Week-end 24, 25 e 26 marzo 2023: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in Lombardia

Milano – Il fine settimana è alle porte, sapete già come trascorrere il 24, 25 e 26 marzo? Ecco qualche idea, provincia per provincia.

Da non dimenticare le Giornate Fai di Primavera 2023 in Lombardia.

EVENTI E SAGRE

Da giovedì 23 a domenica 26 marzo 2023 nella cornice di piazza Città di Lombardia, a Milano, si tiene la decima edizione del Lombardia Beer Fest, la rassegna dedicata alle birre artigianali di qualità, servite insieme a cibi di strada proposti dai migliori food truck d'Italia selezionati da Streeat - European Food Truck Festival e musica curata da Barley Arts Promotion. Giovedì dalle 18 all’1; venerdì e sabato, dalle 12 all’1; domenica, dalle 12 alle 24 (ulteriori informazioni via email). L'ingresso al festival è libero e gratuito, ma per accedere alle degustazioni delle birre occorre però acquistare un bicchiere in policarbonato serigrafato con tacca a 0,15 lt e tacca a 0,35 lt (con la sacca portabicchiere abbinata) al costo di 6 euro: il bicchiere, una volta acquistato, è valido per tutte le edizioni di Lombardia Beer Fest.

All'interno di Lombardia Beer Fest, ci sarà anche il Festival dei Risotti: risotto giallo alla milanese, ai funghi porcini o al radicchio trevigiano? Si possono assaggiare tutti.

Dal 6 marzo al 2 aprile 2023 Eataly Milano Smeraldo dedica un mese di iniziative ai salumi e ai formaggi per raccontare profondità di assortimento, unicità e competenze degli specialisti e selezionatori che da oltre 16 anni lavorano dietro ai banchi dello store. Per l’occasione sono in programma inediti appuntamenti a tema - come showcooking e corsi - che culminano con la cena a cura dello chef stellato Gianni Tarabini al ristorante Pianodue. Confetture, vini e formaggi saranno i protagonisti della serata di sabato 25 marzo: dalle 19 alle 21, gli ospiti possono degustare una selezione di questi prodotti d’eccellenza e addentrarsi in tre degli sconfinati mondi dell'enogastronomia, imparando a conoscere l’arte dell’abbinamento sotto la guida di un sommelier (costo 45 euro). Domenica 26 marzo, dalle 15 alle 16.30, è in programma il corso di pasticceria guidato dalla pasticcera Alice Agus, durante cui i partecipanti possono dilettarsi nella realizzazione e decorazione di una cheesecake dal ripieno perfetto ed equilibrato in gusto e consistenza (costo 65 euro).

Anche nel 2023 torna Bricòla, il festival delle autoproduzioni a fumetti, quest'anno organizzato in collaborazione con il Municipio 4. Sabato 25 e domenica 26 marzo, dalle 14:00 alle 19:00 al Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di viale Campania, le autoproduzioni invaderanno il piano terra del museo del fumetto: stand, incontri, chiacchiere e una mostra di illustrazioni inedite dedicate a personaggi e luoghi delle periferie milanesi. Ingresso libero.

La diciannovesima edizione di Fa’ la cosa giusta, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di mezzo Editore, si svolge a Milano da venerdì 24 a domenica 26 marzo 2023: l'appuntamento è sempre a Fieramilanocity, presso i padiglioni 3 e 4 del MiCo di viale Scarampo (angolo via Colleoni). Oltre 450 realtà espositive provenienti da tutta Italia presentano i loro prodotti e servizi: dall’alimentazione biologica all’arredamento green, dal turismo sostenibile alla mobilità dolce, dalla moda critica alla cosmesi naturale, il tutto diviso in 9 aree espositive (turismo, food e street food, vegan, infanzia, cosmesi, moda, green e terzo settore). Dalle 9 alle 20, biglietto da acquistare.

