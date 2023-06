Rugby Sound Festival 2023 a Legnano: date e biglietti. Il programma dell’evento

Legnano, 25 giugno 2023 – Ci siamo. Il conto alla rovescia per il Rugby Sound Festival a Legnano è partito. Da oltre vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Ma quando inizia e chi si esibirà sul palco all’Isola del Castello? Ecco tutte le informazioni.

Il Rugby Sound Festival 2023 si terrà dal 29 giugno al 10 luglio. Saranno 12 giorni di concerti, aftershow, spettacoli, nella cornice dell'Isola del Castello di Legnano, per un appuntamento che si rinnova da oltre vent'anni e che fonda le sue radici nel gioco del rugby.

29 GIUGNO – Il 29 giugno si inaugura la nuova edizione con il ritorno live dei Motel Connection e i Planet Funk

30 GIUGNO – Si prosegue il 30 giugno con i Finley in concerto e Teenage Dream, il nuovo party che ha fatto registrare sold out in tutti i club italiani e che è tutto esaurito anche a Legnano.

1 LUGLIO – Poi, primo luglio Eiffel65 e Zarro Night.

2 LUGLIO – Poi, il 2 luglio salirà sul palco Cristina D'Avena featuring Gem Boy.

3 LUGLIO – Il 3 luglio, in un'unica serata insieme: Rondodasosa, Neima Ezza, Medy, Neza e Artie5five.

4 LUGLIO – Il 4 luglio arrivano gli Articolo 31.

5 LUGLIO – Il 5 luglio è la volta di Voglio Tornare negli Anni 90.

& LUGLIo – Il 6 luglio, Sfera Ebbasta (sold out).

7 LUGLIO - Il 7 luglio Salmo, preceduto sul palco da Nitro.

8 LUGLIO – L'8 luglio è la volta dei Boomdabash.

9 LUGLIO – Il 9 luglio, ancora un doppio show: Luchè e Geolier.

10 LUGLIO – Chiusura con Rugby Sound Comedy e il summer tour di Andrea Pucci.

Biglietti disponibili collegandosi al sito internet www.rugbysound.it/tickets

Al Rugby Sound si può arrivare in treno - la stazione è a circa 20 minuti a piedi dal Castello -, mentre per chi arriva in auto è possibile parcheggiare in viale Gorizia, al parcheggio del liceo o in quello davanti alla piscina, oppure in quello del mercato. Un po’ più lontani, ma a soli circa dieci minuti a piedi, sono invece i posteggi nella zona del vecchio ospedale, vicino a via Canazza.