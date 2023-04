Eventi Pasqua e Paquetta 2023: cosa fare in Lombardia

Milano – Il conto alla rovescia è partito: Pasqua e Pasquetta si avvicinano. Come trascorrerete queste due giornate di festa? Ecco qualche idea per domenica 9 e lunedì 10 aprile.

All’APERTO

A Pasquetta a Milano, c’è la Fiera dell’Angelo. È una delle più antiche tradizioni pasquali meneghine e viene celebrata nella zona circostante alla Chiesa di Sant’Angelo, all’angolo tra via Moscova e corso di Porta Nuova. Si tratta di un grande mercato di fiori e piante, ma non solo. Qui, è possibile trovare articoli di abbigliamento e per la casa ma anche specialità gastronomiche regionali, curiosità etniche e prodotti di artigianato.

Il network dei Grandi giardini italiani organizza per Pasquetta una Caccia al Tesoro Botanico. Un'occasione perfetta per avvicinare i bambini (specialmente dai 6 ai 12 anni) alla natura e intanto passeggiare in alcuni tra i più bei giardini italiani, molti dei quali riaprono le porte proprio per l'occasione. Nel Milanese, appuntamento a Villa Visconti Borromeo Litta-ReGiS (Lainate, MI); Villa Arconati-FAR (Bollate, MI) e BAM-Biblioteca degli Alberi Milano (Milano).

Da sabato 8 aprile a domenica 7 maggio, in piazza Castello ad Abbiategrasso aperta al pubblico la Grand Roue 34, la più grande ruota panoramica mai montata nella provincia di Milano: alta 34 metri e allestita da Hsc Events, l'attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. La Grand Roue 34 è stata costruita con tecnologia all'avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, il che la rende un'attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte. Questi gli orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 19.30 e poi dalle 20.30 alle 2; venerdì dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30; sabato dalle 10alle 24; domenica dalle 10 alle 23.

MUSEI APERTI

Una visita in un museo è sempre una bella idea per trascorrere qualche ora di festa tra opere d’arte e cultura. Ecco quali sono aperti a Pasqua e Pasquetta: Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci; Pinacoteca Ambrosiana; Gallerie d’Italia; Triennale Milano; Museo di San Siro; Mudec – Museo delle Culture; Fondazione Prada; Leonardo3 Museum; Villa Necchi Campiglio; Memoriale della Shoah e Museo Diocesano.

EVENTI PER GRANDI E PICCINI

Alla Pinacoteca di Brera, domenica pomeriggio alle 15:30 è possibile partecipare a Brera e i suoi capolavori family edition, una visita guidata per tutta la famiglia dove anche i più piccoli saranno coinvolti nella scoperta dei capolavori della Pinacoteca, con uno sguardo attento ai particolari, ai personaggi e alle curiosità. Prenotazione obbligatoria.

Da giovedì 6 a martedì 11 aprile, dalle 9.30 alle 18.30 il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia sarà aperto con orario festivo e una ampia offerta di attività per adulti e bambini. Tutte le attività dei laboratori sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. Il programma di Pasqua prevede delle attività a tema, come “Wow Pop-up” nella Tinkering Zone, per realizzare un biglietto tridimensionale e inviare un messaggio a chi ci piace variopinto e divertente, “Stop Motion con sorpresa” e “Anche i conigli hanno l’ombra” nell’iLab Area dei piccoli, per creare un’animazione digitale e dare forma a ombre colorate, “Reazioni ad effetto – Happy easter!” nell’iLab Chimica, dove sarà possibile scoprire cambiamenti di colore e raccontare storie di conigli e pulcini di cioccolato, e “Uova in cucina” nell’iLab Alimentazione, per scoprire cosa succede dentro il guscio di un uovo. L’iscrizione è obbligatoria ed è effettuabile esclusivamente online al link https://www.museoscienza.org/it/offerta/una-giornata-al-museo. ​​​​​​Per partecipare alle attività è necessario prenotare al momento dell’acquisto del biglietto al costo di 1 € di prevendita. Durante la settimana di Pasqua, il Museo propone anche i Campus giornalieri, in programma per il 6, 7 e 11 aprile, tra visite animate e attività nei laboratori interattivi per scoprire quanta scienza e tecnologia si nasconde nella vita di tutti i giorni.

