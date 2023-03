Giornate Fai di Primavera 2023 in Lombardia: i luoghi riservati e come prenotare

Palazzina Appiani, Milano

Un fine settimana all'insegna dell'arte e della valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Tornano le Giornate Fai di Primavera, sabato 25 e domenica 26 marzo apriranno per l'occasione oltre 750 luoghi, di cui 136 in Lombardia, generalmente inaccessibili o comunque poco conosciuti ai più. Saranno visitabili ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei e aree archeologiche, ma anche esempi di archeologia industriale, collezioni d’arte, biblioteche, edifici civili e militari, laboratori artigiani. Non mancheranno gli itinerari all'aperto, nei borghi, negli orti botanici e nei giardini storici.

Per sfruttare al meglio questo weekend all’insegna dell'arte e della cultura ecco alcuni suggerimenti utili. Anzitutto accertarsi se serve la prenotazione per accedere al luogo prescelto per evitare di arrivare sul posto e non poterlo visitare.

A MILANO

Palazzina Appiani

Istituto dei ciechi

Il liberty di Palazzo Edison

visita alla sede rai

Villa Necchi Campiglio

Collezione Moyersoen. Il ruolo della cavalleria 1939 1945 (Carpiano)

A BERGAMO

Palazzo e giardini Moroni

Mulino Maurizio Gervasoni (Roncobello)

Bunker di Dalmine

Mausoleo Briolini (Gazzaniga)

Casa delle Meraviglie (Dalmine)

A BRESCIA

Il Clocher Porche di Iseo

“Aquae Optima” azienda agroittica (Valvisano)

Villa Mazzola Panciera (Collebeato)

Palazzo Onofri – Banca d’Italia (Brescia)

A COMO

Villa Cramer (Alserio)

Torre del Soccordo detta del Barbarossa (Tremezzina)

Villa del Balbianello (Tremezzina)

Villa Fogazzaro Roi (Valsolda)

Centro spaziale del Lario (Gera Lario)

A CREMONA

Fabbrica d’organi “Inzoli cav. Pacifico” (Crema)

Villa Fadigati La Bastia (Martignana di Po)

A MANTOVA

Antica edicola dei giornali (Mantova)

A MONZA

Autodromo Monza, oltre le corse nel verde

Autodromo Monza, dietro le quinte del Circus

Le vetrate di Aligi Sassu (Giussano)

Cascina Cernuschi, posto fisso dei carabinieri a cavallo (Monza)

SONDRIO

Castel Grumello (Montagna Valtellina)

A VARESE

Villa della Porta Bozzolo (Casalzuigno)

Monastero di Torba (Gornate Olona)

Casa ed Emporio Macchi (Morazzone)

Torre di Velate (Velate)

Villa e collezione Panza (Varese)

Ai propri iscritti il Fondo per l’Ambiente Italiano ha riservato quest’anno la visita in esclusiva di alcuni luoghi ecco quali sono e dove si trovano quelli lombardi:

A Milano l’Arcivescovado : da Ccarlo Borromei a Mario Delpini (ingresso previa prenotazione)

: da Ccarlo Borromei a Mario Delpini (ingresso previa prenotazione) A Como l’ex Ufficio Statistica della Sala Consiliare del Comune (con prenotazione)

del Comune (con prenotazione) A Lecco Villa arese Lucini (senza prenotazione)

(senza prenotazione) A Castellanza (Varese) la cappella gentilizia Cerini (senza prenotazione)

(Varese) la (senza prenotazione) A Comerio la Serra tropicale di Comerio (necessaria la prenotazione)



Nella maggior parte dei 136 siti lombardi aperti per le Giornate Fai di Primavera 2023 non è necessario prenotare la visita. Dove invece è previsto, basta collegarsi al sito internet del Fondo per l’Ambiente Italiano, cercare il luogo desiderato e cliccare sul tasto prenota, quindi scegliere giorno (sabato 25 marzo o domenica 26) e orario tra quelli indicati. La prenotazione è necessaria anche per alcuni luoghi riservati agli iscritti Fai.