MERCATINI

Domenica 26 marzo, il giardino Aldrovandi presso il Tempio del Futuro Perduto di Milano torna a ospitare il mercatino del riuso Remira Market: l'appuntamento è dalle ore 10.30 al tramonto, con ingresso gratuito da via Luigi Nono 9. emira Market è dedicato ad appassionati, curiosi e collezionisti che trovano esposta ogni genere di mercanzia vintage, seconda mano e handmade e possono fare acquisti sostenibili a prezzi vantaggiosi.

Domenica 26 marzo , dalle 10.30 alle 19.30, torna alla Cascina Cuccagna di Milano LeCarrousel, storico evento milanese dedicato al bello delle cose fatte a mano: l'androne e il primo piano della settecentesca struttura ospita una quarantina di stilisti, design, artigiani contemporanei pronti ad accogliere i visitatori con nuove collezioni e nuove idee. Ingresso gratuito.

Il Mercatino da Forte dei Marmi dà appuntamento a Buccinasco, domenica 26 marzo. Qui, nell’abituale location di via Emilia, dalle 8.00 alle 19.00 saranno presenti le classiche bancarelle con i prodotti della Versilia.

Il Mercatone dell'Antiquariato è una mostra mercato a cura dell'Associazione Naviglio Grande. Dalle 8.30 alle 18.30 da viale Gorizia al ponte di via Valenza sono presenti quasi 400 espositori prevalentemente di antiquariato, con due vie, via Corsico e via Paoli, dedicate al vintage di qualità.

MUSICA

Torna SanNolo e diventa il festival della canzone a Milano. La kermesse torna da giovedì 23 a sabato 25 marzo 2023 presso il District 272 di via Padova, locale storico e cult della night life milanese. Gli artisti in gara vengono suddivisi in due gruppi: un primo gruppo si esibisce durante la serata di giovedì 23 marzo e il secondo durante la serata del venerdì 24 marzo. I finalisti, selezionati ogni serata, si esibiscono ancora sabato 25 marzo 2023 durante la serata finale, alla fine della quale vengono decretati i vincitori.

Domenica 26 marzo, dalle 10 alle 18, presso la Sala Girardi (Teatro Pime) del Pontificio Istituto Missioni Estere, a Milano in via Mosè Bianchi 94, è in programma l'ottava edizione della Fiera del Disco e dell'Editoria Musicale di Milano.

Domenica 26 marzo 2023, dalle 10 alle 18, presso la ex Sala Consiliare del Comune di Busto Garolfo si svolge la Fiera del disco di Busto Garolfo, con espositori che presentano al pubblico migliaia di dischi in vinile, cd, dvd, gadget musicali da vendere, comprare o scambiare. Milano -L'ingresso è gratuito, così come il parcheggio.

ALL’APERTO

Avete voglia di praticare uno sport all’aria aperta? Avete mai pensato ad uno sport d’acqua? La Darsena, nel cuore di Milano, è il luogo ideale per provare la pagaiata in team del Dragon boat, l’equilibrio rilassante del Sup, lo scorrere silenzioso della Canoa, il tradizionale vigore della Voga Veneta. Quattro sport con cui misurarsi sabato 25 e domenica 26 marzo all’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) di Viale Gorizia 9, pronta ad accogliervi per due giornate Open Day, nella sua prestigiosa sede direttamente affacciata sulle acque della Darsena. Sarete accolti dallo staff di coach, istruttori e sportivi che amano questo luogo e che vi introdurranno alla pratica degli sport in darsena. Non mancheranno un po’ di musica, una bibita sulla terrazza che domina lo specchio d’acqua e una visita guidata in questo luogo, ricco di storia e di cimeli, che racconta le gesta della Marina Militare. Appuntamento quindi sabato 25 e domenica 26 , dalle 10 alle 18, per vivere in un modo diverso la Darsena e i Navigli e per apprezzare il benessere di una sana attività sportiva. Vi siete incuriositi? Non vi resta che venirci a trovare e vivere con noi una nuova esperienza. E se volete prenotare in anticipo la vostra prova gratuita potete telefonare al 3355826498.

