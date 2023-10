Torna “Abilmente”: a Milano il salone dedicato al fai-da-te, all'arte e alla creatività

Milano, 31 ottobre 2023 – Dopo Roma, Torino e Vicenza, “Abilmente” torna a Milano. Il Salone dedicato a fai-da-te, creatività e hobbistica di Italian Exhibition Group è in programma al Superstudio Maxi, in Famagosta, da giovedì 2 a domenica 5 novembre (ore 9.30-18.30). Bijoux e accessori, cucito e filato, decorazione e carta, scrap e colore, quattro giorni dedicati alla passione “Do It Yourself” con più di 120 espositori propongono materiali e strumenti per realizzare progetti handmade anche in vista del Natale, soprattutto nel segno del riciclo creativo e del riutilizzo di materiali di scarto.

Accanto agli stand, sono in programma decine di corsi di uncinetto, mosaico, legatoria artigianale, serigrafia combinata all’illustrazione e al collage, ma anche laboratori tipografici per stampare manifesti, lezioni di scrapbooking per creare calendari o album di foto e diari di viaggio personalizzati. E ancora, si può imparare a trasformare ritagli di giornale per dare nuova vita alla carta. Spazio poi al mood nostalgico dei manufatti vintage, tra portafogli, borse e portatessere realizzati con riviste d’epoca, fumetti giapponesi e vecchi manifesti pubblicitari, oppure spille e accessori con disegni ispirati alla cultura pop degli anni ’80 e ’90.

Non mancano laboratori dedicati ai bambini e l’area "Via delle Idee”, dove scoprire nuovi hobby, gli esperti del settore e le loro produzioni: tra queste, bijoux di pietre dure e ceramica, fiori fissati nella resina, monili con cerniere di recupero e componenti d’arredo decorati con vivaci mandala. Tante le proposte di moda handmade con il riutilizzo di scarti di lavorazione delle grandi aziende tessili o con la tecnica del blockprinting, la stampa su tessuto del negativo di disegni realizzati e incisi su linoleum.

Mentre al piano di sopra del Superstudio Maxi, sarà esposta l’opera d’arte collettiva “Mondi Abilmente Sospesi” creata appositamente per la manifestazione dall’associazione Il Bosco delle Soluzioni, il cui obiettivo è tenere alta la bandiera dell'arte sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Il progetto è stato ideato da Federico Marcoaldi, artista nato a Bolzano, cresciuto tra Pisa e Vicenza e ora di base a Milano, che spiega: "Si tratta di un’opera d’arte partecipata, a cui tutti possono contribuire, che vuole evocare una città possibile, uno spazio di convivenza, nel rispetto della diversità e della contaminazione. Con questo progetto vogliamo promuovere un vivere quotidiano sostenibile, a misura d’uomo, dando nuova vita a materiali di scarto". L’opera è composta infatti da moduli di cartone recuperato, colla a caldo e tanta fantasia, in un caleidoscopio di forme e colori che crea un percorso emozionale per lasciarsi ispirare.

In fiera anche l’associazione Sul Filo dell’Arte, presenza immancabile nelle diverse edizioni del Salone, che ogni anno si ispira a un protagonista del mondo dell’arte per le sue opere di fiber art collettive. Il 2023 è stato dedicato a Jeff Koons, artista statunitense dello stile neo-pop noto per le sue sculture dal gusto kitsch. In fiera il pubblico di Abilmente potrà ammirare come i suoi iconici cagnolini-baloon siano stati riprodotti all’uncinetto con la tecnica dell’amigurumi, ma anche contribuire con qualche pezzo realizzato a casa o direttamente in fiera.

Ingresso: 8 euro il biglietto acquistato online, 11 euro in cassa. Il calendario aggiornato dei corsi è disponibile sul sito: www.abilmente.org/it/milano/corsi