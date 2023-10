Conoscere il lago di Como con SloWeekend: ecco il calendario

Como – Tornano la magia ed i sapori del lago di Como con una nuova edizione di SloWeekend. Tre fine settimana, 4-5 novembre, 11-12 novembre, 18-19 novembre 2023, quattro incantevoli borghi del lago di Como da conoscere, Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina, per la rassegna patrocinata da Slow Food Como. Sarà l'occasione di conoscere il "centro lago" passeggiando tra le ville del Lario, tra degustazioni ed esperienze gastronomiche, incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che diventeranno i narratori dei loro territori alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali.

Si inizia sabato 4 novembre appuntamento alle 10.00 a Varenna per una camminata sui monti, una vera e propria immersione nel bosco per cogliere magia e colori dell'autunno. Sul percorso ci sarà una golosa merenda, gustose caldarroste raccolte nei boschi e vin brulé. Nel pomeriggio ci si sposta a Bellagio per una passeggiata nel borgo in compagnia di una guida che vi farà per conoscere l’Antica Latteria di Bellagio. Qui insieme allo chef Luigi Gandola sarà possibile scoprire la tradizionale arte casearia locale e di una delle eccellenze bellagine: il toc, piatto antico a base di polenta, burro e formaggio, che vanta oltre 150 anni di storia. Una volta veniva preparato solamente alla domenica o nei giorni di festa, quando le famiglie potevano finalmente riunirsi e cucinato con il meglio che la terra e le mani dell’uomo potevano offrire. È divenuto così nel tempo simbolo di convivialità e di tempo trascorso tutti insieme. Ancora oggi mangiare il Toc significa riunirsi attorno a un paiolo per stare bene insieme, oltre che riassaporare sapori della tradizione bellagina. Al termine della visita si potrà degustare il Toc come tradizione insegna: “La magia del Tóc è che c’è il burro ma non ti ungi, scotta ma non ti scotti ed è compatto ma non si attacca alle dita”. Si continua domenica 5 novembre alle 10.30 nell’antico borgo di Lenno, sul lungo lago della Tremezzina tra celebri ville che si rispecchiano nel lago, botteghe e laboratori di prodotti tipici, una degustazione di salumi e formaggi locali e oltre al pregiato olio del lago. Ultimo appuntamento del primo weekend sarà a Menaggio, nella frazione di Loveno, dove un sommelier professionista accompagnerà i partecipanti in una degustazione di vini e formaggi locali. Tutti i tour sono accessibili su prenotazione dal sito www.sloweekend.it e i posti sono limitati. Sul sito è possibile anche provare produttori locali, ristoranti e strutture ricettive che aderiscono all'iniziativa. Il centro lago di Como è facilmente accessibile anche da Milano grazie ai collegamenti ferroviari verso Varenna e ai traghetti frequenti che da lì portano a Bellagio, Menaggio e Tremezzina.