Dal 18 marzo ha riaperto al pubblico Tulipani Italiani, l'ormai storico u-pick garden a due passi da Milano con centinaia di migliaia di tulipani colorati, tra i quali chiunque può passeggiare, fotografare e raccogliere i fiori per portarli a casa.

Domenica 26 marzo, a partire dalle 15 e fino alle 19.30 al Monte Stella di Milano sono in programma tante iniziative gratuite (con prenotazione) dedicate ad adulti e bambini per la Festa di Primavera. Il punto di ritrovo è l'area gioco in piazza Santa Maria Nascente. Iniziative, laboratori e caccia al tesoro per tutto il pomeriggio.

In occasione della Giornata Nazionale del Profumo 2023 - che cade il 21 marzo di ogni anno ed è promossa dalla Accademia del Profumo - l’Orto Botanico di Brera, a Milano in via Brera 28, offre ai suoi visitatori visite guidate a tema (durata 1 ora) nella giornata di sabato 25 marzo. Tre visite guidate gratuite (solo su prenotazione) nei seguenti orari: ore 10.30, ore 12.00 e ore 14.30. Cliccando sui link è possibile prenotare il proprio posto, fino a esaurimento posti.

BAMBINI

Dall’unione tra FAO Schwarz e i migliori brand di giocattoli, prendono forma degli appuntamenti esclusivi dedicati ai fan dei super eroi. Il prossimo incontro, in collaborazione con Warner Bros. Discovery, celebra l’uscita nelle sale di Shazam! Furia degli Dei. Il 25 e 26 marzo piccoli e grandi appassionati delle avventure di Billy Batson, il teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam, potranno immergersi nelle atmosfere del film grazie al social ring allestito in store (via Orefici 15, Milano) ed essere protagonisti di uno scatto originale, da condividere via social o da tenere tra i propri ricordi. E per continuare l’avventura, FAO Schwarz propone a tutti i fan del mondo DC un corner dedicato e completo di action figure, collezionabili, gadget e costumi per trasformarsi nel proprio personaggio preferito. A far da cornice, l’atmosfera che caratterizza FAO Schwarz, quella magica a cui Frederick August Otto Schwarz ha dato forma nel 1862, unendo giocattoli unici nel loro genere e provenienti da tutto il mondo. Un sogno partito da New York e arrivato fino in Italia per creare ricordi che durano una vita.

Per la prima volta a Milano, Ladybug, Cat Noir, e i loro amici prenderanno vita in Miraculous Ladybug – The Musical Show, un live-action show basato sulla famosa serie per bambini creata da ZAG--Miraculous - Le Storie di Ladybug e Cat Noir— che ha accattivato milioni di bambini e famiglie in tutto il mondo. Lo show divertirà tutte le famiglie milanesi al Teatro Arcimboldi sabato 25 e domenica 26 marzo 2023.

MOSTRE E MUSEI

Dal 22 marzo al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dall'8 novembre 2022 al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

Dal 25 novembre 2022 al 16 aprile 2023 lo Spazio degli Archivi del Museo del Novecento di Milano ospita, in collaborazione con la Fondazione Bonotto, la mostra Fluxus, arte per tutti: edizioni italiane dalla collezione Luigi Bonotto a cura di Patrizio Peterlini e Martina Corgnati. La mostra analizza per la prima volta tramite pubblicazioni, opere e documenti il ruolo chiave dell’Italia nell’ambito di Fluxus, a sessant’anni dal festival FLuXuS Internationale FesTsPiELe NEUEsTER MUSiK di Wiesbaden del settembre 1962.

