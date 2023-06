Milano Pride 2023: parata, percorso e ospiti

Milano, 15 giugno 2023 – Ci siamo. Dopo giorni arcobaleno tra musica, spettacolo e cultura, Milano si prepara ad accogliere la parata del Pride, evento dell’orgoglio LGBTQIA+. Ma quando sarà e che percorso seguirà? Chi saranno gli ospiti? Ecco tutte le informazioni.

Nei giorni 22 e 23 giugno, il quartiere di Porta Venezia ospiterà Pride Square, una serie di incontri, mostre, dibattiti e tanti momenti artistici sul mondo LGBTQIA+, con spazi anche per famiglie e bambini. Tre zone del quartiere arcobaleno per eccellenza saranno protagoniste del Pride Square: Piazza Lavater, Via Lazzaretto e Piazza Santa Francesca Romana.

Sabato 24 giugno, invece, sarà il giorno del corteo Pride, appuntamento che vuole lanciare un messaggio di inclusione e libertà. Cig Arcigay Milano che promuove l'evento ha sottolineato come “sono ancora troppe le discriminazioni contro la comunità Lgbtq+ in termini di diritto allo studio, al lavoro, alla salute, alla famiglia, alla libertà di esprimere la propria identità godendo di piena dignità e protezione”. Per questo il corteo sarà anche l'occasione per ribadire la richiesta di maggiori diritti e tutele. Per permettere la massima partecipazione all'evento da parte di tutti, in presenza e non, sono state potenziate la fruizione e l'accessibilità dell'evento finale del Pride Month.

Il percorso è quello dello scorso anno. Il concentramento alle 15, in Piazza Duca D’Aosta davanti alla Stazione Centrale. Poi, la sfilata percorrerà Piazza Repubblica alle 15. Proseguirà, poi, lungo viale Monte Santo, passerà per i Bastioni di Porta Nuova, per piazza XXV Aprile, per i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia, fino all’Arena Civica. nfine, si attraverserà il parco fino a giungere all’Arco della Pace.

Numerosi gli ospiti all’evento conclusivo che andrà in scena al termine della parata. Sul palco saliranno, oltre ai rappresentanti istituzionali e gli attivisti, anche i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, dai conduttori Elena Di Cioccio e Victoria Cabello, per citarne solo due, ai cantanti Coma_Cose, Baby K, Orietta Berti, Malika Ayane, Ariete.