour del comico Antonio Ornano che porta in scena il suo spettacolo "Maschio caucasico irrisolto".

APT Sondalo organizza una serata di pura energia e spettacolo per far brillare i colori dell’autunno. Per l’occasione la tensostruttura si trasformerà in una grande dance floor e ospiterà un format unico in arrivo dai migliori club di Milano: il Sauvage party. Una giungla di suoni e colori con dj set, ballerine, vocalist, fluo party, area beverage & food, performance e molto altro... immersi in un’atmosfera “selvaggia”. Ore 21.30: START e apertura area bar. Alle 22 FLUO PARTY e music con dj Fede show by Zariska. Alle 23, SAUVAGE con special guest, dj Antonio Pizzino, vocalist MP Voice e performance a tema. A seguire: AFTER PARTY con dj Lo. Biglietto unico di ingresso, con consumazione: 12 € in prevendita - 15 € la sera dell’evento.

Il gruppo “Jesus, Love & the Blue Sky” torna ad esibirsi a Somma Lombardo per un evento organizzato da Anffas Ticino per sostenere le proprie attività sociali. L’appuntamento è per sabato 4 novembre alle 21 nella Chiesa di Santa Maria Maddalena a Somma Lombardo, in via al Ticino n. 8. Il concerto è ad ingresso libero.

Domenica 5 novembre torna la tradizionale Castagnata al Ticino organizzata dal Rione Mulini a Sesto Calende. Dalle 11 fino al tramonto potrete gustare i panini con la salamella “rinforzati” con peperoni e cipolle alla griglia, patatine fritte, birra, ma soprattutto caldarroste e vin brulé. Gli ospiti potranno godere di un ottimo cibo usando i tavoli in riva al fiume e rilassarsi guardando lo splendido panorama sestese. La castagnata si terrà a Sesto Calende nel Rione Mulini, sull’alzaia Leandro Mattea all’incrocio con Viale Ticino, in zona Casa Gialla. Il ricavato della Castagnata verrà utilizzato per finanziare il Concerto Gospel di Natale, appuntamento a ingresso libero, che vedrà esibirsi Sabato 25 novembre 2023 presso la Chiesa dei Mulini il GREENSLEEVES GOSPEL CHOIR, premiato ensemble di 25 coristi.

La “Stì Beer Fest”, festa della birra in stile bavarese organizzata dal Gruppo Alpini di Cittiglio, è pronta a vivere la sua seconda edizione “spalmata” su ben tre fine settimana consecutivi nelle serate di venerdì e sabato. Un evento che avrà anche finalità benefiche perché parte del ricavato andrà all’associazione “L’arcobaleno di Nichi” e per la ristrutturazione del tetto della “Casa dei Cittigliesi” dove hanno anche sede le Penne Nere. Si comincia venerdì 3 e sabato 4 novembre nella sede del “FeSTIamo Park”, l’area delle feste che si trova accanto alla stazione del paese valcuviano. Il tributo all’Oktoberfest di Monaco è evidente in tutti gli aspetti della manifestazione: la birra innanzitutto sarà la “Paulaner”, ovvero una delle sei che vengono servite nella città bavarese. Il menu comprenderà numerosi piatti della tradizione tedesca ma anche quelli locali come la polenta e gorgonzola e il tagliere dell’Alpino. A completare l’offerta gastronomica ci sono la polenta con il goulasch e le alette di pollo piccanti. E poi c’è la musica con la partecipazione a tutte e sei le serate dei The McChicken Show, la band specializzata nel mescolare le canzoni dell’Oktoberfest ad alcuni successi italiani e in dialetto lombardo.

Dopo il grande successo, Francesco Cicchella con il suo spettacolo Bis! ritorna nei teatri, il 4 novembre a Varese al Teatro di Varese. Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

Domenica 5 novembre, alle 16.30, arriva a Varese lo spettacolo per famiglie con bambini Al Posto Giusto di e con Marina De Juli. Lo spettacolo è tratto da "Storia di Antenna" di Mario Lodi ed è indicato per bambini dai 5 ai 10 anni. Appuntamento presso il Salone Estense di Via Sacco 5 a Varese. Biglietto 8 euro.

Domenica 5 novembre ultima possibilità, prima della chiusura invernale, di visitare la il colosso San Carlo Borromeo, o Sancarlone di Arona con un biglietto ad un prezzo speciale in occasione della festa in onore del Santo. La figura del Santo è veramente imponente con i suoi 35 m di altezza (incluso il basamento). Si tratta di un’opera inaugurata nel 1698 e creata dagli scultori Siro Zanella e Bernardo Falconi su un progetto di Giovan Battista Crespi. Per circa due secoli rimase la statua più alta del mondo e tuttora rimane, tra le statue visitabili all'interno, seconda per altezza solo alla Statua della Libertà (costruita proprio su modello del Colosso di Arona). Durante la visita è possibile accedere al terrazzo panoramico ai piedi della statua e per chi lo desidera anche entrare all’interno del colosso, percorrendo la famosa scala alla marinara, che permette di raggiungere la testa della statua: dalle aperture degli occhi, del naso e delle orecchie si può ammirare il panorama sul lago. Orario di apertura della Statua dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso ore 16.30). Prezzo speciale di 3 euro. Entrano gratis i bambini fino a 6 anni da compiere (divieto di salita all'interno della statua e documento richiesto, non si accettano autocertificazioni).