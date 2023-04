Autovelox in Lombardia nella settimana di Pasqua: ecco dove sono

Inizia una settimana di spostamenti per molti lombardi che trascorreranno le vacanze pasquali lontano da casa o si concederanno qualche gita fuori porta in giornata. Guidare con prudenza è un consiglio sempre valido, ancor più prezioso quando il traffico aumenta. Se non bastasse l’ovvio suggerimento, la presenza di autovelox può essere un valido “dissuasore”. Ecco dunque dove saranno dislocate le postazioni mobili della Polizia Stradale per stanare e multare chi supera i limiti di velocità consentiti lungo le autostrade o lo stradi statali, provinciali o comunali della nostra regione.

Lunedì 3 aprile:

Autostrada A4 Torino-Trieste, tratto Milano

Autostrada A7 Milano-Genova, tratto Pavia

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, tratto Brescia

Strada Statale SS / 629 del Lago di Monate (Varese)

Strada Statale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Martedì 4 aprile

Strada Comunale Meda- ia Vignazzola (Monza Brianza)

Mercoledì 5 aprile

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso, tratto Como

Strada Comunale Via Catalani- Giussano (Monza Brianza)

Sabato 9 aprile

Autostrada A7 Milano-Genova, tratto Pavia

Di seguito lo postazioni fisse sulle strade statali lombarde. Gli autovelox fissi della Polstrada in Lombardia sono tutti collocati lungo la SS 336 dell'Aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese.

Dove esattamente? Km 08+550, Direzione Ovest, Cardano al Campo (Varese) Km 17+680, Direzione Est, Lonate Pozzolo (Varese) Km 32+700, Direzione Ovest, Inveruno (Milano) Km 33+700, Direzione Est, Mesero (Milano).

Qui invece potete consultare l’elenco degli autovelox sulla rete autostradale italiana.