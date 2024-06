Cosa fare nel weekend del 7, 8 e 9 giugno a Milano e in Lombardia

Milano, 7 giugno 2024 – Anche questo secondo fine settimana di giugno, weekend elettorale (si vota per le europee e le comunali 2024), con il meteo che promette ancora temporali in agguato, è ricco di eventi. Si potrà scegliere tra cultura, sport, musica, natura e divertimento con appuntamenti a misura di famiglia, attività all’aperto, eventi gastronomici, spettacoli musicali inclusivi, escursioni, primi bagni, rievocazioni storiche. Se amate la natura, non perdete l'occasione di ammirare la bellezza delle lucciole nelle Oasi lombarde. L’invito è quello di trascorrere il tempo libero fuori casa, godendosi la fine della scuola e l’inizio della stagione estiva. Ecco un lungo programma di iniziative per tutta la Lombardia.

La Filarmonica interpreta le musiche dei film

Torna domenica 9 giugno in Piazza Duomo alle 21:30 il Concerto per Milano, open air e gratuito offerto ogni anno dalla Filarmonica della Scala alla sua città. Sul palco, il direttore musicale dell'orchestra, Riccardo Chailly, sarà affiancato da Emmanuel Tjeknavorian, un violinista di fama mondiale che quest'anno ha scelto Milano come base operativa alla guida dell'Orchestra Verdi. Verrà eseguita una fantasia cinematografica dalle partiture di film come Indiana Jones, Il Gattopardo et ET dei grandi compositori del cinema dallo statunitense John Williams, all’italiano Nino Rota passando per il francese Darius Milhaud. Il concerto è trasmesso in diretta su Rai 5, Rai Radio 3, WDR e Arte a partire dalle ore 21.15. Ingresso gratuito, posti in piedi.

Il Diritto di Suonare, le donne della musica classica

Da venerdì a domenica Milano sarà la cornice del primissimo festival italiano Il Diritto di Suonare. L’evento mira a sfidare gli stereotipi radicati nella scelta degli strumenti, nella direzione d'orchestra e nella composizione, portando la musica classica anche nelle zone periferiche della città. Offre un programma che celebra le donne nella musica, con esibizioni di musiciste, direttori d'orchestra e opere di compositrici. Durante i tre giorni della keremesse, saranno proposti concerti cameristici, flash mob a sorpresa, annunciati attraverso i social solo poche ore prima. Tra gli appuntamenti venerdì alle ore 19 il concerto di apertura alla Fabbrica del Vapore. L'evento principale avrà luogo sabato alle 20:30 al Teatro dal Verme, con l'Orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, diretta dalla giovane e talentuosa Maestra Glass Marcano, la prima direttrice di colore a esibirsi sul podio milanese.

Triennale Estate

Al via alla Triennale di Milano la quinta edizione di Triennale Estate un palinsesto di appuntamenti che spazia dal design all’architettura, dalla rigenerazione urbana all’arte, dalla fotografia al teatro e alle performing arts. Attraverso il coinvolgimento di designer, architetti, artisti, curatori, ricercatori, filosofi, performer, musicisiti, fotografi, Triennale Estate vuole arrivare a tutti con una programmazione ricchissima di incontri, proiezioni, lecture, eventi live, DJ set, festival, senza dimenticare i bambini. Sabato e domenica, è dedicato ai più piccoli (per bambini dai 6 agli 11 anni e famiglie) il laboratorio Bamboo Building che permetterà di creare infinite composizioni di piccole abitazioni sostenibili, combinando bastoni di bambù in forme sempre nuove.

