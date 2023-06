Como Lake Cocktail, al via la quarta edizione: dove, quando e tutti gli eventi

Como, 26 giugno 2023 - Mixology internazionale di qualità, lusso ed eleganza, saranno di scena nei 30 migliori cocktail bar del lago di Como per la quarta edizione della "Como Lake Cocktail Week" che si terrà dal 28 giugno al 4 luglio. L’evento, patrocinato dai comuni di Como e Cernobbio, Confindustria e Confcommercio, celebra le bellezze di Como e del suo lago, con una experience che rappresenta il 'manifesto' della creatività che si respira dietro al bancone del bar e che trasforma la miscelazione in uno storytelling che incanta gli ospiti con cocktail inediti.

Il tema dell'edizione 2023 è "A ticket to...". "E' un invito a volare e viaggiare, a portare in ogni angolo del pianeta il brand Lake Como, un invito a scoprire, a fare tesoro delle proprie esperienze e a riportare a casa una valigia piena di magie da versare nello shaker e servire ghiacciate al nostro ospite", racconta Annalisa Testa, giornalista e fondatrice delle Cocktail Week del Lago di Como e di St. Moritz - tanti gli obiettivi che vogliamo raggiungere: promuovere il territorio del lago di Como, le sue bellezze, storie e segreti e le sue arti culinarie e di miscelazione più raffinate che meglio ci rappresentano, in una visione sempre più internazionale, accompagnando in giro per il mondo il brand Lake Como".

Più di 30 cocktail bar di hotel 5 stelle, storici street bar e ristoranti stellati Per la nuova edizione ha rinnovato la sua presenza Villa d’Este, che il 28 giugno accoglierà Le Grand Opening, l’evento di apertura della quarta edizione. Il Grand Hotel Tremezzo e Villa Passalacqua, new entry insieme all’hotel Musa Lago di Como. Ci sono anche il Grand Hotel Victoria di Menaggio, il ristorante Una Finestra sul Lago e il suo nuovo Onda Cernobbio e il bucolico Scalo Craft Drink di Cremia. Sulla sponda di levante, ci sono la storica Villa Serbelloni di Bellagio, il Filario Hotel & Residences di Lezzeno, Il Sereno di Torno e il Mandarin Oriental, Lago di Como di Blevio. In città si aprono per la prima volta i giardini del Palace Hotel, la Terrazza 241 dell’Hilton e Piazzetta Lake Como di Cernobbio. Fino al dehors del Posta Design Hotel e al rinnovato Kincho nel giardino dello Sheraton Lake Como che, lunedì 3 luglio, ospiterà la Cocktail Competition. Non mancherà il cuore pulsante della movida comasca: dal Fresco Cocktail Shop al ristorante Da Pietro con il suo Da Pietro Pop Up, e poi ancora il Vintage Jazz, Krudo, The Brothers Cafe, Hemingway Cocktail Bar e il nuovo Spirit Cafè & Cocktail Room di Piazza Volta. Per preparare il proprio Signature Cocktail, un’opera d’arte inedita e in edizione limitata che potrà essere servita solo a partire dal 28 di giugno e che parteciperà alla cocktail competition, i 30 members avranno a disposizione un’attenta selezione dei migliori spirits alcolici e analcolici del mercato.

Sul sito www.comolakecocktailweek.com tutti gli eventi aperti al pubblico e le modalità per prenotare