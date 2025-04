“C come Coltrane”, al Parco Milano tributo all’album capolavoro del genio del jazz

Milano, 27 aprile 2025 – Mercoledì 30 aprile in occasione dell'International Jazz Day, la giornata in cui si celebra il jazz, genere musicale che l’Unesco ha riconosciuto patrimonio immateriale dell'Umanità, il centro culturale "Parco Milano" ospiterà l'evento "C come Coltrane" sottotitolo “A Love Supreme, an unusual story”, tributo all'album capolavoro del genio di John Coltrane

Si tratta del nuovo appuntamento della seconda edizione della rassegna Alfabeto di Parco dedicata alle culture del mondo e agli artisti che hanno rivoluzionato il Novecento. I protagonisti di "C come Coltrane" saranno Dimitri Grechi Espinoza, tra i più originali e interessanti sassofonisti della scena italiana, Tito Mangialajo Rantzer, contrabbassista, il turco Aziz Señol Filiz, virtuoso del flauto ney, strumento che viene spesso utilizzato nella meditazione e nelle pratiche spirituali; Davide Ferrari (voce narrante), che indagherà il rapporto tra le composizioni e le parole del grande jazzista americano. Musica, ma non solo. Ci sarà anche la proiezione di alcuni scatti realizzati nel corso dell’unica rappresentazione pubblica di "A Love Supreme", avvenuta ad Antibes, del fotografo Roberto Polillo, instancabile animatore del Polillo ARt COntainer (Parco) di via Binda 30 (quartiere Barona) e grande appassionato di jazz.

"A sessant’anni dalla pubblicazione di 'A Love Supeme', cercheremo di comprenderne e interpretarne il significato più autentico attraverso un originale e inedito progetto multimediale, un tessuto di parole, suoni e immagini", afferma Antonio Ribatti, direttore artistico di Alfabeto di Parco

Considerato uno dei più grandi jazzisti di tutti i tempi, John Coltrane è stato anche una sorta di filosofo della musica, una guida spirituale, un riferimento per tutti coloro che intendono la musica come continua sperimentazione, formale e interiore. Ha cambiato la storia del jazz con album memorabili come My Favorite Things, Giant Steps e Live at the Village Vanguard e nel 1965, con la pubblicazione di A Love Supreme, ha alzano l’asticella della sua ricerca, sonora e spirituale. A far rivivere la musica di Coltrane sarà il sassofonista Dimitri Grechi Espinoza, che nel corso della sua carriera ha approfondito lo studio della scienza sacra nelle culture tradizionali e la ricerca sul suono, con l’obiettivo di riscoprire il respiro profondo dei luoghi sacri. Alle ore 19, prima dello spettacolo (che inizia alle 20.30), è in programma un dj set e nel corso della serata sarà attivo il bar, gestito da 10gradinord, storico locale radicato nel quartiere Barona e specializzato in birre artigianali italiane e cibo sostenibile di qualità. Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/c-come-coltrane-a-love-supreme-an-unusual-story-tickets-1313251924859?aff=ebdssbdestsearch