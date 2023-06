Week-end 30 giugno, 1 e 2 luglio 2023: eventi, sagre, mostre e cinema all’aperto. Cosa fare in Lombardia

Milano – Musica, sagre, mostre e musei. Ma anche cinema all’aperto. Sapete già come trascorrere il fine settimana alle porte? Ecco qualche idea per venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio.

EVENTI

Dal 30 giugno al 29 luglio si tiene la settima edizione edizione del Milano Latin Festival, che torna ad Assago nella storica location del Parcheggio Atm di viale Milanofiori. L’evento dedicato alla musica, al ballo, al folklore e alla cultura latino americana anche quest’anno propone un fitto calendario di eventi dedicato a milanesi e non, che possono ballare, degustare piatti tipici, conoscere la cultura, ma soprattutto ascoltare tanta musica dal vivo con i concerti dei migliori artisti del panorama internazionale della musica latina.

Arriva per la prima volta in Italia, l’1 e il 2 luglio, il Festival dello Sciamanesimo, dedicato alla scoperta delle tradizioni spirituali dei popoli indigeni di tutto il mondo. L’evento si terrà a Corbetta (MI) al Bosco Eremo Locatelli. Sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 9 alle 21. Uno spazio fuori dal tempo, un luogo magico dove incontrare, approcciarsi e comprendere l’antica via dello sciamanesimo, nei suoi diversi aspetti, tradizioni e culture. Attraverso seminari con ospiti italiani e internazionali, vivendo le cerimonie, le conferenze, la danza, la musica medicina, le capanne del sudore, e altre profonde pratiche ancestrali, sarà ancora più evidente la connessione benefica della condivisione e della consapevolezza. Il Festival, alla sua prima edizione, conta già ospiti internazionali quali Martina Mamani Arosquipa dal Perù, Ollinatl Contreras dal Messico, Regis Myrupu dal Brasile, Camille Barrios dal Venezuela, Gaston Alejandro Pisoni dall’Argentina e tantissimi altri ospiti italiani con esperienza decennale nell’ambito dello studio dello sciamanesimo. L’entrata è a pagamento, e parte da 15€ (Formula Basic giornaliero) a 45 (Formula Plus giornaliero), oltre a pacchetti speciali per le due giornate. Per i bambini e i ragazzi fino ai 16 anni l’entrata è libera.

Riapre al pubblico per quattro date estive il Belvedere di Palazzo Lombardia: salire in cima ad uno degli edifici più alti di Milano non significa solo trovarsi a 161 metri di altezza, ma anche godere del meraviglioso panorama della città dall’alto, scorgendo monumenti, edifici storici e punti strategici. L’appuntamento è per domenica 2 luglio, dalle 14 alle 22.

Tra i treni storici della Fondazione Fs Italiane in Lombardia attivi nel 2023 ce n'è anche uno che viaggia da Milano a Chiavenna. Questo convoglio viaggia domenica 2 luglio 2023 con partenza dalla stazione di Milano Centrale. Arrivato a Lecco, prosegue lungo tutta la sponda orientale del Lago di Como, fino a Colico; da qui lascia la linea principale per Sondrio e raggiunge la stazione capolinea di Chiavenna. È possibile arrivare fino a Chiavenna per visitare la città, oppure fermarsi in uno dei borghi affacciati sul lago: Varenna, Bellano e Colico. La partenza da Milano Centrale è fissata alle ore 08.25 e l'arrivo a Chiavenna alle ore 11.08. Sono previste fermate intermedie a Sesto San Giovanni (08.34), Monza (08.42), Carnate Usmate (08.55), Lecco (09.23), Varenna (10.01), Bellano (10.12) e Colico (10.36). Per il rientro a Milano, la partenza da Chiavenna è poi in programma alle ore 16.52. Le successive fermate sono poi Colico (17.21), Bellano (17.42), Varenna (17.49), Lecco (18.52), Carnate Usmate (19.03), Monza (19.17) e Sesto San Giovanni (19.24); l'arrivo a Milano Centrale è previsto alle ore 19.15. Viaggiare sul treno storico da Milano a Chiavenna costa 14,50euro (tariffa valida per la sola corsa di antada o ritorno); appena disponibili, pubblicheremo anche i costi e gli orari delle due tratte da Milano Centrale; i bambini fino a 14 anni viaggiano gratis ed è inoltre possibile portare gratuitamente a bordo la propria bicicletta.

CINEMA

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna, dopo qualche anno di pausa, a illuminare il cortile della Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4 a Milano. Dal 27 giugno al 22 settembre 2023 sono in programma quasi tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti. A breve il calendario completo di AriAnteo Fabbrica del Vapore 2023 con film in programmazione, orari e biglietti.

