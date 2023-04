Pasquetta 2023, dove grigliare in Lombardia: otto posti per fare festa all’aperto

Milano, 3 aprile 2023 – Dopo le celebrazioni religiose della settimana Santa, arriva il lunedì di Pasqua per un divertimento più profano. La tradizione prevede di pranzare all’aperto, in compagnia, sempre meteo permettendo. Per gli amanti della grigliata del lunedì di Pasqua non è sempre semplice, specie per chi vive in appartamento, trovare il posto giusto dove mettere la griglia, accendere la carbonella e cuocere carne, pesce o verdure in sicurezza e rispettando le regole (per evitare di fare danni o vedersi rifilare salate multe). Ecco quindi i nostri suggerimenti per una grigliata perfetta, almeno nella location (abbiamo scelto tutti luoghi dove l’accensione di fuochi è possibile, ma consigliamo sempre di verificare se all’ultimo minuto siano stati posti restrizioni o divieti di grigliata, specialmente durante periodi di forte siccità).

Sui terreni agricoli dell'ex cascina Forosera (Loirano), lungo la strada per Baggio, il Parco del Centenario offre sei piazzole in muratura con una griglia di ferro. Per poterle usare è obbligatorio prenotare scrivendo a [email protected] (ma prima è meglio controllare la disponibilità, le prenotazioni sono aperte dal primo aprile e ovviamente per il 10 aprile le postazioni vanno a ruba). Il contributo, che andrà all’associazione Salvambiente che gestisce l’area: 15 euro per il solo tavolo (per un massimo di dieci persone), 25 euro per la griglia e il tavolo. Attenzione, bisogna portare da casa tutto l’occorrente per grigliare.

In Alta Val Brembana c’è una splendida oasi incontaminata, con prati verdi e fresche pinete attorno al torrente Valsecca. Qui l’accesso è libero e non c’è necessità di prenotare. L’area, attrezzata per pic-nic, ha tavoli e panche, servizi igienici e la possibilità di utilizzare la griglia. L’ideale per chi ama grigliare in mezzo alla natura.

Per raggiungere in macchina l’Oasi è necessario pagare il ticket relativo alla strada

Capovalle-Mezzeno: l’inizio della strada a pagamento è a 1 chilometro dopo il parcometro per l’acquisto del ticket, in corrispondenza della fine dell’abitato di Capovalle. La tariffa giornaliera di 2 euro. Occorre pagare anche l’accesso al parcheggio dell’Oasi Alpina.

Nel cuore della Valganna c’è la spiaggia attrezzata sul lago di Ghirla. L’accesso è a pagamento ed è possibile fare un pic-nic in famiglia o anche grigliare con gli amici. Attenzione perché l’ingresso è a pagamento e anche l’utilizzo della struttura in muratura lo è (l’area è gestita da un campeggio privato).

Lo specchio d’acqua si trova nell’omonima cittadina di Grosotto ed è stretto tra i monti della Valtellina che riflettono nei laghi. Qui ci si può cimentare nella pesca sportiva ma si può anche solo fare un pic-nic all’aria aperta. Griglia, tavoli e ombrelloni sono a libera disposizione e la legna già presente e utilizzabile. Necessario prenotare: 380/5301177.

Sono diverse le aree dove è possibile fare un pic-nic o una grigliata in zona lago di Iseo. Per esempio a Castelfranco, frazione di Rogno, lasciata l’auto presso il cimitero in località Piazze di Rogno, si prende prendere la stradina asfaltata di fronte al cimitero che, in circa 15 minuti, conduce alla Panchina Gigante. Lungo il percorso sono presenti due aree picnic (la prima con barbecue, la seconda no) con vista sulla bassa valle Camonica e sull’alto lago d’Iseo.

E ancora, a San Defendente di Esmate, frazione di Solto Collina: attraversato l’abitato di Esmate, è possibile parcheggiare in corrispondenza del campo da calcio in via Monte Clemo oppure nei pressi del cimitero in via Cerrete. Proseguendo lungo la via Monte Clemo, si svolta in via Clisano e si prosegue per circa 40 minuti lungo la sterrata che, con pendenza regolare, conduce alla chiesetta di S. Defendente (674 metri). Vicino alla chiesa si trova un’area attrezzata per picnic, con anche area barbecue, oltre a panchine dalla quali poter godere vedute mozzafiato che spaziano dalla Valcamonica e l’Adamello all’alto lago d’Iseo, dalla Corna dei Trentapassi a Monte Isola e al basso lago.

A Pisogne ci sono diverse aree attrezzate con piastre per barbecue: Dossello, Croce Marino, Casarole – loc. Casarole-Passabocche.

Se alla grigliata in famiglia si vuole unire anche una giornata di divertimento nella natura, tra percorsi avventura e casette sugli alberi, si può pensare al JoPark di Pegognaga a Mantova. Qui c’è anche un’area relax pic-nic e grigliate, con tavoli, panchine, e varie aree barbecue. Le aree sono disponibili a tutti i visitatori di Jo Park gratuitamente e senza il bisogno di prenotare.

Se prima di grigliare si vuole fare una bella camminata, comunque fattibile anche per le famiglie con bambini, per raggiungere un’area non troppo battuta dai turisti, consigliamo l’area pic-nic di Valbrona, nel Triangolo Lariano, poco sopra Canzo. Da Milano si può raggiungere Onno e poi salire dalla panoramica strada con vista lago oppure raggiungere proprio Canzo, per poi parcheggiare nella frazione di Maisano. Da qui parte un percorso che porta all’area pic-nic di Cuatorta (seguire le indicazioni per Prezzapino).

Per una grigliata senza pensieri, nel senso che non bisogna portare nulla, nemmeno la carne, perché si può acquistare in loco, c’è Val Vertova Roset, un luogo tranquillo e silenzioso circondato dalla natura. L’area è privata ed è attrezzata con tavoli, panche e gazebo. Si consiglia di prenotare almeno qualche giorno prima dell’arrivo, anche se per Pasqua e pasquetta è meglio farlo con un certo anticipo.