A Pasqua il MUBA – Museo dei bambini propone il laboratorio REMIDA dai 12 mesi ai 5 anni e il laboratorio Natura per i bambini dai 2 ai 7 anni, mentre sabato Pirelli HangarBicocca organizza due Family Lab gratuiti: alle 11 Caleidoscopiche visioni (dai 5 agli 8 anni) e alle 15:30 Costellazioni di famiglia (dai 6 ai 10 anni). Prenotazione obbligatoria.

FOOD

Dopo il grande successo di pubblico delle prime quindici tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 400mila visitatori, la VII Edizione dell’International Street Food - la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino – arriva a Milano. La XVII tappa di questo importante evento itinerante si svolgerà dall’8 al 10 aprile all’Idroscalo dalle 12 alle 24. La manifestazione si avvale del patrocinio dell’ AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada). Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Sarà possibile gustare: hamburger di diverso tipo, panini con polpo gourmet, pizza fritta, porchetta di Ariccia, la pasta mantecata nelle forme, gli arrosticini, il pulled pork, le cucine brasiliana e peruviana, i donuts, la paella, le polpette, l’Angus, la carne argentina, la mozzarella di bufala alla piastra e tutta una serie di birrifici italiani e stranieri.

Hard Rock Cafe Milan è pronto per festeggiare la Pasqua con un evento speciale per trascorrere il tempo insieme agli amici e alla propria famiglia. Per tre giorni consecutivi, l’8, il 9 e il 10 aprile, infatti, il Cafe milanese di Via Dante organizza una colazione speciale, in cui i bambini potranno giocare alla caccia alle uova. La giornata inizierà alle 9.30 e, per la prima ora, i più piccoli esploreranno ogni angolo del Rock Shop e del Cafe alla ricerca delle uova colorate. A seguire, amici e famigliari potranno gustare una colazione speciale, con una selezione che spazia dal salato al dolce, in vero stile americano. Necessaria la prenotazione.

La Pasqua è da sempre sinonimo di sorprese e quest’anno a Leolandia ha portato delle enigmatiche uova colorate, comparse dal nulla, che anticipano l’arrivo di una grande novità per l’estate. In attesa di risolvere il mistero, tutto è pronto per una Pasqua e una primavera piene di emozioni, a cominciare dal ritorno degli spettacoli dal vivo, prodotti internamente e recentemente premiati agli Oscar dei parchi divertimento per la loro capacità di lasciare a bocca aperta i bambini, entusiasmando anche i grandi. La prima novità è il musical L’Isola Perduta. L’atmosfera di Cuba, invece, è protagonista del Banchetto dei Pirati. Confermati anche gli appuntamenti dal vivo con i protagonisti dei cartoni animati preferiti dai bambini, a cominciare da Esiste Davvero!, lo spettacolo unico in Italia nel suo genere che unisce sullo stesso palco Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir di Miraculous e i PJ Masks, in compagnia di Leo e Mia. Novità di quest’anno, inoltre, il mini-live show di Bluey, l’amata cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie per bambini seguitissima in TV e sulle piattaforme online.

Domenica 9 e lunedì 10 aprile, in occasione delle festività pasquali, il FAI invita il pubblico a visitare Palazzo e Giardini Moroni, per trascorrere del tempo immersi nella natura, alla scoperta di un angolo di campagna intatta nel cuore di Bergamo Alta, grazie all’iniziativa Picnic nell’ortaglia di Palazzo Moroni. In entrambe queste giornate di festa, sarà possibile visitare il Bene del FAI e concedersi un rilassante picnic sul prato dell’ortaglia, tra balle di fieno e splendidi panorami. Sarà possibile prenotare un cestino da picnic, contenente gustose pietanze, stoviglie in latta smaltata, posate, bicchieri, tovaglioli e un comodo plaid, contattando l’Enoristorante La Tana.

Lunedì 10 aprile alla Rocca di Lonato del Garda (BS) torna Fiabe nella Rocca. Una Giornata Fantastica con Principesse ed Eroi, appuntamento primaverile en plein air all’insegna della fantasia. I bambini potranno partecipare ad attività e avventure speciali accanto ai loro eroi (come Olaf e Anna, Bella, Biancaneve e Cenerentola, Capitan America, Joker, Wonderwoman e Spiderman): perché il coinvolgimento sia massimo i piccoli partecipanti possono presentarsi vestiti da eroi, principi e principesse o da personaggi dei cartoons più amati. In programma anche altre attività, come picnic, Caccia al Tesoro Botanica e tanti altri divertimenti pensate per tutta la famiglia.

