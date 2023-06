Lago di Comics a Cernobbio: quando, biglietti e come arrivare. Il programma e tutti gli eventi

Como, 24 giugno 2023 – Fumetti, Cosplay, musica e birra: Lago di Comics è pronto ad animare l’ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. Ma di cosa si tratta, quando sarà e cosa c’è in programma? Ecco tutte le informazioni riguardanti questo nuovo format.

Un festival di tre giorni che animerà la meravigliosa cornice dell’ex Galoppatoio, una vera terrazza verde affacciata sul lago, con stand tematizzati e svariate attività, come panel con streamer, cosplayer e doppiatori e contest cosplay con sfilate e parate a tema che intratterranno il pubblico durante l’intera giornata fino ai concerti live della sera.

Il Festival si svilupperà attraverso varie attività nel parco, suddiviso per aree: Area Game curata da Arcade Story, che vanterà titoli iconici degli anni 80/90 che hanno fatto la storia dei videogames e verrà allestita con cabinati originali a gettone Arcade, in cui il pubblico potrà giocare ai videogiochi rivivendo le emozioni delle sale giochi del passato e immergendosi nell’immaginario Pop degli Anni 80.

Ci saranno poi aree tematiche con cosplay, diversi stand di fumetterie, librerie, action figure, gadget e tanto altro. Sarà, inoltre, allestita un’area meet&greet dove gli ospiti delle varie giornate incontreranno il pubblico dopo i loro interventi per autografi, firmacopie e foto.

L’evento avrà due presentatrici, LaVaLend, performer e creator e Arianna Craviotto, doppiatrice e speaker, entrambe Disneyane per scelta, che medieranno alcuni interventi e presenteranno spettacoli, talk e la gara cosplay.

Il format è stato sviluppato da MyNina in partnership con Villa Erba, con La Città di Cernobbio e con Teatro Sociale di Como e in co-produzione con Paneliquido. Media partner anche Radio Number One e Il Giorno.

Il Festival si terrà il 30 luglio, l’1 e il 2 luglio. Tutti i giorni dalle 16 a mezzanotte.

16:00 – Apertura cancelli.

17:00-18:15 – Workshop scuola del fumetto “KISS! Keep It Simple, Stupid!“ con il docente Francesco Castelli.

18:30-19:00 – Cento Metri – “Fumetti, sport e disabilità”.

19:15-20:15 – Gianpiero Kesten & Sergio Gerasi – “ Lui è peggio di me: due amici, cultura pop e fumetti”. Kesten è uno dei podcaster più in voga negli ultimi anni e ideatore del podcast “Cose Molto Umane”, conduttore della trasmissione “PopCast: Kestorie”, insegnante e scrittore, per questa occasione, sarà protagonista, insieme all’amico Sergio Gerasi, fumettista e musicista italiano, disegnatore di Dylan Dog che, tra tutte le sue attività, firma il libro a fumetti "G&G", di una doppia intervista sui loro progetti. Seguirà meet&greet.

20:15 – 21:15 – Maurizio Merluzzo e Ambra Pazzani. Merluzzo, doppiatore, attore, influencer – con la serie Youtube “Cotto & Frullato” – e presentatore, e Pazzani, international cosplayer tra le più famose in Italia e influencer, intervistati da Simone Savogin (direttore del doppiaggio, adattatore di videogames e poeta, tre volte campione italiano di Poetry Slam) terranno un talk a 3. Seguirà meet&greet.

21:30- 22:00 – The Fighettas, cover-band punk rock italo-americana esplosiva e dissacrante.

22:30 – 00:00 – Punkreas, la più grande Punk Rock Band italiana, attiva dal 1989. In tour 2023 con Electric Déjà-Vu – il nuovo Album

16:00 – Apertura cancelli

16:15 – 17:00 – Pietro Ubaldi – “Un mondo di voci: cartoni animati e non solo”. Voce di Capitan Barbossa, Patrick stella in Spongebob, Doraemon, Uan, Tazmania, Meow, Scooby-doo, farà un talk sul doppiaggio dei cartoni animati più iconici di cui è doppiatore, sulla sua carriera, e terrà una prova di doppiaggio live con coinvolgimento del pubblico. Seguirà meet&greet.

16:30 – 17:00 – Meet&greet Principesse Disney

17:00 – 17:45 (area retro game) – “Ma te le ricordi le Salagiochi?”

17:15 – 18:00 – Pupetti Tutti Matti – “Talketto tutto matto: Incontro con Lorenzo Badioli, il creatore del profilo Pupetti Tutti Matti”. Un progetto ideato dall’autore, illustratore, animatore, che, con i suoi video ironici popolati da pupazzetti dai colori accesi e voci simpatiche e dallo humor a tratti irriverente, ha conquistato in poco tempo un enorme pubblico su Instagram e su TikTok. Seguirà meet&greet.

18:15 – 19:15 – Davide Van De Sfroos & Ale e Franz – “Incontro a tre tra fumetti e doppiaggio”. Terranno un talk a 3 in cui il cantautore, in veste inedita, parlerà della sua passione per il mondo dei fumetti e dell’animazione e della scrittura dei suoi brani che hanno come protagonisti dei Super Eroi, mentre i due comici racconteranno della loro esperienza come doppiatori di Alex e Marty nel film d’animazione “Madagascar”. Seguirà meet&greet.