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna anche nella cornice di City Life, nel cuore della nuova Milano nata nell’ex quartiere della fiera milanese. Dal 21 giugno al 22 settembre 2023 in piazza Elsa Morante, ai piedi delle tre torri di City Life, sono in programma circa tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti.

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna anche quest'anno nel Chiostro dell'Incoronata a Milano: a partire dal 16 giugno al 3 settembre è in programma un'estate fitta di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche prime visioni, incontri con gli autori e rassegne tematiche. AriAnteo Incoronata è la prima multisala all’aperto d’Italia, con due schermi e due sale con sistema audio stereo in cuffia wireless.

Anteo organizza anche la terza edizione del format itinerante Anteo nella Città: una serie di proiezioni nelle piazze di Milano in programma dal 15 giugno al 17 settembre 2023 (con una settimana di pausa a Ferragosto e una a settembre). Una programmazione di cinema di qualità su quattro ruote per raggiungere zone talvolta escluse da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo e per restituire alle piazze la funzione di luogo di incontro, aggregazione e condivisione. Ecco la programmazione, le date e i luoghi: il 23 giugno-2 luglio: Cooperativa Labriola, via Falck 51 (Municipio 8); 3-13 luglio: Anfiteatro Martesana (Municipio 2); 14-21 luglio: Casa Jannacci, viale Ortles 69 (Municipio 5); 22-31 luglio: Villa Litta, viale Affori 21 (Municipio 9); 1-10 agosto: piazza Anita Garibaldi (Municipio 7); 18-27 agosto: Palazzina Liberty, largo Marinai d'Italia (Municipio 4); 28 agosto-6 settembre: piazza Leonardo da Vinci (Municipio 3); 11-17 settembre: Barrio’s, piazzale Donne Partigiane (Municipio 6).

L’arena estiva di cinema in cuffia di Mare Culturale Urbano torna anche nel 2023: per la ottava estate consecutiva, l’arena cinematografica all’aperto nella piazza di Cenni di Cambiamento di Milano, in zona San Siro, propone un fitto programma di proiezioni, a partire da giovedì 8 giugno 2023 e fino a settembre. Nella piazza di Cenni di Cambiamento, l’housing sociale a ridosso della Cascina Torrette in cui si trova Mare Culturale Urbano, dal giovedì alla domenica vengono proiettati i migliori film usciti al cinema , film d’autore, italiani e anche in lingua originale.

Dal 20 giugno al 22 settembre 2023 torna a Milano, per gli amanti del cinema all'aperto, l’Arena Chiesa Rossa che illumina le serate del Municipio 5 del Comune di Milano, offrendo una programmazione ricca e diversificata, per accontentare tutti i gusti e per tenere compagnia sia agli adulti sia alle famiglie. Le proiezioni si svolgono con l’ausilio di cuffie wireless e si tengono presso il campo sportivo di via Neera 24 (in caso di maltempo al Centro Asteria, piazza Carrara). I biglietti, acquistabili anche sul posto, hanno un costo di 6,50 euro (biglietti ridotti 5 euro per bambini fino a 14 anni; da segnalare inoltre l'iniziativa Cinema Revolution, promossa e finanziata dal Ministero della Cultura, che consente in alcune date di vedere film al prezzo speciale di 3,50 euro). Venerdì 30 giugno, ore 21.30 - The Whale (versione originale con sottotitoli in italiano). Sabato 1 luglio, ore 21.30 - La stranezza (biglietto 3,50 euro).

FOOD, DRINK e SAGRE

Da giovedì 29 giugno a sabato primo luglio a Milano in piazza Città di Lombardia si svolge la prima edizione del Cocktail and Music Festival. Nato dall’idea di Cristian Lodi di Milord Milano e Marco Ramunno di Arte del Vino, il Cocktail and Music Festival riunisce le eccellenze della mixology italiana ed internazionale per tre giorni nel cuore di Milano: l'appuntamento è per giovedì 29 giugno dalle 18 alle 01.00 (biglietto 15 euro, compresi 3 cocktail) e per venerdì 30 giugno e sabato primo luglio dalle 12 alle 01.00 (dalle 12 alle 18 ingresso gratuito per le aree cocktail, bar, food truck, birra e wine corner; dalle 18 alle 01.00 biglietto 15 euro, compresi 3 cocktail). Ogni sera musica diversa per accompagnare i brindisi e la scoperta dei diversi cocktail e sabato primo luglio in consolle c'è anche Dj Molella.

