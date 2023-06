Week-end 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio: gli eventi nel Bresciano

Brescia – Fine settimana ricco di appuntamenti nel bresciano quello che inizierà il 30 giugno, ultimo giorno del mese.

Tornano, in Franciacorta e sul Sebino, i grandi appuntamenti con il Jazz organizzati dall’associazione culturale Musica Oggi. Il nome è rinnovato, ma la qualità sempre la stessa, con la novità che alcuni eventi si svolgeranno in maremma. “La Casa del Jazz italiano” prenderà il via sabato 1 luglio a Palazzolo sull’Oglio con due appuntamenti ospitati nella Casa della Musica, uno spazio dall’acustica eccellente che ospita due gruppi di assoluto rilievo e dalla spiccata progettualità.

Il primo concerto presenta il testimonial musicale della rassegna, il pianista e compositore Enrico Intra, che ha preparato come progetto speciale del festival una “Percussion suite” a cui si aggiungerà la tromba di Marco Mariani. Il secondo concerto si intitola “Invenzioni a più voci” ed è un progetto che nasce nel quadro di Brescia-Bergamo capitali della cultura, ideato dal pianista e compositore bergamasco ClaudioAngeleri.

Domenica 2 luglio, la Chiesa dei Disciplini di Sale Marasino ospiterà “Gospel e Spirituals”, protagonista il Coro dei Civici Corsi di Jazz di Milano diretto da Giorgio Ubaldi. Il concerto propone una selezione di antichi spiritual, gospel e song trattati secondo la logica della vocalità sacra afroamericana.

Il primo Luglio dalle 16.30 si svolgerà, a Vezza d’Oglio, Insieme… per un respiro di vita che prevede il triangolare di calcio a cui parteciperà la nazionale Arttisti tv. Saranno raccolti soldi a favore del reparto Fibrosi Cistica degli Spedali Civili di Brescia. È prevista una cena a 22 euro da prenotare alla proloco. Sarà a base del tipico spiedo bresciano. Per chi non ama lo spiedo a 10 euro saranno servite cotoletta e patatine. Dalle 22 concerto.

Lectio magistralis, invece, venerdì all’università degli studi di Brescia per il professore Franco Locatelli Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Professore Ordinario di Pediatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del dipartimento di oncoematologia, terapia cellulare, terapie geniche e trapianto emopoietico all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Franco Locatelli terrà la lectio magistralis dal titolo "La terapia genica delle malattie ematologiche" e consegnerà quattro premi conferiti a medici e ricercatori impegnati nel master per gli “Errori congeniti dell’Immunità”, coordinato dal prof. Raffaele Badolato.

Fino al 2 luglio, invece, torna il Rolling Truck Street Food per tre giorni di Festival dedicato al cibo da strada.. L’antico borgo affacciato sul lago e a pochi passi dalla Valle Camonica accoglierà i migliori Food Truck con tante nuove proposte e un grande intrattenimento musicale per 3 giorni di Street Food Festival. Si mangeranno arrosticini abbruzzesi, carne argentina, cibi siciliani, piatti dal mondo e molto altro.

Domenica 2 luglio, presso “il Laghetto” (campo sportivo comunale), “Il sorriso oltre l’ostacolo” : una giornata” piena di sorrisi ed inclusività”, all’insegna del buon cibo, dell’intrattenimento per bambini e della musica. Da non perdere, fino al due giugno, la Sardinata d Marone al Centro Civico don Benedetti in via Roma, dove si degusteranno gli agoni freschi e si mangeranno piatti tipici del lago d’Iseo. Ci sarà anche tanta buona musica.