Lago di Comics a Cernobbio, apertura rinviata a causa del maltempo: biglietti e rimborsi

Como, 29 giugno 2023 – A causa dell’allerta maltempo è rinviata l’apertura di Lago di Comics prevista inizialmente per venerdì 30 giugno. Restano confermate le giornate di sabato 1 luglio e domenica 2 luglio.

Nel weekend l’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba ospiterà questo nuovo format sviluppato da MyNina in partnership con Villa Erba, con La Città di Cernobbio e con Teatro Sociale di Como e in co-produzione con Paneliquido, un festival che unisce l’universo Comics & Cosplay, performance musicali e il mondo della birra con tantissime proposte di birre artigianali. Con il supporto di Cosplay Italia e NerDreams, oltre agli incontri con gli artisti ospiti e ai loro interventi, saranno allestiti stand tematizzati e organizzate svariate attività, come panel con streamer, cosplayer e doppiatori e contest cosplay con sfilate e parate a tema, per intrattenere il pubblico durante l’intero pomeriggio fino ai concerti live della sera.

Biglietti e rimborsi

I biglietti acquistati per la giornata di venerdì 30 giugno rimangono validi per una delle due giornate successive. In caso di impossibilità di ri-utilizzo sarà possibile richiedere il rimborso tramite TicketOne a partire da lunedì 3 luglio.

Gli abbonamenti di tre giorni rimangono validi per le giornate di sabato 1 luglio e domenica 2 luglio; sarà possibile ritirare in biglietteria un gettone del valore di 15€ spendibile al bar a titolo di rimborso.

In alternativa si potrà richiedere il rimborso completo dell’abbonamento tramite ticketone a partire da lunedì 03.07 e acquistare i biglietti singoli per le giornate di sabato 01.07 e domenica 02.07.

Biglietti in vendita su TicketOne e sito del Teatro Sociale di Como.

Il programma

Il programma completo sarà aggiornato nelle prossime ore sul sito internet dell’evento.