Birra artigianale, street food, musica dal vivo nell’Ortaglia di Villa Arconati, dal 30 giugno al 2 luglio. Con l’estate torna uno degli appuntamenti enogastronomici più amati a Villa Arconati: ‘Birra in Festa’, la grande festa per grandi e piccini, dedicata alla birra artigianale, con ottimo street food gourmet e musica dal vivo. Nell’arco della giornata il pubblico potrà gustare la “sfida” tra Arrosticini e Bombette grazie al servizio di ristorazione e bar, bere birre selezionate, godersi musica dal vivo, passare il tempo nell’area relax.

MUSICA

A Legnano torna l'appuntamento con il Rugby Sound Festival, dal 29 giugno al 10 luglio come ormai da tradizione all’Isola del Castello. In programma una carrellata di eventi con ospiti tanti big della musica. Giovedì 29 giugno: Planet Funk e Motel Connection; venerdì 30 giugno: Teenage Dream e Finley; sabato primo luglio: Eiffel 65 e Zarro Night; domenica 2 luglio: Cristina D’Avena e Gem Boy; lunedì 3 luglio: Rondodasosa, Neima Ezza, Medy, Neza e Artie5ive; martedì 4 luglio: Articolo 31 e Wlady; mercoledì 5 luglio: Voglio tornare negli anni '90; giovedì 6 luglio: Sfera Ebbasta; venerdì 7 luglio: Salmo e Nitro; sabato 8 luglio: Boomdabash; domenica 9 luglio: Luchè e Geolier; lunedì 10 luglio: Andrea Pucci (Rugby Sound Comedy). Tutte le informazioni.

Domenica 2 luglio, nell'ambito del programma degli Idays 2023, all'Ippodromo Snai La Maura di Milano Trenno (via Harar / via Novara) arrivano in concerto i Red Hot Chili Peppers. Si tratta dell'unica data italiana del tour 2023 della pluripremiata e più potente funk-rock band statunitense. Ad aprire il concerto dei Red Hot Chili Peppers agli Idays 2023 sono gli Skunk Anansie, la rock band britannica guidata dalla magnetica Skin, i Primal Scream, la storica band rock di Glasgow con oltre 40 anni di carriera alle spalle, e gli Studio Murena, sestetto milanese dal sound rivoluzionario.

Domenica 2 luglio, alle 21, il Carroponte di Sesto San Giovanni ospita Ana Gabriel, nome d’arte di María Guadalupe Araujo Yong, cantante messicana nota come La Diva de América o La Luna de América.

Dalla musica classica alla contemporanea, passando per il jazz in un concerto che sa di altruismo e solidarietà a Cassina De' Pecchi, in programma per venerdì 30 giugno alle ore 21, presso l'Ex Chiesetta Santa Maria Assunta in Via Roma 19, il cui incasso verrà devoluto alle vittime dell'alluvione che ha duramente colpito l'Emilia Romagna lo scorso mese di maggio. "Cassina per la Romagna" è il titolo della serata organizzata dalla Proloco Cassina-Sant'Agata APS e dal Comitato Cassina 150, da un'idea dell'architetto Emilio Dossena, proprietario della chiesetta, ormai sconsacrata da anni, luogo dell'evento benefico. Tutti sono invitati, l'ingresso sarà a offerta libera fino all'esaurimento dei posti in sala. E' gradita la prenotazione al numero 3534057204 o via email a [email protected]

TEATRO

Dal 25 giugno al 2 luglio la rassegna teatrale La prima stella della sera a cura di Atir torna per la quarta estate di fila al Parco Chiesa Rossa di Milano, nel cortile della Chiesa di Santa Maria alla Fonte (ingresso da via San Domenico Savio 3). Venerdì 30 giugno, alle 19.30: Cibo angelico, spettacolo con cena di e con Mariella Fabbris (storia liberamente tratta dai Volatili del Beato Angelico di Antonio Tabucchi; dopo il racconto, l'attrice e cuoca creativa prepara gnocchi per tutti). Sabato primo luglio, 10.00, 11.30, 14.00 e 15.30: laboratorio di panificazione per bambini a cura dell’Associazione Panificatori Milanesi (età dai 5 ai 10 anni, prenotazione via email obbligatoria con offerta a partire da 5 euro). Dalle 15 alle 18: Storie espresse, laboratorio di scrittura a cura di Penelope Story Lab, condotto da Ivano Porpora (partecipazione gratuita previa iscrizione via email obbligatoria). Alle 19.30: Una marchesa ad Assisi, con Ippolita Baldini, collaborazione alla drammaturgia Emanuele Aldrovandi, regia di Camilla Brison. Alle 21.30: Il cerchio, proiezione del docufilm di Sophie Chiarello. Domenica 2 luglio, dalle 15 alle 18: laboratorio teatrale per bambini a cura di Daniela Arrigoni e Marika Pensa (età dai 6 ai 10 anni, partecipazione gratuita previa prenotazione via email obbligatoria). Alle 19.30: Tutti in scena! Lezione aperta di teatro integrato guidata, a cura di Chiara Stoppa. La capienza del luogo che ospita gli spettacoli della Prima stella della sera è di 100 persone a serata (2 disabili). I biglietti per gli spettacoli hanno un prezzo di 14 euro + diritti di prevendita (tranne che per gli spettacoli con cena che costano 22 euro e il concerto che costa 10 euro; incontri e proiezioni post spettacolo sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