La stagione estiva a Bagni Misteriosi

Bagni Misteriosi, Milano

Al via dal 31 maggio al 30 settembre la stagione estiva ai Bagni Misteriosi, in via Carlo Botta 18 a Milano. L’ex piscina Caimi, recuperata nel 2016, è un capolavoro degli anni Trenta, nascosto tra i palazzi di Porta Romana parte indivisibile del Teatro Franco Parenti parte di uno stesso progetto culturale. Già negli anni ’30 questo isolato, chiamato Vasari – Battisti, costituiva un unico complesso dedicato al tempo libero come cura del corpo e della mente. Unitarietà rinnovata grazie al Teatro Franco Parenti che ha promosso e supportato la riqualificazione delle piscine, ora Bagni Misteriosi. Gli orari di balneazione diurna sono dal lunedì alla domenica dalle 10 alle ore 18.30, mentre dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 22.30, c’è l’Aperitivo a piedi nudi.

Party like a Deejay set

Sabato e domenica due giorni di musica, sport, incontri, intrattenimento e condivisione insieme agli speaker della radio. Party like a Deejay si svolgerà in due luoghi simbolo della città di Milano, per 2 serate ricche di musica, ospiti, djset e live stage: Parco Sempione - suddiviso in aree tematiche con tante attività rivolte a un pubblico di ogni età. Domenica all’Arco della Pace che dalle 20 sarà il cuore pulsante della musica live di quest’anno. Una serata in collaborazione con Radio m2o, sul palco: Albertino, Articolo 31, Bob Sinclar, Cosmo (dj set) ,Kungs, Meduza, Rhove, Dj Shorty, Sophie and the Giants, Tananai (dj set), Zerb.

Best Movie Comics and Games

Torna sabato e domenica torna Best Movie Comics and Games al Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano. Due giorni di divertimento con stand ed esperienze immersive per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, serie TV, cosplay, videogiochi e giochi da tavolo. In programma anche molti incontri sul palco con i protagonisti del mondo dei comics, del cinema e della TV, oltre ad anteprime e proiezioni di film cult sul grande schermo.

Latin Festival

Domenica tra i ritmi latinoamericani dell’ottava edizione del Latin Festival all’Acquatica Park (in via Gaetano Airaghi, 61 Milano). Ricchissimo il programma di concerti fino al 15 agosto nell’area all’aperto della Ticketmaster Arena. Sul palco si esibiranno artisti internazionali e nazionali, domenica 9 giugno saràla volta delle calde atmosfere della leggendaria band colombiana Guayacan Orquestra al ritmo delle loro hit indimenticabili.

Ops 2024

Sabato al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) seconda edizione di OPS 2024 (Official Party by ScuolaZoo), evento per la Generazione Z che nasce da un'idea dei rappresentanti d'Istituto delle scuole di Milano uniti per celebrare ballando la fine dell’anno scolastico e l'inizio dell'estate, delle vacanze. Il tema di quest’anno è Summer Vibes.

Camminando tra le lucciole

Passeggiate tra le lucciole

Da venerdì a domenica ritorna la Festa delle Lucciole all’Oasi Ca’ Granda. In programma quattro escursioni, immersi nella natura e nell'incanto della bioluminescenza di questi affascinanti insetti. Le lucciole sono importanti bioindicatori di salute ambientale e la Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha realizzato e continua a portare avanti numerosi interventi per incrementare la presenza di natura nel territorio, con l’obiettivo di rafforzare l'equilibrio degli ecosistemi e favorire la biodiversità anche negli ambienti agricoli.

Festa al Convento dei Missionari Cappuccini

Stand gastronomici, giochi con il clown (sotto la maschera, Fra Andrea Poerio), mercatino delle curiosità, spettacolo teatrale e performance musicale con il gruppo degli Stroker, fantasmagorici percussionisti e batteristi di strada. E’ il programma della Festa al convento dei Cappuccini missionari di Lombardia, a Milano, in piazzale Cimitero Maggiore 5 (per arrivare bus 40 o tram 14), questo fine settimana in vista della partenza di 46 volontari destinati alle missioni in Africa, Sudamerica e Asia. Si parte sabato dalle 18 con l’apericena con stand Pane in Piazza e Cocktail. Domenica 9 giugno dalle ore 9.30 pane, pizze, focacce e dolce sfornati al momento dai fornai di Pane in Piazza, il momento clou, la Santa Messa alle 11,30, con il rito della consegna ufficiale del mandato missionario ai volontari in partenza per l’Africa, il Sudamerica e l’Asia. Per tutta la giornata pesca di beneficenza e banchetti con oggettistica varia.