Per una giornata di divertimento assicurato per tutta la famiglia c'è il parco dei divertimenti di Gardaland con attrazioni adrenaliniche, spettacoli e giostre anche per i più piccoli. Gardaland è aperto a Pasqua e anche a Pasquetta dalle 10 alle 18. Tutte le attrazioni di Gardaland sono in funzione per le due giornate, dal Jumanji al Blue Tornado, passando per Oblivion e Raptor. Chi cerca un'esperienza più tranquilla può approfittare anche dell'apertura del Sea Life Aquarium, un meraviglioso acquario interattivo raggiungibile a piedi dal parco principale.

La fiera di Pasqua torna quest'anno dal 6 al 10 aprile. Le bancarelle verranno posizionate lungo il perimetro al di sotto delle mura storiche di Como, in viale Varese e in viale Cattaneo. Saranno posizionate per l'esattezza al massimo 166 bancarelle.

In occasione del Lunedì di Pasquetta, alle 10.30 si potrà partecipare a una visita speciale – su prenotazione - proposta a Villa del Balbianello a Tremezzina, dal titolo ‘Ti racconto il giardino’. Al centro della narrazione ci sarà lo stupefacente giardino della dimora del FAI - una delle più affascinanti del Lago di Como - riportato da Guido Monzino all'originario splendore alla metà degli anni Settanta grazie alla collaborazione con il paesaggista Emilio Trabella (1948-2019). La visita, a cura della Cooperativa Il Gelso del Làvedo, condurrà il pubblico alla scoperta delle specie arboree e dell’arte topiaria a Balbianello: un'occasione unica per conoscere i segreti delle piante modellate ad arte del parco, come il grande leccio potato "a ombrello" dai giardinieri tree-climbers o il ficus repens che avvolge le colonne della Loggia Durini. Villa del Balbianello è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

A Villa Medici del Vascello-San Giovanni in Croce (CR), Caccia alle uova pasquali a Villa Medici del Vascello, sabato 8 aprile alle 10 per bambini dai 3 ai 9 anni si svolge una caccia alle uova di Pasqua in collaborazione con la biblioteca di San Giovanni in Croce. Domenica 9 aprile il complesso di Villa Medici del Vascello rimarrà chiuso al pubblico. Prenotazioni obbligatorie e informazioni sui costi: [email protected] Sempre a Villa Medici del Vascello – San Giovanni in Croce (CR), lunedì 10 aprile. Visite guidate con la possibilità di fermarsi nel parco per un pic-nic. Prenotazioni obbligatorie e informazioni sui costi: [email protected]

A Sabbioneta, Tour pasquali alla Città Patrimonio Mondiale Unesco con biglietto unico, sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile. Percorso completo: attraverso il biglietto unico è possibile visitare tutti i monumenti e i musei con un costo di 15 euro, oppure 10 euro se ridotto. Si ha la possibilità di prenotare la visita guida con una guida abilitata per il costo di 7 euro a persona. La visita dura 2 ore partire dalle 11:00 o dalle 15:30 per i giorni di sabato, domenica e festivi. L’itinerario suggerito è quello di partire dalla visita della chiesa dell’Incoronata e il mausoleo di Vespasiano Gonzaga; successivamente il Palazzo Ducale, presente nella piazza principale di Sabbioneta per poi passare al Teatro all’Antica. Il percorso prosegue quindi visitando Palazzo Giardino e Galleria degli Antichi. Come penultimo monumento ci si reca all’oratorio di San Rocco e la pinacoteca di San Luca e infine al Museo del Ducato. Si consiglia anche la visita di monumenti come la Chiesa dell’Assunta, chiesa Beata Vergine del Carmine, Porta Imperiale e Vittoria, la statua di Minerva, i resti della rocca e Palazzo Forti. Informazioni e prenotazioni obbligatorie: [email protected]

Immancabile il PasquaPark di Lecco, che nel 2023 è tornato al completo con le sue 44 attrazioni, tante novità ed eventi collaterali. Il PasquaPark è diviso in due aree: una in Zona Bione, comprensiva di ben 30 attrazioni, e una seconda in Riva Martiri delle Foibe, sul lungolago, dove sono posizionate le restanti 14 giostre. Tra le novità di questa edizione anche diverse attese attrazioni: dal labirinto New York City alla nuova giostra spagnola che gira su sé stessa, fino al ritorno del Crazy Round e alle sue caratteristiche navicelle sospese. Sono inoltre confermati gli eventi collaterali. Il Pasquapark di Lecco è aperto dal 25 marzo al 16 aprile 2023 con i seguenti orari: nei feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 23.30, mentre nei festivi il Pasquapark ha orario continuato dalle 10.30 a mezzanotte (salvo maltempo).