Il Museo del Duomo di Milano, all'interno delle Sale degli arazzi, ospita dal 27 gennaio al 2 maggio 2023 un approfondimento alla visita tra disegni, materiale d'archivio e video, per raccontare l'affascinante storia degli Arazzi Gonzaga, tra le opere più singolari del percorso. Cuore dell'esposizione 'Intrecci di seta, rame, inchiostro. La storia degli Arazzi Gonzaga', sono i settecenteschi disegni preparatori per incisioni raffiguranti gli arazzi appartenenti alla famosa serie Storie di Mosè, per la prima volta presentati al pubblico dopo un accurato restauro.

Fino al 23 aprile la Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano ospita la personale di Zerocalcare (Michele Rech). Alla mostra "Zerocalcare. Dopo il botto" è possibile ammirare oltre 500 tavole, tanto di "racconto" quanto con ritratti dei personaggi che sono ormai diventati cult per i fan di Zerocalcare, fumettista italiano tra le figure più interessanti, complesse e di denuncia della scena culturale contemporanea. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 20.30. Ultimo ingresso 60 minuti prima dell'orario di chiusura.

Dal 24 febbraio a fine aprile 2023, a Milano, c'è Bubble World, l’esclusiva mostra immersiva dedicata all'affascinante mondo delle bolle: l'appuntamento è negli spazi di Lampo Scalo Farini (via Valtellina 5), con 11 sale a tema bolle che accendono la fantasia e permettono di scoprire come, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, l'intero universo sia fatto di bolle Bubble World conduce i visitatori attraverso bubbleverse fantastici e immaginari: dalla stanza con diversi tipi di bolle create con il sapone e l’Uv da uno speciale robot alla sala oceano con palloncini di ogni tipo in cui tuffarsi, dalla stanza di specchi senza confini alle accoglienti nuvole gonfiabili, fino alla grande vasca da bagno gigante in cui immergersi tra palloni morbidi sovradimensionati e giocattoli giganti a forma di bolla.

La Triennale di Milano ospita dall'8 febbraio al 26 marzola mostra L'arte è wow! 15 anni di Dynamo Art Factory: curata da Diva Moriani e Marco Bazzini, l'esposizione racconta l’approccio unico all’arte contemporanea promosso dal 2009 all'interno del progetto di Dynamo Art Factory. Partendo dalla convinzione dell'importanza del ruolo sociale dell’arte, Art Factory propone un nuovo modello di produzione artistica, un paradigma fondato sulla meraviglia generata dall'esperienza diretta di confronto con gli artisti e col fare arte, coinvolgente, stimolante e inclusivo.

A Bergamo, domenica 26 marzo, si terrà la sfilata di Mezza Quaresima di gruppi mascherati e carri allegorici, iniziativa organizzata dal Ducato di Piazza Pontida con il sostegno del Comune di Bergamo. Dalle 10 alle 18 in Piazzale Alpini verrà allestita la città dei bambini con giochi antichi, giocoleria, ludobus e tante altre attrazioni per i più piccini. Dalle 10 alle 14 ammassamento dei carri e dei gruppi in Piazza Marconi (piazzale FF. SS. Autolinee) e nelle Vie Bonomelli e Bono. La sfilata comincerà alle 15: si parte dall’inizio di Viale Papa Giovanni XXIII con lo scioglimento in Via Zendrini, Quartiere San Paolo. Durante la sfilata in Piazzale Alpini esibizione del gruppo Cuori ben nati di Rivoltella del Garda (BS). Appuntamento, poi, alle 18 in Piazzale Alpini per l’estrazione della lotteria e la premiazione dei carri e dei gruppi. Alle 19 spettacolo conclusivo della manifestazione riservato ai bambini. La manifestazione si chiuderà alle ore 20.