One Ocean Week all’Acquario civico

All’Acquario Civico di Milano (viale Gadio 2) torna fino al 9 giugno One Ocean Week Milano, iniziativa promossa da One Ocean Foundation: visite guidate e laboratori didattici aperti a scuole e famiglie per conoscere straordinario valore degli ecosistemi marini e sul ruolo fondamentale che ognuno di noi svolge nel tutelarli. Per l’occasione fino al 29 settembre 2024 è stata allestita la mostra Nell’Oceano di Tethys di Louise Manzon. Il percorso della mostra presenta 20 opere tra sculture e tele estroflesse che raccontano di un mondo puro e incontaminato. Accanto a otto pesci in ceramica smaltata e a due in marmo bianco statuario sono esposte per la prima volta dieci inedite estroflessioni create dall’artista brasiliana con una tecnica sperimentale che ne mette in evidenza la tridimensionalità. Le attività sono gratuite fino ad esaurimento posti ma con prenotazione obbligatoria qui.

Biblofestival a Urgnano, Levate e Mozzo

I fratelli Caproni (Foto Roberto Rognoni)

Prosegue il cartellone di Biblofestival, rassegna per bambini, ragazzi e famiglie con un programma di racconti, laboratori, teatro di strada, incontri. Una iniziativa del Sistema bibliotecario dell’Area di Dalmine con il Sistema bibliotecario dell’Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo e Abibook onlus di Brescia, con la direzione artistica di Simonetta Rovelli e Raffaella Basezzi. Venerdì 7 giugno doppio appuntamento. Alle 17 protagonisti a Urgnano, nel cortiletto della Rocca Albani in via Rocca 108 o alla Sala delle Armi, sempre in via Rocca 108 in caso di maltempo, sono Le Talpe con le Scarpe e i loro racconti. Alle 20, la rassegna si sposta a Levate al parco di Corso Europa, o in caso di maltempo alla sala civica di piazza Duca d’Aosta. Elena Pesenti conduce il laboratorio “3…2…1…Go! Un razzo nello spazio”. Alle 21.30 da non perdere lo spettacolo teatrale, che in caso di maltempo si terrà alla Sala della Comunità, sempre in piazza Duca d’Aosta, “L’omino del pane e l’omino della mela” de I fratelli Caproni. Sabato 8 giugno si chiude la settimana con un intenso e divertente pomeriggio a Mozzo, all’esterno e al parco della biblioteca comunale in via Orobie 1 o in caso di maltempo all’interno della biblioteca. Alle 15 Il Cerchi Tondo realizza con i bambini “Burattini da dito” in un laboratorio dove ogni bambino costruisce il proprio gioco. Alle 16 tutti all’ascolto di “Scimmie, giraffe e coccodrilli”, una storia del Teatrodaccapo. Alle 17 Biblofestival ospita l’illustratrice Martina Tonello in “La mappa della mia avventura”. Il pomeriggio si conclude con il teatro di strada “Akkademia da Zirko Bobosky” di Ambaradan.

Festa della Bufala

Ultimo fine settimana alla Fiera di Treviglio per la Festa della Bufala nella Bergamasca. L'appuntamento è per questo fine settimana del 7, 8 e 9 giugno. Un'ottima occasione per i buongustai e gli amanti della natura e della cultura, un'opportunità per i turisti che hanno voglia di godersi le bellezze storiche di Bergamo e della sua provincia e che scelgono la “bassa” per una gita fuoriporta. L'ingresso è libro e il servizio di ristorazione è attivo tutte le sere (il sabato e la domenica anche a pranzo).