Dal 27 giugno al primo luglio al Teatro Elfo Puccini di Milano (sala Shakespeare) va in scena Festen: il gioco della verità di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov & Bo Hr. Hansen (adattamento per il teatro di David Eldridge, versione italiana e adattamento di Lorenzo De Iacovo e Marco Lorenzi); in scena Danilo Nigrelli e Irene Ivaldi e (in ordine alfabetico) Roberta Calia, Yuri D’Agostino, Elio D’Alessandr

Domenica 2 luglio, alle ore 21.30, nella cornice dei Bagni Misteriosi di Milano (via Carlo Botta 18) ospita l'attore Lino Guanciale, che legge il primo romanzo di Giovanni Testori, Il dio di Roserio. Ambientato nella provincia lombarda del secondo dopoguerra, pubblicato in prima edizione nel 1954, Il dio di Roserio racconta la grande carica di vitalità animale dei ciclisti durante le gare: il racconto si trasforma man mano, in un potente apologo sulla natura umana e sulle sue feroci ambizioni.

MOSTRE E MUSEI

A Milano, a Lampo Scalo Farini dal 1 giugno all’11 agosto, arriva ‘Van Gogh: The Immersive Experience’: un viaggio tra le opere di uno dei piu' grandi geni artistici del XIX secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore. L’esposizione, per la prima volta in Italia completamente rinnovata nella proposta tecnologica, combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire una vera e propria avventura immersiva a 360 °: 60 proiettori animeranno 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360° su una superficie di 2000 metri quadrati tra pavimento, pareti e soffitto. Tutte le informazioni

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Fino al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre 2023, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Dal 5 aprile al 3 settembre è aperta al pubblico la mostra FuturLiberty, promossa da Comune di Milano – Cultura e realizzata dal Museo del Novecento (piazza Duomo 8) e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (via Sant'Andrea 6), in collaborazione con Liberty e la casa editrice Electa. L’esposizione, con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate nelle due sedi dell’Area Musei d’Arte moderna e contemporanea del Comune di Milano. Le opere dei protagonisti del movimento futurista, Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Fortunato Depero dialogano con i dipinti vorticisti degli inglesi coevi, come Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson, partendo dal manifesto Vital English Art del 1914 firmato dalla caffeina d’Europa, Filippo Tommaso Marinetti. Il progetto conta oltre 200 opere nelle due sedi. La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: al Museo del Novecento dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, con orario prolungato alle 22.30 il giovedì; a Palazzo Morando dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30.

Prende il via sabato primo luglio da Bergamo il Summer Tour di Sfera Ebbasta: il trapking, che continua ad essere l’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro paese - si esibisce in concerto all'Arena Estiva Fiera di Bergamo nel primo dei suoi concerti estivi a cielo aperto.

Venerdì 30 giugno e sabato primo luglio si svolge a Sovere la tradizionale Sagra dei pizzoccheri: l'appuntamento è nel Parco Senatore Silvestri, entrambe le sere a partire dalle ore 19.30. Protagonisti assoluti della manifestazione sono i pizzoccheri della Valtellina. Ad arricchire la sagra, le due serate musicali che vedono come ospiti, a partire dalle ore 21.00, Ricky e Ivan (venerdì 30 giugno) e lo Zio Elio (sabato primo luglio). La prenotazione è vivamente consigliata (per info 035 981204 o 035 982749).

A grande richiesta torna la Taragnafest: due weekend, immersi nel fresco verde della Valle Imagna, per godere insieme del meglio che la cucina bergamasca ha da offrire. Giunta ormai alla dodicesima edizione, la sagra del campo sportivo della Roncola San Bernardo, è da anni una delle feste più attese della provincia di Bergamo. Una manifestazione che ormai da molti anni viene proposta e organizzata da oltre 80 volontari dell’Unione Sportiva Roncola con l’obiettivo di devolvere il ricavato a sostegno delle attività e delle strutture della comunità. Per celebrare Sua Maestà la Regina, le cucine della sagra saranno aperte il sabato e la domenica, dalle ore 19:00, per due fine settimana: 1 - 2 e 8 - 9 luglio. I visitatori saranno accompagnati in un prelibato viaggio enogastronomico alla scoperta della cucina tipica locale: come ogni anno, vogliamo che tutti gli avventori si alzino dai tavoli sazi, ma soprattutto soddisfatti e consapevoli di aver mangiato ottimo cibo bergamasco. La Taragnafest sarà anche l’occasione per ascoltare - e soprattutto ballare - buona musica sulle note di quattro Dj Set, per tutti i generi e gusti.