Dal 28 gennaio al 4 giugno all'Accademia Carrara di Bergamo (piazza Giacomo Carrara 82) è allestita la mostra Cecco del Caravaggio: l'allievo modello, prima esposizione mai dedicata in Italia e nel mondo a Cecco del Caravaggio (Francesco Boneri 1585 circa - post 1620), nato probabilmente nel territorio bergamasco, allievo e modello del Merisi in almeno sei dipinti. Negli spazi rinnovati del museo - l'Accademia Carrara riapre al pubblico il 28 gennaio 2023 a seguito di un importante progetto di rinnovamento - vengono presentate 41 opere, tra cui 19 dei circa 25 dipinti conosciuti di Cecco e 2 opere di Caravaggio e, insieme, artisti che hanno ispirato e sono stati ispirati da questo affas ancora valorizzati.

Gardaland dà il via alla nuova stagione e annuncia la data di riapertura del Parco, pronto ad accogliere i suoi ospiti nel weekend del 25 e 26 marzo e poi dal 1° aprile in maniera continuativa per tutta la stagione. Quattro le novità rivolte a tutte le fasce di età. Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che, a partire dal primo aprile, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli Ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto. A Gardaland Theatre arriva, già dal 25 marzo, Nautilus, un live show unico, altamente coinvolgente a livello emotivo e dalla forte componente tecnologica, che vedrà il contributo straordinario di Cesara Buonamici, iconico volto del giornalismo televisivo italiano. Non mancherà l’intrattenimento anche al cinema 4D, dove arriva la nuova Experience Mowgli’s 4D Jungle Adventure. Infine, la Miniland di Legoland Water Park si espande e inaugura l’area Milano Moderna, una ricostruzione di 11 grattacieli, i più imponenti della metropoli, fedelmente riprodotti da esperti progettisti e costruttori con i colorati ed iconici mattoncini Lego.

Gardacon è la fiera del fumetto, del videogioco, dei social media e della cultura pop. La quarta edizione è in programma sabato 25 e domenica 26 marzo, presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari. Centinaia di postazioni videogames con i titoli più amati del momento, un’immensa area retrogaming con i grandi classici su console, computer e cabinato, oltre 40 autori di fumetti, aree interattive a tema nerd e due palchi con spettacoli non-stop: incredibili gare cosplay, gli youtuber più seguiti, la tv per ragazzi degli anni Novanta e gli show musicali con le sigle dei cartoni animati. Inoltre, una fornitissima mostra mercato per comprare i tuoi fumetti e gadget preferiti.

Il 2023 porta con sé una grande novità: la riapertura, dopo anni di chiusura, del Museo del Risorgimento di Brescia, oggi rinominato Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia. Collocato nell’incantevole cornice del Castello di Brescia, il museo – completamente riallestito e sempre aperto a ulteriori aggiornamenti – si presenta al pubblico con circa 100 reperti tra dipinti, sculture, cimeli, armi, bandiere, uniformi, medaglie, oggetti d’epoca. Di grande rilievo la componente digitale, che permetterà di mostrare documenti, fotografie, stampe e disegni e di dare vita a grandi opere d’arte ottocentesche. Dal 29 gennaio al 31 dicembre 2023.

Grazie a un prestito straordinario dal Museo Nivaagaards Malerisamling di Nivå, in Danimarca, è arrivato alla Pinacoteca Tosio Martinengo, in piazza Moretto, a Brescia l’intrigante dipinto dalle atmosfere nordiche di Lorenzo Lotto. Fondazione Brescia Musei presenta, con 'Ritratto di uomo con rosario', il nuovo appuntamento con PTM Andata/Ritorno, il progetto che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Appuntamento dal 23 gennaio al 18 giugno 2023.

E’ stata aperta sabato 14 gennaio e durerà fino al 31 maggio 2023 una nuova mostra al Castello di Padernello a cura di Giacomo Andrico e della direzione artistica della Fondazione Castello di Padernello: Milizie territoriali armaioli e bravi – “…le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese, io canto…”. Preziose fotografie della collezione delle armature da parata della famiglia Martinengo di Padernello o della Fabbrica scattate dai fotografi Virginio Gilberti e Andrea Gilberti, saranno stampate su metallo cromalux grazie alla collaborazione della ditta New Lab di Giuliano Goffi. Tutte queste armature sono oggi custodite all’Armeria Reale di Torino; acquistate dal Re Carlo Alberto di Savoia dai Martinengo nel 1839. Sono le armature considerate tra le più preziose al mondo. Il lavoro di costruzione, sbalzo e cesello è di grande artigianato, degno delle più grandi botteghe del nostro Rinascimento. La mostra rientra nelle iniziative di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura per valorizzare i luoghi del territorio, della città e della provincia oltre che il grande valore dell’artigianato bresciano. Il progetto gode del patrocinio della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia e del contributo di Fondazione ASM.

