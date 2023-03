Eventi 24, 25 e 26 marzo 2023: mostre, spettacoli, feste. Cosa fare nel week-end a Milano

Lombardia beer fest (Archivio)

Week-end ricco di eventi a Milano, per festeggiare l’arrivo della primavera e, almeno da domenica, l’allungamento delle giornate. Fra gli appuntamenti da non perdere sicuramente il Lombardia beer fest, in piazza Città di Lombardia; “Fa la cosa giusta”, la fiera nazionale degli stili di vita sostenibili in programma all’Allianz Mico e per gli amanti della musica “San NoLo 2023, il festival della canzone a Milano”, che si terrà al District 272 di via Padova.

La kermesse dedicata a tutti gli appassionati della birra, in ogni sua declinazione, è iniziata ieri, giovedì 23 marzo, e si concluderà domenica 26 in pizza Città di Lombardia, nel quartiere sede dei palazzi dell’amministrazione regionale.

In questa cornice birre artigianali in arrivo da tutta Italia vengono abbinate ai piatti stuzzicanti di street food serviti da alcuni dei migliori food truck d’Italia. Questi gli orari: venerdì e sabato, dalle 12 all’1; domenica, dalle 12 alle 24. L'ingresso al festival è libero e gratuito, ma è necessario acquistare un bicchiere in policarbonato serigrafato al costo di 6 euro. Gustoso evento di contorno sarà il Festival dei Risotti.

Torna la più grande fiera italiana che parla di biologico, km0, moda critica, mobilità sostenibile, turismo responsabile. Si terrà da venerdì 24 a domenica 26 nei padiglioni 3 e 4 di Allianz MiCo, in viale Eginardo. L’ingresso è vi diamo appuntamento alla 19esima edizione di Fa’ la cosa giusta!, fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. L’ingresso alla manifestazione, con orario continuato dalle 9 alle 20 per tutti e tre i giorni, è a pagamento.

Nove le aree tematiche - turismo, food e street food, vegan, infanzia, cosmesi, moda, green e terzo settore - con oltre 450 realtà espositive innovative, responsabili e selezionate con cura, provenienti da tutto il territorio nazionale.

Gli appassionati di musica potranno fare rotta su NoLo, il quartiere trendy North of Loreto, per assistere all'edizione 2023 del Festival di San Nolo, kermesse dedicata ai musicisti emergenti, che si tiene nell’arco di tre serate: ieri, giovedì 23 marzo, il primo appuntamento di selezione, questa sera, venerdì 24 marzo, il secondo. Chiusura domani sera, sabato 25, con la finale. Cantanti e gruppi in gara sono 16. A ospitare le loro esibizioni è il locale di via Padova District 272. Fra i giudici spicca il nome di Malika Ayane.

Prosegue a Eataly Milano Smeraldo il mese dedicato a salumi e formaggi. Confetture, vini e formaggi saranno i protagonisti della serata di sabato 25 marzo: dalle 19 alle 21, la percorso guidato con un sommelier a 45 euro. Il giorno dopo, domenica 26, dalle 15 alle 16.30, corso di preparazione della cheesecake con la pasticcera Alice Agus (65 euro).

Domenica 26 marzo, dalle 10 alle 18, nella Sala Girardi del teatro Pime in via Mosè Bianchi 94, è in programma la Fiera del Disco e dell'Editoria Musicale di Milano.

Ha appena debuttato al Mudec di via Tortona la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen. La mostra, che durerà fino al 30 giugno, presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen.

Proseguono al teatro alla Scala la mostra dedicata a Franco Zeffirelli, con fotografie, documenti e cimeli, al Museo del Novecento l’esposizione sul movimento Fluxus, la carrellata sugli arazzi Gonzaga al Museo del Duomo, la personale del fumettista Zerocalcare alla Fabbrica del Vapore, la mostra Bubble World dedicata al mondo delle bolle nello spazio Lampo Scalo Farini e la kermesse sui 15 anni del progetto Dynamo Art Factory in Triennale a Milano.

Primo week-end di primavera: nella speranza che il tempo sia clemente vediamo quali occasioni potranno essere colte da chi vuole godersi qualche ora di relax all’aria aperta. Alla Darsena sabato 25 e domenica 26, dalle 9 alle 18, la sede dell’Associazione nazionale marinai d'Italia di viale Gorizia proporrà la possibilità di provare quattro sport: pagaiata in team, Sup (Stand up paddle), canoa e voga veneta.

Al Monte Stella, domenica 26, dalle 15 alle 19.30, Festa di Primavera con giochi, laboratori e caccia al tesoro. Tutte le iniziative sono gratuite ma ci vuole la prenotazione.

Visite guidate all’Orto Botanico di Brera: domani, sabato 25 marzo, obbligatoria la prenotazione per un tour di un’ora, fino a esaurimento posti. Le fasce orarie a disposizione sono 10.30, 12 e 14.30.

Caccia all’abito o all’accessorio vintage? Domenica 26 marzo al giardino Aldrovandi ritorna il Remira Market, con ingresso gratuito da via Luigi Nono 9. Sempre domenica, alla Cascina Cuccagna, dalla 10.30, riecco LeCarrousel, con quaranta espositori: stilisti, designer e artigiani contemporanei.

A Buccinasco, domenica 26, in via Emilia, tornano le bancarelle del Mercatino di Forte dei Marmi (ore 8-19), mentre in viale Gorizia a Milano dalle 8.30, riflettori sui 400 espositori del Mercatone dell’Antiquariato a cura dell’associazione Naviglio Grande.

Vostro figlio vuole trasformarsi in Billy Batson, il teenager a cui basta pronunciare la parola “Shazam” per trasformarsi nell’omonimo supereroe? Fao Schwarz, il negozio di via Orefici 15, vi attende sabato 25 marzo con un social ring allestito in negozio per scatti da condividere su internet.

Al teatro Arcimboldi, invece, sabato 25 marzo e domenica 26 marzo uno spettacolo per famiglie con Miraculous Ladybug, live action show basato sulle storie di Ladybug e Cat Noir, serie che ha conquistato milioni di bambini in tutto il mondo.

Bambini ma anche ragazzi più grandi, al Wow museo del fumetto di viale Campania, potranno divertirsi, sempre nei due giorni del fine settimana, dalle 14 alle 19, con Bricòla, il festival delle autoproduzioni a strisce.