Nona edizione dell'evento "Treviglio Vintage", dal 30 giugno al 2 luglio. Un album di ricordi da sfogliare via per via cortile per cortile. Una festa che coinvolge tutta la città, con mostre, concerti, raduni di auto e moto, vintage market & food, esposizione di collezioni vintage private e tanto tanto altro.

I sapori bresciani in vetrina per una due giorni di degustazioni, proposte e laboratori e cene dedicate alla territorio. Il Festival dei Sapori approda domenica 2 e lunedì 3 luglio in Castello a Brescia. Domenica 2 luglio sarà dedicata al mercato dei produttori bresciani, alle degustazioni e ai laboratori, con una particolare attenzione per i più piccoli. Nella mattinata di domenica sarà attivo il ‘Bibliobus’, che proporrà letture gustose ai bambini dai 3 ai 6 anni. C’è grande attesa anche per lunedì 3 luglio sera, per ‘La Cena’, nell’Area Bastione di San Marco. Nel corso dell’occasione gli ospiti potranno scegliere fra quattro menù a percorsi diversi. Punta di diamante sarà il dessert, con il dolce ‘Battito’, ideato con il re della pasticceria Iginio Massari.

Rolling Truck Street Food torna per il terzo anno consecutivo a Pisogne presso le sponde del Lago d’Iseo per tre giorni di Festival dedicato al cibo da strada. L’antico borgo affacciato sul lago e a pochi passi dalla Valle Camonicai accoglierà i migliori Food Truck con tante nuove proposte e un grande intrattenimento musicale per 3 giorni di Street Food Festival. Appuntamento dal 30 giugno al 2 luglio, dalle 11 alle 24. Ingresso gratuito.

Gardaland ha dato il via alla nuova stagione. Quattro le novità rivolte a tutte le fasce di età. Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che, a partire dal primo aprile, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli Ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto. Da sabato 20 maggio via libera alla creatività e al divertimento con la riapertura di Legoland Water Park Gardaland.

Dal 30 giugno al 2 luglio, c’è Lago di Comics. Un festival di tre giorni che animerà la meravigliosa cornice dell’ex Galoppatoio di Villa Erba sul lago di Como, una vera terrazza verde affacciata sul lago, con stand tematizzati e svariate attività, come panel con streamer, cosplayer e doppiatori e contest cosplay con sfilate e parate a tema che intratterranno il pubblico durante l’intera giornata fino ai concerti live della sera. Il Festival si svilupperà attraverso varie attività nel parco, suddiviso per aree: Area Game curata da Arcade Story, che vanterà titoli iconici degli anni 80/90 che hanno fatto la storia dei videogames e verrà allestita con cabinati originali a gettone Arcade, in cui il pubblico potrà giocare ai videogiochi rivivendo le emozioni delle sale giochi del passato e immergendosi nell’immaginario Pop degli Anni 80. Tutte le informazioni.

Mixology internazionale di qualità, lusso ed eleganza, saranno di scena nei 30 migliori cocktail bar del lago di Como per la quarta edizione della "Como Lake Cocktail Week" che si tiene dal 28 giugno al 4 luglio. L’evento, patrocinato dai comuni di Como e Cernobbio, Confindustria e Confcommercio, celebra le bellezze di Como e del suo lago, con una experience che rappresenta il 'manifesto' della creatività che si respira dietro al bancone del bar e che trasforma la miscelazione in uno storytelling che incanta gli ospiti con cocktail inediti. Il tema dell'edizione 2023 è "A ticket to...". Tutte le informazioni.

Venerdì 30 giugno e sabato primo luglio si svolge a Rovello Porro, presso l'Area Feste di via Luini, la seconda edizione dell’American Bbq Fest, festa in stile americano per assaporare il gusto del vero Bbq in allegria e divertimento. Protagonista assoluta è però la cucina dell’American Bbq Fest, con piatti per tutti, dal pulled pork alle ribs in stile americano, dal pollo fritto agli hamburger.