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo, la rassegna enogastronomica itinerante Valtellina in Festa arriva a Cantù, in piazza Garibaldi. Un'occasione per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina: bresaola e sciatt, salumi e pizzoccheri, polenta liscia e taragna, spezzatino e funghi, formaggi, dolci e tante altre golosità. La manifestazione è arricchita da due serate musicali: venerdì 24 è in programma il concerto dei Parrucconi, cover band di dance anni '70/'80/'90; sabato 25 è la volta della 88Band, con i successi di Max Pezzali e degli 883. Entrambi i live iniziano alle ore 21.00. Venerdì dalle 18 (solo cena); sabato dalle 11 (orario continuato, pranzo e cena); domenica dalle 11 alle 18 (solo pranzo).

La Pinacoteca Civica di Como organizza nelle sue sale al primo piano, fino al 28 maggio 2023, la mostra Universo Parisi. I vetri e le ceramiche di Ico e Luisa, con la curatela di Roberta Lietti e il progetto espositivo di Cristiana Lopes e Giacomo Brenna. La figura di Domenico (Ico) Parisi è tra le più eclettiche e le più creativamente prolifiche nel panorama della ricerca progettuale italiana dal dopoguerra in poi. Palermitano di nascita ma comasco d’adozione, Parisi, formato nello studio di Terragni, già dalla fine degli anni Trenta opera in una dimensione interdisciplinare che va dall’essere architetto e designer ma anche art director, fotografo, regista cinematografico, pittore e artista puro.

Dal 24 al 26 marzo, a Cremona va in scena Cremona Art Fair, una fiera dedicata all’arte moderna e contemporanea. Nata dall’esigenza di creare un tessuto connettivo tra le varie esperienze artistiche del territorio, Cremona Art Fair si propone come vetrina per le progettualità lombarde e momento di confronto con le altre realtà italiane e internazionali.

Formaggi & Sorrisi a Cremona, dal 24 al 26 marzo. Tre giorni interamente dedicati ai prodotti caseari d’eccellenza in programma tra le vie del centro di Cremona, nel cuore del distretto lombardo dei formaggi. La classifica annuale dedicata ai formaggi di tutto il mondo TasteAtlas, ha riconosciuto nella top ten 8 formaggi made in Italy, un vero successo di gusto tutto da assaporare.

Dopo il grande successo dell’ottantesima edizione, il PasquaPark di Lecco inaugura sabato 25 marzo 2023 (ore 15.15) e resta in città per tutto il periodo pasquale e oltre, fino a domenica 16 aprile, portando con sé gioia e divertimento per le famiglie, ma anche adrenalina e festa per i più intrepidi. Quest’anno il PasquaPark sarà diviso in due aree: una in Zona Bione, comprensiva di ben 30 attrazioni, e una seconda in Riva Martiri delle Foibe, sul lungolago, dove verranno posizionate le restanti 14 giostre. Tra le novità di questa edizione anche diverse attese attrazioni: dal labirinto New York City alla nuova giostra spagnola che gira su sé stessa, fino al ritorno del Crazy Round e alle sue caratteristiche navicelle sospese. Inoltre, sono confermati gli eventi collaterali, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni. Il Pasquapark di Lecco è aperto dal 25 marzo al 16 aprile 2023 con i seguenti orari: nei feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 23.30, mentre nei festivi il Pasquapark ha orario continuato dalle 10.30 a mezzanotte (salvo maltempo).