Pasqua ai Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati. ​​​​​​Sabato 8 aprile, alle 15.30, GiocaMuseo: [email protected] “Caccia all’uovo!” (Family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni). Arriva la Pasqua e al museo si nascondono uova, pulcini, fiori e conigli pasquali… si proverà a trovarli tutti insieme e a realizzare un collage artistico a forma di uovo. Costo: € 4 a persona | gratuità per bambino disabile e per 1 accompagnatore. Prenotazione obbligatoria. Lunedì 10 aprile - ore 10-13/15-18, apertura straordinaria di Pasquetta. Lunedì 10 aprile, alle 15.30, biglietto con visita “Gita di Pasquetta” (Visita guidata al museo). Torna la tradizionale gita di Pasquetta al museo! Si scopriranno angoli e scorci monzesi attraverso gli occhi degli artisti: grazie alle opere esposte – da Mosè Bianchi ad Angelo Inganni, da Anselmo Bucci a Costantino Nivola – si potrà vivere un viaggio nel tempo e nella storia, ritrovando luoghi vissuti quotidianamente o monumenti ormai perduti per sempre, ma che hanno lasciato tracce indelebili nel cuore della città. Costo: tariffa € 6 a persona | tariffa ridotta € 4 persona disabile | gratuità per n° 1 accompagnatore di visitatore disabile. Prenotazione obbligatoria.

Seconda edizione per il Villaggio delle Uova di San Martino Siccomario, il parco a tema che si ispira all’Easter Egg Hunt, la caccia alle uova che affonda le proprie radici in tempi lontani, quando i riti pagani scandivano il susseguirsi delle stagioni: secondo una tradizione comune a Stati Uniti e paesi del Nord Europa, nel periodo che precede la Pasqua la dea Eostre (Easter), raffigurata come un coniglio, donava uova alle persone per simboleggiare la nascita di una nuova primavera. Il Villaggio delle Uova 2023 è aperto tutti i fine settimana dal 18 marzo al 7 maggio (con apertura estesa nei weekend lunghi di Pasqua, 25 Aprile e Primo Maggio) presso il Puravida Farm di San Martino Siccomario. L’8, il 9 e 10 aprile 2023, si terrà ‘È Pasqua, caccia alle uova!’. L’ingresso ha un prezzo di 12 euro a persona ed è prenotabile on line (l'ingresso è gratuito per i bambini nati nel 2020, 2021, 2022 e 2023).

Nel 2023 il giorno di Pasqua e Pasquetta, la Certosa di Pavia è visitabile.

I Pasquali di Bormio sono una manifestazione unica che affonda le proprie radici nelle antiche tradizioni contadine e che, ancora oggi, richiama la partecipazione attiva di tutti gli abitanti della Magnifica Terra. Tutte le strade del paese, nel giorno di Pasqua – quest’anno il 9 aprile 2023 – sono invase da una festosa folla che si accalca per partecipare alla sfilata. A partire dalle 10, i Pasqualisti portano a spalla grandi portantine a tema religioso per tutta la via Roma fino alla piazza del Kuerc. A precedere i Pasquali, prima la banda, poi i cavalli con le carrozze e, infine, divisi per Reparto, le donne con gli anziani e i bambini, tutti rigorosamente vestiti con i costumi tradizionali, portando fiori e prodotti artigianali. A fine sfilata, verso le 12, i Pasquali sono esposti in Piazza del Kuerc dove rimangono per tutta la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Una giuria stila infine una classifica in base a diversi fattori: dal significato religioso delle scene rappresentate al lavoro artigianale e artistico svolto per realizzarle, senza dimenticare l’aspetto culturale e di tradizione, fulcro della manifestazione stessa.

Lo splendido giardino monumentale di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, “villa di delizie” a due passi dal Lago Maggiore, è un luogo perfetto per concedersi uno spensierato picnic all'aria aperta in occasione del Lunedì dell'Angelo, con tante coinvolgenti attività per tutta la famiglia, proposte dalle 10 alle 18. I visitatori potranno portare da casa il proprio pranzo al sacco da gustare sul prato; in alternativa, il ristorante I Rustici, interno al Bene del FAI, metterà a disposizione dei cestini da picnic da asporto (prenotazione obbligatoria: 334 8916214; [email protected]) e proporrà un menù di primavera. Durante tutta la giornata saranno anche organizzate visite guidate alla Villa (su prenotazione). La Pasquetta a Villa Della Porta Bozzolo si svolge con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno. Villa Della Porta Bozzolo è Museo riconosciuto da Regione Lombardia. Orario: Ingresso Villa + parco + visita guidata: ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 e 16.30.