Da giovedì 29 giugno a lunedì 3 luglio, c’è ‘Sospiro in festa’: quattro giorni in cui assaggiare numerosi piatti speciali, gustare freschi cocktail e rilassarsi ascoltando della buona musica presso l'Area Feste di Sospiro. Giovedì 29: Specialità della serata: arrosticini. Musica live con Rock Generation. Venerdì 30: Concerto live: Alterego. Sabato 1 luglio: Celebrity Stars: Pop & Dance Tribute Show. Domenica 2 luglio: Musica con Giorgio G. Lunedì 3 luglio: Specialità della serata: Torta fritta, e poi stand up comedy con i comici di Colorado e Made in Sud. L'evento si terrà a Sospiro Presso l'Area Feste. Servizio bar e cucina attivo dalle ore 19.

Giovedì 29 giugno alle 21 in Piazza Roma a Bagnolo Cremasco per l'evento "Summer Loving" si esibirà il coro femminile Pink Voices diretto da Mimma D'Avossa e al pianoforte Marco Somenzi.

Il 30 giugno per la prima volta Ape?si. approda tra le mura di Piazza d'Armi a Pizzighettone. Dalle 19 alle 2 si potrà ballare e cantare bevendo e mangiando prelibatezza della pizzeria FoodFactory.

Domenica 2 luglio presso il Piazzale Rimembranze a Crema, dal pomeriggio fino alla sera, si terrà "Moto Day Crema 2023". dalle 16 alle 19.30 corso minimoto: corso di avviamento gratuito con minimoto/attrezzatura & istruttori della fmi per ragazzi tra i 7 e i 14 anni. Dalle 17.00 in poi motoritrovo espositivo. Esposizione negozi del settore. Dalle 18.30 in poi area food & drink - dalle 20.30 in poi live music. Tutto questo aspettando in notturna alle 00.30 il passaggio della milano-taranto al piazzale della stazione. Ingresso libero.

Sabato primo luglio, dalle 21 alle 24, al Caffè del Viale (viale Piave 24) di Rogeno, in provincia di Lecco, è in programma l'evento Rogeno Night Vibes, serata rap con quattro tra artisti e gruppi diversi che si succedono sul palco antistante l’anfiteatro. Si parte con Nava Erre, giovane artista classe 2002 di Bollate (Milano), che presenta le sue canzoni che spaziano dal genere rap all’urban, fino addirittura al pop italiano più classico. Segue il Collettivo 36 rockers in rappresentanza della zona della provincia di Lecco, ragazzi connessi alla ss36, ispirazione dietro il nome del gruppo. Poi, Quello Che Resta, gruppo nato nel 2020 a Milano, che ha esordito con l’omonimo album nel dicembre 2022: i cinque membri hanno unito i diversi background in un progetto crossover in cui l'hip-hop si mischia prevalentemente ad influenze metal e prog. A chiudere la serata sono i Geeno, una cover band pop indie rap, nati come laboratorio di musica d’insieme presso la Music Time Academy, ora Bluesound Studio.

Una serata speciale da trascorrere in un ambiente unico ricco di storia. Il chiostro della Chiesa san Calocero di Civate, in provincia di Lecco, ospiterà l'evento Serata Medievale. Una cena all'insegna di antichi sapori, nel rispetto delle usanze del tempo, serviti da Monaci e damigelle, allietati da Danze e musiche medievali. Appuntamento dunque per sabato 1 Luglio dalle 19.45.

Dal 23 giugno al 2 luglio si svolge, tra i borghi e i sentieri del Monte di Brianza, la diciannovesima edizione del Giardino delle Esperidi Festival, che presenta un palinsesto ricco di opere di performing art nel paesaggio, spettacoli site-specific, titoli di prosa, spettacoli tout public e concerti, performance itineranti e accessibili. Il festival si svolge nei comuni di Colle Brianza, Olgiate Molgora, Ello, La Valletta Brianza, Sirtori, Valgreghentino, Olginate, con i loro sentieri romanici, antiche cascine, giardini, ville storiche e boschi.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Da sabato 25 marzo a domenica 9 luglio, presso lo Spazio Circolo di Bellano (via Manzoni 50), in provincia di Lecco, è allestita la mostra Franco Battiato: la realtà non esiste a cura di Velasco Vitali. L’esposizione presenta una selezione di 15 opere del musicista e artista siciliano Franco Battiato (Catania, 1945-2021) - oli su tavola fondo-oro e oli su tela provenienti da collezioni private - che restituiscono i volti, quasi in forma di icona, degli amici più stretti del maestro.

Sabato 1 luglio alle ore 22:30 Cristina D'Avena sarà ospite live a Codogno presso Piazza Cairoli.

