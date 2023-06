Brescia, cosa fare il weekend 23, 24 e 25 giugno: tutti gli eventi, le sagre e le mostre

Serie di appuntamenti nel fine settimana nella provincia di Brescia. Si comincia da Collio dove Valtrompia Danza & Carpenballett, con il sostegno del Comune e del sindaco Mirella Zanini e della Pro Loco Collio Valtrompia organizza, venerdì 23 alle 21 al Centro Congressi “Il Menù, Bocconcini di Danza”: uno spettacolo ispirato a Danza e Cibo. A Chiesanuova a Brescia sabato 24 sisdvolgerà la Festa della Musica “Vivi la Vita”. L’appuntamento è fissato all’oratorio San Filippo Neri dalle 19.30.

Appuntamento con l’arte a Iseo dove sarà inaugurata Acquaariaterrafuoco, mostra monumentale di Helidon Xhixha, artista di Durazzo in Albania, che espone opere sia in paese sia nella frazione di Clusane, sia nell’ente Arsenale di vicolo della Malinconia. La mostra resterà allestita fino a ottobre.

Rimangono ancora pochi giorni per visitare al Museo di Santa Giulia a Brescia la più importante rassegna mai realizzata sul mondo delle vette. Si chiude infatti domenica 25 giugno 2023 Luce della Montagna, la mostra curata da Filippo Maggia, prodotta dalla Fondazione Brescia Musei e da Skira, con il sostegno di Feralpi Group, in grado di analizzare l’universo iconografico della montagna attraverso le opere di quattro maestri della fotografia: Vittorio Sella, Martin Chambi, Ansel Adams, Axel Hütte. In occasione del finissage, domenica 25 giugno, dalle 18 si terrà un appuntamento speciale interamente dedicato ai canti della montagna. Protagonista della serata sarà il coro dell’Associazione Ugolini, nato nel 2009 su iniziativa della società Escursionisti Bresciani “Ugolino Ugolini”.

Da non perdere da sabato 24 al 2 luglio la 35esima edizione della Sagra del Pesce di Seniga a Cascina Maccagnere III. Ci saranno buona cucina e musica dal vivo. L’evento è organizzato da Avis Aido sezione di Seniga.

Torna l’appuntamento con l’escursione guidata alla Forra di Tremosine, che si svolgerà domenica 25 luglio. Il ritrovo è alle 9.45 all’infopoint di pieve. Per ragioni si sicurezza non sono ammessi cani e bimbi sotto i 10 anni. La partecipazione è gratuita, mentre si paga la degustazione.

Il 25 giugno al Monete Maniva si terrà Culma Fest a partire dalle 11 del mattino e fino a sera con una serie di concerti. Sono previste anche visite guidate alle trincee del Maniva e laboratori artistici.

Il 23, 24 , 25 giugno a Pescarzo di Breno di terrà la festa “San Giuan dei Calem” con stand gastronomico e musica. Si festeggerà sempre san Giovanni, ma “de le Sardene” a Sale marasino, dove si potrà degustare il pregiato pesce del lago d’Iseo.