Kid Pass Days 2025 il 10 e 11 maggio: gli eventi a Milano e in Lombardia

Milano – Sabato 10 e domenica 11 magggio torna l’appuntamento con i Kid Pass Days, la maratona italiana di eventi dedicati ai più piccoli per favorire l’incontro tra i bambini e l’immenso patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano, in un weekend tutto dedicato a loro: tante le iniziative nelle strutture lombarde e non mancheranno quelle dedicate alla Festa della mamma. In occasione dei Kid Pass Days, inoltre, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano riceverà il “Cuore d’oro di Kid Pass”, lo speciale riconoscimento che premia l'eccellenza nella promozione dell'accoglienza delle famiglie con bambini nel mondo culturale. Per l’11^ edizione, la maratona prevede circa 150 iniziative di edutainment in oltre 100 musei e prestigiose sedi culturali nazionali.

In Lombardia le strutture coinvolte sono 9 (5 a Milano, una a Bergamo, una a Brescia, una a Lecco e una a Monza Brianza):

Gallerie d’Italia, Milano

Leonardo3 Museum, Milano

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano

Museo Popoli e Culture del PIME, Milano

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

Accademia Carrara, Bergamo

Brescia Musei - Museo di Santa Giulia, Brescia

Civico Museo Setificio Monti, Lecco

Rossini Art Site, Briosco - Monza Brianza

Numerose saranno le iniziative lombarde che celebrano la Festa della mamma, come la passeggiata “Con la mamma tra le guglie” promossa domenica 11 maggio dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano o il laboratorio “Tutti dicono I love you” organizzato sabato 10 e domenica 11 maggio dal Museo Santa Giulia di Brescia.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, aprirà le porte di Playlab, il nuovo spazio interattivo di 400 mq progettato per bambini dai 3 ai 6 anni, organizzando il 10 e 11 maggio "l'Atelier: Paesaggi luminosi" per esplorare tanti materiali e oggetti comuni, sperimentando le possibilità che luci e ombre ci offrono per trasformarli. Al Museo Leonardo3, invece, ci si potrà divertire con la visita gioco per famiglie con bambini 4-10 anni, in cui proprio Leonardo sarà il protagonista di un'avventura e tappa dopo tappa, i partecipanti lo aiuteranno a rimediare a un bel pasticcio.

Il programma delle attività della due giorni, destinato alle famiglie con bambini da 0 a 12 anni, è studiato e realizzato insieme a musei e luoghi di cultura di tutta Italia. Una moltitudine di esperienze per giocare con l’arte, cimentandosi in laboratori creativi per artisti in erba, per improvvisarsi piccoli scienziati con coinvolgenti attività nei musei scientifici e per vivere la storia come un’avventura per giovani esploratori del tempo. Inoltre, in diverse città della regione ci saranno speciali cacce al tesoro in inglese nelle sedi Pingu’s English aderenti e i tornei di Bioviva Nature Challenge e Bioviva Enigmi nei negozi Città del Sole, per un’avventura educativa alla scoperta della biodiversità, dei fenomeni naturali e delle meraviglie della natura.

Info: https://www.kidpassdays.it/ https://kidpass.it/