Dal 30 giugno al 2 luglio si svolge la sesta edizione della Festa dal bigul al torc presso l’area feste di San Martino dall’Argine in Via Gonzaga. La sagra è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di S.Martino dall’argine. Tutte le sere cucine aperte a partire dalle ore 19.30, ricco stand gastronomico con diverse varietà di bigoli al torchio. Servizio al tavolo e posti al coperto sotto il gazebo. Angolo cocktail. Pista in acciaio.

Torna anche quest’anno la Festa della birra a San Cataldo di Borgo Virgilio. Giunta alla settima edizione, si svolgerà nei giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio presso il campetto adiacente alla parrocchia. Oltre a buon cibo e buona birra serviti nello stand gastronomico che apre ogni sera alle ore 20, le serate saranno allietate da spettacoli musicali e intrattenimento per bambini.

Torna l’appuntamento estivo con la festa della birra di Volta Mantovana. L’evento si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio in zona industriale a Volta Mantovana.

Anche nell'estate 2023 la programmazione di cinema all'aperto targata AriAnteo torna ad animare la suggestiva location della Villa Reale di Monza. A partire dal 16 giugnoe fino a fine agosto 2023 vengono proiettati in una magica atmosfera alcuni tra i migliori film dell'ultima stagione, ma anche titoli inediti, film per famiglie, pellicole restaurate.

Il Frutteto del Parco a Ceriano Laghetto organizza un weekend di festa dove la birra è protagnonista. L'appuntamento è il 30 Giugno e 1-2 luglio. In programma serate a tema culinario, fiumi di birra, musica, area giochi / intrattenimento e tante novità. Ingresso gratuito.

Fluo Run nel Parco di Monza, sabato 1 luglio, alle 21. Magliette fluo, colori sgargianti, gadget luminosi, laser e robot show, truccatrici e performer per una festa all’insegna di tanto. Partenza al tramonto e traguardo sotto le stelle con un super party fluorescente. Una corsa/camminata non competitiva, aperta a tutti.

Dal 30 giugno al 5 novembre, la Villa Reale di Monza ospita la mostra Banksy. Painting Walls, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. Prodotta da Metamorfosi Eventi, in partnership con SM.Art e WeAreBeside, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, la mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. In mostra – oltre ad altri due muri mai esposti prima in Italia: “Heart Boy” e “Robot/Computer Boy” – saranno presenti alcuni pezzi unici che arricchiranno ulteriormente il percorso espositivo, e nel complesso più di settanta opere originali. Fino al 10 settembre da mercoledì a venerdì: 14-20 sabato-domenica: 10-20. Chiusa lunedì e martedì. Dall'11 settembre da mercoledì a domenica: 10-20 Chiusa lunedì e martedì. Il biglietto intero ha un costo di 14 euro, ridotto 12.

Buon cibo e buon vino, secondo la tradizione locale: proiezioni, produttori locali, musica dal vivo, dj set e spettacolid i magia. Tutto questo e molto altro nella splendida cornice del "Su di Dentro", la parte più nascosta del borgo di Zavattarello che dalla piazza centrale conduce al Castello. Schita , Pisarei e faśö, gnocchi, tortelli, formaggio, miele, ganassino di maiale, pane e salame, dolci di ogni tipo e gelati artigianali. Il tutto accompagnato con degustazioni di vino, birra, cocktail. Nello splendido contesto medioevale del Borgo antico le associazioni locali presentano le loro iniziative ed i loro prodotti con proiezioni, musiche e dimostrazioni. Appuntamento l’1 luglio dalle 9.

La raccolta della lavanda presso l'Azienda Agricola le Fragranze di Varzi in Oltrepò Pavese, domenica 2 luglio, Durante la giornata sarà possibile raccogliere lalLavanda, visitare i campi fioriti, l’Azienda ed i suoi prodotti. Le visite guidate ai campi e alle varie fasi della produzione si terranno a intervalli regolari durante la giornata al prezzo di 5 €. Per il pranzo, è possibile prenotare un cestino-pranzo al costo di € 15 composto da panini a base di salumi e formaggi locali, acqua, dolce e caffè. E’ attivo un piccolo servizio bar. Info e prenotazioni al seguente numero: 328.3671609

Per la prima volta l'Almo Collegio Borromeo di Pavia, nella splendida cornice degli Horti, ospiterà un grandioso Poetry Slam diretto dal campione mondiale e alumno del Collegio Filippo Capobianco e dalla coordinatrice di Slam Poetry Lombardia Sam Kabauter. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

