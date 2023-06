Sagre luglio 2023 in Lombardia: quando e dove

Milano, 28 luglio 2023 – L’estate è entrata ormai nel vivo e mancano pochi giorni a luglio. Ecco alcune delle sagre che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Dopo il successo delle scorse edizioni, con il patrocinio del Comune di San Martino dall’Argine, in provincia di Mantova, venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio, la Pro Loco San Martino dall’Argine invita tutti alla sesta edizione della Festa dal Bigul al Torc presso l’area feste in via Gonzaga. Ricco stand gastronomico, arricchito da diverse varietà di bigoli, pasta lunga, simile a un grosso spaghetto, di origine veneta, diffusi in tutta la regione e anche nella Lombardia Orientale. Nella ricetta originale sono preparati con grano tenero, acqua e sale. La principale caratteristica di questa pasta è la sua ruvidità, che le consente di trattenere sughi e condimenti; questa sua peculiarità le viene donata dal tipo di preparazione a trafila che impiega torchi a forma tradizionale e originariamente azionato a mano. Si chiamano comunque bigoli anche quelli di sezione quadrangolare creati con l’apposito rullo, azionato sia a manovella sia con motore elettrico. Esistono alcune varianti di questa pasta che si ottengono variando il tipo di farina o aggiungendo l’uovo nell’impasto. I bigoli san martinesi vengono conditi con 4 diverse tipologie di sughi: ragù d’oca in tragna, un normale ragù di salsiccia (ovviamente di maiale), alla mediterranea e serviti con le sardine o sardelle. Per i più golosi, anche il budino S. Martino della locale ditta Cleca. E la novità di quest’anno lo “Spazio Giovani”, un’area interamente pensata per i ragazzi che vogliono passare una serata in compagnia, bevendo buoni cocktail e ascoltando buona musica con i dj set che verranno proposti nelle due serate. La cucina sarà aperta dalle 19.30. Servizio al tavolo. Posti al coperto sotto il gazebo. Pista in acciaio. Ingresso gratuito.

I sapori bresciani in vetrina per una due giorni di degustazioni, proposte e laboratori e cene dedicate alla territorio. Il Festival dei Sapori approda domenica 2 e lunedì 3 luglio in Castello a Brescia. Domenica 2 luglio sarà dedicata al mercato dei produttori bresciani, alle degustazioni e ai laboratori, con una particolare attenzione per i più piccoli. Nella mattinata di domenica sarà attivo il ‘Bibliobus’, che proporrà letture gustose ai bambini dai 3 ai 6 anni. C’è grande attesa anche per lunedì 3 luglio sera, per ‘La Cena’, nell’Area Bastione di San Marco. Nel corso dell’occasione gli ospiti potranno scegliere fra quattro menù a percorsi diversi. Punta di diamante sarà il dessert, con il dolce ‘Battito’, ideato con il re della pasticceria Iginio Massari.

La sagra il “Ciapél d’Oro” è nata per valorizzare tutti i tipi di vino prodotti sul territorio valtellinese favorendone la conoscenza e l’apprezzamento, ma anche per stimolare i vinificatori al miglioramento del prodotto. E' un’occasione per degustare i rinomati vini prodotti e imbottigliati dalle case vinicole locali, orientando il consumatore nella scelta dei migliori vini prodotti in zona. Un’occasione per conoscere attraverso visite guidate la realtà vitivinicola valtellinese, i terrazzamenti, le cantine dei piccoli produttori locali ed i vini da loro prodotti. Ma sarà anche possibile assaggiare piatti tipici della cucina locale preparati con i migliori ingredienti. La sagra sarà una grande occasione per tutti di divertirsi e di godersi un’atmosfera unica, fatta di cibo, musica, balli e risate. L’appuntamento è dal 3 al 7 luglio a Castione Andevenno.