Sarà ospitata dal 25 novembre 2022 al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Dal 3 dicembre 2022 al 4 marzo 2023 presso il primo piano di Palazzo delle Paure la quarta edizione di Capolavoro per Lecco, intitolata "Opere sante". San Nicolò, Patrono di Lecco, e Beato Angelico, il grande maestro della pittura del Quattrocento che raffigurò il vescovo in numerose sue opere sono i protagonisti di questa grande mostra. L'iniziativa, promossa dall’Associazione culturale e dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario in collaborazione con il Comune di Lecco, si propone l’obiettivo di far incontrare, attraverso la bellezza dell’arte, il mistero della Salvezza di Dio. Tre i capolavori esposti quest’anno. Innanzitutto i due scomparti della predella del Polittico Guidalotti provenienti dalla Pinacoteca Vaticana. In via straordinaria, grazie alla generosa disponibilità dei Musei Vaticani, questi due preziosi pannelli sono esposti insieme al Messale Gerli 54 della Biblioteca Nazionale Braidense a Milano, manoscritto dalle cui pagine emerge l’opera di raffinato miniatore dell’Angelico, e al contempo documento illustre del collezionismo lombardo novecentesco.

Il 25 e il 26 marzo torna l'appuntamento con Monza Green Experience. Per l’intero weekend sarà allestito un vero e proprio polo del verde, nell’Avancorte della Villa Reale, dove i visitatori avranno la possibilità di acquisire innumerevoli consigli, scoprire curiosità ed acquistare tutto quello che è utile per diventare un provetto pollice verde; dal seme alla pianta, dalle decorazioni per i giardini fino a interi arredamenti creati ad hoc per il mondo green. Saranno presenti espositori specializzati in vari rami della produzione florovivaistica, che proporranno: rose, ortensie, orchidee, piante aromatiche, bonsai, piante acquatiche e perenni, senza dimenticare le numerose varietà di agrumi, le immancabili piante cactacee e succulente, ma anche carnivore, bulbi e mediterranee. Non mancheranno proposte di street food, seminari e workshop. A fare da contorno alle bellezze botaniche firmate Monza Green Experience ci sarà una sezione dedicata all’artigianato di alta qualità, con attrezzature da giardinaggio professionali, arredamento da esterno e da interno, tessuti e prodotti per il benessere.

Domenica 26 marzo, in occasione dell'annuale Festa di Primavera e all'interno del weekend di "Troppo Buòno: Festa della Cucina Napoletana", a Vedano arriveranno mercatini e un mini luna park. La manifestazione sarà accessibile dalle 10 alle 19 (con orario continuato tutto il giorno). L’ingresso è gratuito. Appuntamento in Largo Repubblica 3, di fronte al Municipio.

Dal 23 al 27 marzo a Cogliate torna il tradizionale appuntamento con la Festa de la Madona de Marz presso il Santuario di San Damiano (via Petrarca 14): oltre agli eventi religiosi, il programma della manifestazione prevede una sagra enogastronomica, bancarelle, albero della cuccagna, musica dal vivo, giochi e animazioni per bambini.

Domenica 26 marzo le due piazza principali di Vimercate, piazza Santo Stefano e piazza Roma accoglieranno, dal mattino fino al tramonto, collezionisti, commercianti, espositori creativi di opere artigianali.

Sabato 25 e domenica 26 marzo, dalle 11 alle 23, la rassegna enogastronomica itinerante Troppo Buòno: festa della cucina napoletana arriva a Vedano al Lambro, in largo Repubblica. La festa è arricchita da un mini luna park per bambini e, la sera di sabato 25 alle ore 20.30, dal concerto tributo a Pino Daniele dei Tarumbò.