La terza edizione di Rami d’ORA, rassegna di arti performative promossa dal collettivo Laagam, torna dal 2 giugno al 2 luglio ad animare i boschi e i sentieri di Castellaccio, frazione abbandonata di Piateda (vicino a Sondrio), con performance, laboratori ed esperienze attorno agli spazi di ORA - Orobie Residenze Artistiche Diretta da Erica Meucci con Francesca Siracusa e la consulenza artistica di Riccardo Olivier, anche questa terza edizione di Rami d’ORA intreccia le performance dal vivo con l’esperienza intima del territorio. Le proposte infatti si diramano dalla sede di ORA a Castellaccio al territorio circostante attraverso boschi, sentieri, radure per culminare nell’affascinante escursione al Ghiacciaio Vedretta del Lupo che chiude la rassegna il 2 luglio. Fil rouge di questa edizione è il tema della trasformazione, modulato in cinque fine settimana ciascuno con una proposta di ‘esercizio di trasformazione’ differente.

Per gli appassionati del mondo gravel, ecco la seconda edizione di Unpaved Roads Bormio, l'evento che si svolge ad una quota sopra i 2.000 m nello scenario incredibile del Parco Nazionale dello Stelvio. Unpaved Roads Bormio, a cui si può partecipare con qualsiasi tipologia di bicicletta (comprese le e-bike), prevede la possibilità di scegliere fra due percorsi: quello corto di 56 km con 1.200 m di dislivello e un tempo medio di percorrenza di circa 5 ore e quello lungo, di 83 km, con 2.300 m di dislivello e un tempo medio di percorrenza di circa 9 ore. Entrambi i percorsi di Unpaved Roads Bormio partono da Bormio: mentre quello corto prevede l'arrivo ai Laghi di Cancano e il ritorno a Bormio, quello lungo prevede, una volta tornati a Bormio, di dirigersi verso Santa Caterina Valfurva e percorrere la strada che conduce al Ghiacciaio dei Forni, altro contesto paesaggistico unico in Alta Valtellina.

"Luinoinfesta” dal 29 giugno al 2 luglio, durante la Festa Patronale di SS Pietro e Paolo. Una quattro giorni di eventi imperdibili: in programma fuochi d’artificio, cinema sotto le stelle, una deliziosa risottata in compagnia dello chef Sergio Barzetti, feste nel centro cittadino e concerti.

Evento conviviale sabato 1 e domenica 2 luglio, promosso dall’Associazione Terra Insubre: si tratta della Festa medievale a Mesenzana. Sabato 1 luglio alle 20, Cena medievale su prenotazione (Barbara 333.1351577). Domenica 2 luglio, dalle 9, in località Torre Visite alla torre – Uso delle armi – Scontri tra armati – Dimostrazioni di falconeria – Abili arcieri – Esibizioni di cavalli e cavalieri. Stand gastronomico e birre artigianali. Alle 14:30 conferenza di Cristiano Brandolini: “I Longobardi nel territorio di Varese archeologia, storia e leggende”.

Dal 17 aprile al primo ottobre 2023 negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.

L'Assessorato alla Famiglia e ai Servizi Sociali presenta sabato 1 luglio ore 10.30 il Concerto di Musica Classica per bambini presso Sala Giunta del palazzo Comunale di Gorla Maggiore (piazza Martiri della Libertà 19). Il Maestro Alessandro Lettieri suonerà alcuni brani dei grandi compositori scritti per i più piccoli. La musica potenzia l'immaginazione e la creatività dei nostri bambini e li aiuta ad aumentare la capacità di concentrazione. Entrata libera senza prenotazione. portare un cuscino. Per tutti i partecipanti un pensiero a tema.

Sabato 1 luglio, dalle 17.30, arriva il “Festival della Fiaba” con la Foresta di Sherwood spettacolo itinerante, alla scoperta del magico mondo di Robin Hood. L’evento è stato realizzato dall’Amministrazione Comunale di Venegono Inferiore in collaborazione con l'Associazione Oplà, grazie al contributo della Fondazione Cariplo che ha finanziato il bando "Sulle ali della cultura". Il Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore si trasformerà per l’occasione ne "La Foresta di Sherwood" e i bambini di età compresa tra i 6 e i 11 anni saranno protagonisti di questa avventura e saranno condotti dai personaggi della celebre fiaba in un percorso a tappe all'interno del parco per aiutare Robin Hood, giocando con gli attori di Oplà Teatro. L'animazione durerà circa un'ora. Saranno presenti anche stand gastronomici, intrattenimenti ed animazione per tutti. Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.

Il Comune di Cazzago Brabbia presenta la rassegna "E....State in paese con i burattini”. sabato 1 luglio, alle 21, Pinocchio: compagnia Cerchio Tondo- Lecco presso il Campetto della scuola primaria. Ingresso gratuito. In caso di Maltempo gli spettacoli si terranno all'oratorio di Cazzago.