Un weekend di buona cucina emiliana nel segno della solidarietà. E’ il programma della sagra del gnocco fritto che da venerdì 7 a domenica 9 luglio animerà la splendida cornice verde dell’area feste di Bisuschio, in via Bonvicini, nel Varesotto. Cucine sempre aperte dalle 19 alle 22 (e oltre) e domenica anche a pranzo dalle 12 alle 15. Tanti i prodotti di qualità a prezzi popolari: dal maxi hamburgher di fassona alla più tradizionale salamella, passando ovviamente per l’imperdibile gnocco fritto modenese accompagnato da affettati di prima scelta, tomini tiepidi e squacquerone. Non mancheranno infine, il gelato coi mirtilli freschi di Bisuschio e la versione dolce del gnocco fritto servito con gelato, panna e nutella o conserve. Tutte le serate saranno accompagnate da gruppi musicali: Marble Face (rock blues); The Groovediggers (pop, funk Italiano 360°); The Hevals (rock alternativo straniero, principalmente anni ’90).

Ritorna anche quest’anno, dal 12 al 16 luglio, la sagra degli gnocchi ripieni della Trattoria Moro di Albino, evento legato alla tradizione della Buona Cucina Casalinga Bergamasca. Sagra che viene proposta da 13 anni, diventata ormai appuntamento fisso e un’occasione di ritrovo nel periodo estivo. Una “5 giorni” di buon cibo, ottima compagnia, dimostrazioni di arti e mestieri dal vivo. Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, apertura cucina alle ore 18:30. Per i più piccoli: Giochi della tradizione con Ridoridò. Domenica, in mattinata G. S. Marinelli organizza la competizione Monte Rena Running. Obbligatoria iscrizione. Apertura cucina alle 12. Per i più piccoli: Giochi della tradizione con Ridoridò. Nel pomeriggio spettacolo teatrale con Ridoridò; apertura cucina alle ore 18.30.

Arrivare ad Olfino, piccola contrada di Monzambano, in provincia di Mantova,durante la tradizionale e amatissima Sagra del Polastrel, vuol dire assaporare proprio questa semplicità. Il “polastrel su la gradela” altro non è che il pollo ai ferri, che però qui viene cucinato e aromatizzato con una ricetta segreta e assaporato da tutti come una vera prelibatezza. Sulle tavole imbandite non mancano anche altri piatti della tradizione come il riso alla pilota, i bigoli con le sarde, la grigliata mista o la scottata di cavallo. Il tutto accompagnato dagli eccellenti vini delle colline. Appuntamento dal 14 al 17 luglio.

A Belforte, rane, stracotto e buona musica dal 14 al 17 luglio 2023. Per il 26° anno, il Circolo La Torre di Belforte nel Mantovano, che festeggia gli oltre 50 anni di Fondazione, torna a organizzare quella che è stata una delle feste di maggior successo dell’estate mantovana, memori dei successi passati e delle innumerevoli testimonianze di gradimento. La Festa affonda le radici nella tradizione culinaria Belfortese e si ripropone di mantenerla e far conoscere la sua tipicità . Questa tradizione ha nelle rane, fritte da sole o immerse in nuvole di frittata, e nello stracotto d’asino i suoi capisaldi . Tali particolarità culinarie sono state citate più volte anche dal Conte Nuvoletti, nei suoi numerosi scritti sulla tradizione gastronomica mantovana. Le quattro serate, tutte con ingresso gratuito, nella centralissima piazza Risorgimento, verranno allietate da tanta musica Live, da Liscio di qualità, dal DJ Set Patrocinade e dal grande spettacolo “Michele Carovano e gli Havana Club – Tributo a Vasco Rossi” direttamente dalla trasmissione televisiva Tale e quale show, a chiusura del giorno del 19° Motoraduno Matteo Bandinelli. Apertura cucine ore 19:39.

La Festa dei Pizzoccheri è, con oltre 60 anni di storia, uno degli eventi estivi più attesi della Valtellina. La festa si svolgerà nel cuore di Teglio, sulla collina sovrastata dalla storica torre, simbolo del paese. Per tre giorni – 28, 29 e 30 luglio – si potrà gustare il piatto principe della gastronomia valtellinese: i pizzoccheri e non solo... Durante la 3 giornate di festa si potranno gustare anche sciatt, piatto meno noto fuori provincia ma non meno gustoso, carne alla piastra, salumi e formaggi tipici.