Week-end 23, 24 e 25 giugno 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 22 giugno 2023 – Un nuovo fine settimana è arrivato. Sapete già come trascorrere le giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno? Ecco qualche idea, provincia per provincia.

Lodi al Sole

Giovedì 22 inizia il secondo weekend di “Lodi al Sole”, la rassegna di eventi estivi promossa dal Comune: proprio giovedì alle 21.30 al Caffè Letterario di via Fanfulla 3 verrà presentata la fiaba per bambini “Scindy e Rosina una storia d'amore” di Maia Iovacchini”. Venerdì si entra nel vivo: alle 21.30 in piazza della Vittoria si canta a squarciagola con A Night At The Opera, tribute band dei Queen. Sabato sempre alle 21.30 e sempre in piazza della Vittoria il vocal contest e il dance show “La voce di Lodi”. Allo stesso orario ma in piazza San Lorenzo il Trio Ma-Rea (fisarmonica internazionale) si esibisce nell’ambito di Accordi in piazza. Infine domenica alle 21.30 all’Accademia Gerundia “GUIDonJAZZ”, omaggio a Guido Oldani, fondatore del Realismo Terminale.

Nella Bassa

A San Rocco al Porto il 23 e 24 giugno si tiene “Musici nel Parco Festival”. Al parco Leonardo Da Vinci si esibiranno tra gli altri: venerdì i Finley, sabato Dari, Fuera e altri.

A Casalpusterlengo in piazza del Popolo da venerdì a domenica, dalle 18 alle 23.45, spazio al gusto con International Street Food: ci saranno i migliori street food internazionali, birra artigianale di microbirrifici d'Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale.

Alla Festa della birra di Santo Stefano Lodigiano venerdì sera, dalle 22 al Centro Sportivo di via Polenghi il Mamalover Party, con i più grandi successi di musica dance.

Musica

Alla festa della birra di Massalengo, invece, domenica dalle 21.30 si canta con Da Zero a Liga, tribute band di Ligabue.

A Sondrio

Come ogni sabato e domenica, anche il 24 e 25 giugno alle 11 e alle 15 visite guidate al Castello Masegra, dove sarà possibile visitare il primo piano della torre colombaia con il ciclo pittorico più completo e sfolgorante dell’interno maniero: gli affreschi dell’Orlando Furioso.

Giovedì 22, nell’ambito di Sondrio Estate 2023, in piazza Garibaldi alle 21 si terrà uno spettacolo acrobatico aereo molto emozionante, all’interno di un cerchio a 5 metri di altezza e concerto dell’orchestra “I quasi per caso”. Sempre alle 21 ma in piazza Campello ballo country con i The Bears; alle 20.45 alla Garberia “Gioca con Wendy/Gioca sui gonfiabili” e ancora, scienza, illusioni, magia e bolle di sapone con Junior Science.