Venerdì 24 marzo sul palco del Bloom di Mezzago si terrà il penultimo appuntamento della stagione corrente di Tutto Il Nostro Sangue. Ad aprire la serata saranno i lodigiani The Enthused, secondi in ordine di esibizione saranno i milanesi Deaf Lingo. Chiuderanno la serata i bolognesi Forty Winks Inizio concerti ore 21:30.

Trentasettesima edizione per la Primavera dei Vini di Rovescala: come ogni anno è l’evento dedicato al vino, in particolare al Bonarda, apre la stagione degli eventi enogastronomici in Oltrepò Pavese. L'appuntamento è per tutte le domeniche di marzo 2023 dalle 10.30 alle 18.00 con vino e cibo conditi da un programma di eventi per adulti e bambini. Ogni domenica è presente un banco di assaggio con oltre 100 etichette e uno stand gastronomico con vini e piatti della cucina locale (per mangiare allo stand gastronomico è richiesta la prenotazione anticipata ai numeri 338 3073700 o 338.1920256); vengono inoltre organizzate passeggiate pomeridiane tra vigneti e centro storico (ore 15.00 con prenotazione al numero 340 2506087) e allestite bancarelle e attività per bambini. Domenica 26 marzo: raduno di Fiat 500 con il gruppo Gli amici dell'Oltrepò; esibizione di bike trial con Diego Donadonibus; musica live con i Nevrastenia.

Amici a 4 Zampe: il secondo week-end targato Villaggio delle Uova Pura Vida Farm di San Martino Siccomario sarà tutto dedicato a loro. Appuntamento per sabato 25 e domenica 26 marzo per una due giorni animal friendly che vedrà come protagonisti agnelli e pecore al pascolo ma anche dimostrazioni di sheep dog. Inoltre, dalle 10.30 alle 18.30 animazione, laboratori creativi, giochi, percorsi didattici, una piccola esposizione di creazioni fatte con i Lego, macchinine e trattorini elettrici e a pedali, pedalò per navigare la Lanca.

Domenica 26 marzo andrà in scena Madesimo Winter Trail. Lungo il tracciato innevato di 9 km con circa 300 m D+ il winter trail toccherà il centro di Madesimo per poi risalire senza difficoltà la dorsale degli Andossi. Il percorso, con partenza e arrivo dalla zona dell’Arlecchino, regalerà suggestivi panorami della vallata e scorci mozzafiato, come le cime dei pizzi Tambò, Ferrè, Piani e Quadro. Nel tratto conclusivo la sfida porterà nel fondovalle ai piedi del pizzo Spadolazzo, correndo nella conca boschiva che accoglie il paese e godendo di una visuale magnifica sulle piste da sci, compreso l’altopiano di Motta

Il Luna Park è arrivato alla Schiranna, a Varese e aprirà sabato 25 marzo, alle 15. Sono 70 le giostre che quest’anno resteranno a Varese fino al primo maggio, portando con sé anche due grandi novità: il “Top Spin“, inaugurato per la prima volta proprio a Varese e “Break Dance”, entrambe adrenaliniche attrazioni veloci e rotanti. Immancabili come ogni anno anche il percorso a ostacoli España, il Roller Coaster, il Brucomela e tanto altro, sia per grandi che per i più piccoli, senza dimenticare gli stand gastronomici con tantissime leccornie.

Dal 22 gennaio al 18 giugno il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Andy Warhol: Serial Identity, antologica dedicata a uno dei vertici assoluti dell’arte e della cultura del Novecento. L'esposizione ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Andy Warhol (1928-1987), dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee.

Domenica 26 marzo torna l’appuntamento con la Festa al Castello Visconti di Somma Lombardo, uno dei mercatini di artigianato più apprezzati in provincia di Varese giunto all’undicesima edizione. Il percorso si snoderà all’interno del castello e nel suo meraviglioso parco, dove oltre ai tanti selezionati artigiani italiani, ci saranno attività e iniziative per i bambini dai 6 anni in su proposte in collaborazione con l’associazione ‘La casa di mago Merlino’.