19:15 – 20:15 – Francesco Pannofino – “Attore e Doppiatore: da Boris ad Hagrid”. Intervistato da Simone Savogin, terrà un talk sul doppiaggio e sulla sua imponente carriera. Seguirà un’intervista con le due presentatrici LaVaLend e Arianna Craviotto, un momento in cui Pannofino leggerà una scena doppiata da lui. Seguirà meet&greet.

20:00 – 20:45 (area retro game) – “Il salotto di Arcadestrory Live”

19:30 – 21:00 – Workshop Scuola del Fumetto – “Il character tra fumetto e Boardgame“ con i docenti Alessandro Costa e Yuri Cagnardi

20:30 – 21:15 – Principesse REMIXED – Show

21:30 – 22:15 – Davide Passoni & Ivano Cattaneo – “Poesia Potente e Chitarra Tonante live”. Passoni, poeta, illustratore, musicista e animatore sociale esperto in musicoterapia, presenterà “Poesia Potente e Chitarra Tonante”, uno spettacolo di Poesia e Musica ad alto contenuto di Fulminato di Mercurio, che suona come un concerto, parla come un reading e agisce come il globo terrestre. In costante rivoluzione. Seguirà meet&greet.

22:30 – 00:00 – ABBADREAM live. Uno show tra i più acclamati in Europa, un grande spettacolo con canzoni eseguite interamente dal vivo, costumi, luci, video e coreografie rigorosamente in stile Abba che ricreano le indimenticabili atmosfere degli anni ‘70. Un’occasione per riascoltare gli intramontabili successi della band svedese e qualche nuova proposta estratta dall’album uscito nel 2021.

16:00 – Apertura cancelli

16:15 – 17:00 – Incontro con Maurizio Triggiani. Doppiatore esperto, attore e nerd (recita nell’Ispettore Coliandro e Don Matteo, presta la voce a personaggi come Verme Grigio del Trono di Spade, Reggie di Riverdale e Alexios di Assassin’s Creed Odyssey, farà un intervento sul doppiaggio seguito da meet&greet.

17:00-17:15 – Parata Cosplay – “Show us your Cosplay!”

17:20 – 18:45 – Gara Cosplay presentata da Trity

18:45 – 19:45 – Alessio Puccio – “La voce italiana di Harry Potter in un incontro magico”. Farà un talk sul doppiaggio della saga di Harry Potter, sulla sua carriera e terrà una prova doppiaggio live con coinvolgimento del pubblico e cosplayer, a cui seguirà meet&greet.

20:00 – 20:45 (area retrogame) – “Per un pugno di monetine! (quando per videogiocare bastavano 200 Lire)”

20:00 – 21:00 – Davide Toffolo – “Bestiario. Una favola moderna tra musica, immagini e poesia”. Toffolo, uno dei più importanti fumettisti italiani e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, presenterà il suo libro “Bestiario”, una galleria di disegni accompagnata da testi autografi, che hanno come protagonisti animali da cortile ed esotici dalle abitudini a volte molto umane, come in una moderna favola. Seguirà meet&greet.

21:00 – 22:15 – Principesse REMIXED – Show

22:30 – 00:00 – The Spleen Orchestra (Tim Burton Show). Una band di otto elementi, un progetto che omaggia il mondo musicale e poetico di Tim Burton e Danny Elfman.

Alla spina le birre artigianali del birrificio WAR selezionate da Paneliquido, specialisti in craft beer festival.

Dieci Truck Food presenti: MEAT CREW by MOCHO hamburgers in stile americano; NANNì Sapori Romaneschi; A POLPI IN FACCIA Panini di pesce, fritto misto; APE REGINA Gnocco fritto con salumi, tigelle; LO STECCHINO D’ORO Arrosticini Abbruzzesi; PHILLY CHEESE Il famoso panino di Philadelphia; ITALIAN BAKERY Dolci artigianali; VA-GINA gyOZA Ravioli Gyoza; ZAPEROCO Cucina Messicana; BRACERIA PUGLIESE bombette pugliesi e altro.

DA MILANO MALPENSA

AUTO: Tramite A9/E35. Ad 1 km dall’uscita “Lago di Como” – autostrada A9. Con diversi posteggi a disposizione nelle aree limitrofe, sia gratuiti che a pagamento.

DA MILANO CENTRALE

TRENO / BUS: Regionale da stazione Milano Centrale fino alla stazione di Como S. Giovanni Stazione Autolinee subito fuori dalla stazione prendendo bus Linea c10

AUTO: Tramite A9/E35. Ad 1 km dall’uscita “Lago di Como” – autostrada A9.. Con diversi posteggi a disposizione nelle aree limitrofe, sia gratuiti che a pagamento.

DA COMO

AUTO: Tramite Via per Cernobbio. Con diversi posteggi a disposizione nelle aree limitrofe, sia gratuiti che a pagamento.

BUS: Linea C10 – direzione Menaggio – Colico fermata “Cernobbio – Mazzini”; Linea 6 – direzione Maslianico fermata “Cernobbio – Mazzini”; Linea 11 – direzione Sagnino fermata “Pontile Tavernola”

TRAGHETTO: Da Como a Pontile di Tavernola

DA VARESE

AUTO: Tramite SS342. Con diversi posteggi a disposizione nelle aree limitrofe, sia gratuiti che a pagamento.

Biglietti per il 30 giugno, 1 luglio e 2 luglio e abbonamento per i 3 giorni in vendita su TicketOne e sito del Teatro Sociale di Como: 13,50€ + prevendita. I bambini da 0 a 8 anni non compiuti entrano gratis.