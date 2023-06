Milano dà il via agli I-Days all’Ippodromo. Da Travis Scott ai Red Hot: tutto il programma

Milano – Il colosso musicale dell’estate milanese sbarca all’Ippodromo Snai di San Siro con tanta voglia di stupire. Se la scorsa estate, infatti, gli I-Days s’erano ritrovati Saturno contro - costretti a fronteggiare la doppia emergenza causata prima dal forfait degli Aerosmith e poi quello dei Foo Fighters, prostrati dall’improvvisa scomparsa del batterista Taylor Hawkins - quest’anno (incrociando le dita) rilanciano sul piatto della popolarità con un cast stellare che gli ha già permesso di volatilizzare in prevendita oltre trecentomila biglietti.

In programma da oggi al 15 luglio nella cornice equestre degli ippodromi Snai di San Siro e de La Maura, l’I-Days spazia dal mondo indie a quello rock, da quello pop a quello hip hop puntando sul richiamo di numeri uno come Rosalia (domani), Paolo Nutini, Interpol, Fask (il 24), Travis Scott, Capo Plaza (il 30), Black Keys, Liam Gallagher, Nothing But Thieves (l’1 luglio), Red Hot Chili Peppers, Skunk Anansie, Primal Scream, Studio Murena (il 2), Arctic Monkeys e The Hives (il 15).

Le prime tre giornate hanno luogo San Siro, le altre a La Maura. Si comincia oggi con Florence + The Machine, preceduti dagli inglesi Foals e dalla violinista-cantante americana Brittney Denise Parks, meglio conosciuta come Sudan Archives.

"La varietà della proposta è voluta, cercata, al fine di soddisfare tutte le esigenze visto che oggi i ragazzi nelle loro scelte musicali non fanno più distinzioni di genere", spiega Corrado Rizzotto, organizzatore e direttore artistico della rassegna. "l mondo è cambiato e noi ci adeguiamo. Tutto questo, ovviamente, compatibilmente con la disponibilità degli artisti, perché siamo in estate e l’Europa pullula di festival".

Il fenomeno di questa edizione è Travis Scott. "Come già accaduto 5 anni fa all’ex area Expo con Eminem, abbiamo fatto il record europeo tanto di presenze che di velocità di prevendita: 80 mila biglietti esauriti in sole 24 ore a fronte di una richiesta di quasi il doppio", dice Rizzotto. Gli Arctic Monkeys, che a Roma hanno esaurito la dotazione già a febbraio e a Milano arriveranno attorno ai 65 mila spettatori, toccando quindi, complessivamente, quota 100 mila con due show. Benissimo Pure Florence & The Machine stasera al meno capiente Ippodromo Snai di San Siro andranno esauriti; 30 mila presenze".

E il grosso della richiesta arriva da fuori regione. "Oltre due terzi dei biglietti li abbiamo venduti fuori dalla Lombardia, uno su dieci all’estero" conclude. "Questo ci consente di pensare già all’edizione 2024 e di iniziare ad organizzarla, con la forza dei numeri, da una posizione di favore rispetto a buona parte degli altri festival europei".