Filosofi lungo l'Oglio

Secondo appuntamento della XIXesima edizione dell'omonimo festival Filosofi lungo l'Oglio. Il Festival diretto da Francesca Nodari, incentrato quest'anno sul tema Desiderare è diffuso in ben 21 comuni delle province di Brescia, Bergamo e Cremona. Stasera venerdì 7 giugno tocca a una delle più influenti filosofe politiche e membro del comitato scientifico, Francesca Rigotti, la cui disamina verterà sull'esempio metaforico dell'asino di Buridano per argomentare la scelta dell'essere umano in assenza di desiderio e ottemperare alla permanenza della frequente difficoltà decisionale di fronte ad alternative altrettanto valide. La cornice del suo intervento sarà il giardino del palazzo municipale di Orzivecchi (Brescia). l'ingresso è libero a tutti. Nello stesso ambito sarà presentata l'esposizione dedicata al contest artistico scaturito dal sodalizio tra la Fondazione Filosofi lungo l’Oglio e l’Accademia S. Giulia di Brescia con l’obiettivo di unire l’amore per la filosofia e la passione per l’arte, un bando rivolto agli studenti, ai diplomati, nonché ai docenti dell'Accademia le cui opere vengono selezionate, esposte in cinquina e giudicate da una commissione di esperti con una menzione speciale conferita da una giuria composta dal pubblico. La mostra, che a Orzivecchi farà la prima tappa, continuerà in altri luoghi itineranti del festival.

Cinema e aperitivo a Villa Grumello

Al via “Villa del Grumello. Cinema”, tre domeniche dedicate alla settima arte esplorando, attraverso lo schermo, il tema del Limite inteso come attraversamento, contaminazione/ricomposizione e tensione tra opposti: tra visibile e invisibile, tra un dentro e un fuori, tra appartenenza ed esclusione, tra aperture e chiusure, tra protezione e minaccia, tra omologazione e ribellione. A giugno, per tre domeniche (9, 16 e 23) l’incantevole giardino del cedro della Villa (via per Cernobbio 11, Como) si trasforma in un’arena estiva affacciata sul lago con proiezioni serali di selezionati cortometraggi e lungometraggi con la curatela di Massimiliano Fierro. La rassegna si completa, inoltre, con laboratori per i più piccoli al mattino e per adulti nel pomeriggio con aperitivo. Domenica 9 giugno la prima giornata si apre alla Serra del Grumello alle ore 11.00 con il laboratorio per bambini “L’illusione ottica del cinema: costruiamo un taumatropio”. Nel pomeriggio alle ore 15.30, il laboratorio di film making rivolto agli adulti “Esplorare il Limite nella Scrittura Cinematografica” a cura dell’attrice, regista e sceneggiatrice Guia Zapponi, G Film. Dalle 19.30 prendono il via le proiezioni con aperitivo: tre ricercati cortometraggi “La theorie des ensembles” di Marc Hericher, “Joyriders” di Rebecca Daly e “Self Portrait Post Mortem” di Louise Bourque e, a seguire, alle 21.30, il lungometraggio “L’angelo sterminatore” di Luis Buñuel.