Una Pasquetta da trascorrere tra colazioni sull'erba, giochi per grandi e bambini, visite guidate, passeggiate e molto altro. È questa la proposta del Monastero di Torba, Bene del FAI a Gornate Olona, per lunedì 10 aprile. I visitatori, dalle 10 alle 18, potranno trascorrere la giornata all’insegna del relax e del divertimento. Il grande prato all’ombra dell’imponente torre del complesso monumentale di Torba è il posto ideale per un picnic che non preveda l’accensione di fuochi, gustando il pranzo al sacco portato da casa o squisiti cestini da asporto preparati dal ristorante Antica Torre, interno al Bene (prenotazione obbligatoria: [email protected]; 348 8687196). Per i più piccoli saranno allestite alcune postazioni per attività di gioco all’aria aperta in autonomia. Alle 10.30, 12, 14, 15.30 e 17 sarà possibile partecipare a interessanti visite guidate al Monastero, mentre alle ore 14.30 l’appuntamento sarà per una passeggiata guidata dal Monastero di Torba a Castiglione Olona con rientro a Torba in autonomia, un percorso di circa 3 km su pista ciclopedonale, adatto a tutti. Orario: dalle ore 10 alle 18. Biglietti: Intero €14; Iscritti FAI e Residenti Comuni di Gornate Olona e Castelseprio €6; Ridotto 0-5 anni gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) €36.

In occasione del Lunedì dell'Angelo, la Pro Loco di Maccagno con Pino e Veddasca organizza un evento per festeggiare tutti insieme presso il Parco delle Feste di Maccagno. Alle 11, per i più piccoli è prevista la caccia all'ovetto: tutti i bambini che parteciperanno verranno divisi in squadre miste e saranno provvisti di una mappa per andare alla ricerca degli ovetti di cioccolato che il Coniglio Pasquale ha nascosto nei dintorni del Parco delle Feste. La squadra che ha collezionato più ovetti riceverà in premio un uovo gigante. Dalle 12.30 grigliata di Pasquetta per tutti, con scelta menù carne o vegetariano. Servizio bar a consumazione. Pranzo disponibile anche da asporto. Prenotazione obbligatoria per entrambe le attività ai contatti Pro Loco entro giovedì 6 Aprile. Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

Al Sacro Monte di Varese, i musei seguiranno l'orario di apertura ordinaria eccetto per la giornata di Pasqua: domenica 9 aprile la Casa Museo Pogliaghi, la Cripta del Santuario* e il Museo Baroffio saranno aperti dalle 14 alle 18. Abbiamo organizzato un ciclo di visite per gli adulti e per le famiglie. Per tutti: "Perché mi hai abbandonato?" è una rassegna che vi porterà a conoscere alcune raffigurazioni custodite in quattro luoghi imperdibili e sabato 8 aprile farà tappa al Sacro Monte di Varese: appuntamento alle 15.30 per conoscere le rappresentazioni della crocifissione nelle opere custodire al Museo Baroffio. Per le famiglie: sabato 1 aprile alle 15: "L'Egitto al Sacro Monte", una visita alla ricerca delle opere di arte egizia che Lodovico Pogliaghi ha acquistato per la sua villa tanti anni fa. Lunedì 10 aprile, dalle 9.30 alle 11.30 distribuzione taccuini "Viaggio in famiglia" al Sacro Monte e pic-nic nel giardino della Casa Museo Pogliaghi.

Da sabato 8 a domenica 11 aprile, al parco di via Milano a Besozzo arriva XXL Street Food Festival Pasqua e Pasquetta con tanto buon cibo, musica e divertimento per grandi e piccini. Nel parco saranno presenti tanti food truck per tutti i gusti e non mancheranno stand di birre artigianali. Per i più piccoli ci saranno anche i gonfiabili e la festa sarà animata da DJ set e musicisti di strada. Ospite della festa, Francesco Bonanno, pluricampione paralimpico del mondo di calcio balilla e Presidente della FPICB (federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla). Sarà possibile sfidarlo e provare a vincere la maglia ufficiale della nazionale italiana e tanti altri bellissimi premi. Sabato 8 aprile dalle 18 a mezzanotte. Domenica 9 e lunedì 10 aprile dalle 11 a mezzanotte.