Torna il più grande raduno nazionale di bulldog inglesi domenica 4 maggio a Seregno

Domenica 4 maggio torna in Brianza il 28° BulldogDay, l’originale raduno nazionale del Cabi Club Amatori Bulldog Inglese. L'appuntamento è dalle 15 alle 18 nell'area cani del Parco 2 Giugno della Porada di Seregno. Si tratta di un grande evento gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono divertirsi con gli esilaranti esemplari alle prese con simpatici giochi e divertenti sfilate.

Il raduno sarà anche l'occasione per raccogliere fondi a favore dei bulli meno fortunati di cui si prende cura l’Ebri – English Bulldog Rescue Italia, associazione che dal 2012 si occupa degli affidamenti dei bulldog inglesi abbandonati o che hanno bisogno di particolari attenzioni o cure.

BulldogDay

I vip

Il Bulldog inglese è una razza canina sempre più amata in Italia e all’estero per la sua dolcezza e la sua simpatia, tanto da far impazzire anche le star di tutto il mondo: dai campioni dello sport come Lewis Hamilton, Zlatan Ibrahimovic, Federico Bernardeschi e David Beckham, ai personaggi del mondo dello spettacolo come Ozzy Osbourne, Adele, Adam Sandler e Ashton Kutcher, fino al governatore del Veneto Luca Zaia, sono sempre di più gli appassionati di bulldog inglesi: una razza canina diventata virale sui social con quasi 11 milioni di post dedicati all’hashtag #englishbulldog su Instagram e oltre un milione di video su TikTok.

L’evento

Per raccogliere le migliaia di bulldog-lover italiani è nato il Cabi– Club Amatori Bulldog Inglese, il gruppo fondato su Facebook nel 2014 dall’appassionato giornalista Matteo Gavioli che riunisce gli amanti dei “bulli” e che conta oltre 26.000 membri e oltre 20.000 follower su Instagram.

L'appuntamento di domenica 4 maggio si svolge a Seregno proprio dove nacque l’iniziativa 11 anni fa. Saranno presenti anche degli esperti della Clinica Veterinaria Gammavet di Seregno, che terranno anche un momento di divulgazione sulla loro cura e risponderanno alle curiosità dei presenti, coadiuvati da Ambulanze Veterinarie Odv, un’organizzazione di volontariato che opera senza fini di lucro nata per aiutare le famiglie e i loro simpatici amici nel caso in cui necessitino di un tempestivo primo soccorso.

I giochi

Ma non è tutto. Durante l’evento verranno proposte anche delle divertenti e didattiche attività cinofile da vivere con gli amici a quattro zampe: dagli esperti del centro cinofilo Nose Park di Seregno, che allieteranno il pomeriggio dei partecipanti con giochi olfattivi per stimolare l’attività sensoriale dei “bulli” e attività ad hoc per la ricerca delle persone disperse, all’opportunità d’immortalare la giornata con un ritratto del proprio amico a quattro zampe grazie al coinvolgimento di Melissa Truncellito, ritrattista di bulldog inglesi, fino alla stilosa sfilata sul red carpet “bulloso” a cura di Bullfit Fashion e alla presentazione dei prodotti BullCare pensati appositamente per la cura e il benessere dei bulldog.

Sono attesi moltissimi esemplari da tutta la Lombardia e da ogni parte d’Italia per una giornata che si preannuncia divertente e appassionante. Per iscriversi basta entrare a far parte del gruppo Cadi su Facebook. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva, 11 maggio, con le stesse modalità.