Parolario 2024

E’ dedicata alla Follia la XXIV edizione del Festival letterario Parolario 2024. Fino a domenica 9 giugno in Piazza Perretta a Como e da venerdì 14 a lunedì 17 giugno a Villa Bernasconi a Cernobbio, presentazioni librarie, incontri, dibattiti, visite approfondiranno il tema della “Follia” negli aspetti medico-psichiatrici, psicoanalitici, sociali e, soprattutto, i nei risvolti letterari, poetici, filosofici, artistici, tecnologici. Molti gli ospiti, a cominciare dalla psicologa Alberta Basaglia (7 giugno ore 20.30 a Como), figlia di Franco e Franca Ongaro e autrice de “Le nuvole di Picasso” (Feltrinelli, 2024 nuova edizione arricchita; la prima risale al 2014), in cui racconta la sua esperienza di bambina nella storia del manicomio liberato. Si confronterà con lei Marica Setaro, ricercatrice e curatrice del volume “Fare l’impossibile. Ragionando di psichiatria e potere” (Donzelli, 2024), che raccoglie tre interventi inediti di Franco Basaglia, testimonianze del suo lavoro dei primi anni Settanta. Con loro ci sarà Giulietta Raccanelli, giornalista e coautrice del libro “Le nuvole di Picasso”. Mentre Berengo Gardin porterà a Parolario la nuova edizione del volume “Morire di classe” (Il Saggiatore, 2024), che contiene scatti in bianco e nero intervallati da testi scelti da Basaglia e dalla moglie Franca Ongaro: un potente invito a non annientare ma a recuperare gli esclusi. (9 giugno ore 20.30).

La Madonna degli anelli

Cremona Madonna degli anelli

Fino al 30 giugno 2024, la Sala delle Colonne del Museo Civico “Ala Ponzone” di Cremona, ospita La Madonna degli anelli, un’importante tavola trecentesca fiorentina raffigurante la Madonna col Bambino donata nel 2014 dagli eredi di Giorgio Brugnelli alla Pinacoteca esposta dopo il restauro a cura di Muriel Vervat. La tavola, apparsa per la prima volta sul mercato antiquario nel 1978 sotto il nome di Cenni di Francesco, venne accostata nel 1980 da Miklòs Boskovits il Maestro del Bargello, pittore attivo a Firenze nella seconda metà del Trecento che prende il nome da un affresco strappato raffigurante una Madonna col Bambino tra angeli e santi oggi conservato nel Museo del Bargello e ora qui eccezionalmente esposto a fianco della Madonna in una affascinante comparazione. Le due opere sono visibili con il normale biglietto di ingresso alla Pinacoteca.

Arte e Scienza al Planetario

Prosegue al Planetario di Lecco (Corso Giacomo Matteotti, 32) la rassegna 'Arte e scienza: il Planetario, un ponte tra le culture' a cura dell'associazione Gruppo astrofili Deep Space Lecco. In programma recital, spettacoli teatrali e concerti legati al tema del cielo, che includono parti scientifiche e performative per indagare il rapporto tra la scienza che studia gli astri e le discipline umanistiche, attraverso le forme espressive che guardano al cosmo da un'altra angolazione. Stasera venerdì 7 giugno alle ore 21.15, tocca alla “La settima notte: la magica festa delle stelle”, con l’Insubria Wind Orchestra.

Belle Époque sul Lago

Sul lungolago di Colico rombano i motori di “Belle Èpoque Lake Como”, manifestazione che riunisce gli appassionati dei periodi storici tra la fine del 1800 e gli anni 50 del Novecento in una giornata che “profuma d’altri tempi”. Piazza Garibaldi, domenica 9 giugno, ospiterà questo secondo raduno di veicoli storici e conducenti in abbigliamento d'epoca organizzato da Valtellina Veteran Car con il patrocinio del Comune di Colico e Pro loco Colico.

Il mese del Pride

Continuano gli eventi del mese del Pride a Lodi. Stasera, venerdì 7 giugno alle ore 21 verrà proiettato al Cinema Fanfulla di via Pavia il film "Gli anni amari" di Andrea Adriatico, un viaggio dentro la personalità enigmatica del non solo attivista Mario Mieli che nella Milano degli anni '70 ha sfidato la cultura patriarcale diventando punto di riferimento del movimento LGBTQIA+. Sabato 8 giugno, sempre a Lodi alle 19 in piazza Castello a Lodi alla pizzeria Castello, sarà la volta della presentazione del libro "Polveri Sottili" con l'autore Gianluca Nativo. L'evento è supportato da Rumorosse, dalla Libreria Sommaruga e da Lodi Arcobaleno.

Gara dei “Pierini” a Montanaso Lombardo

Sabato 8 giugno al Laghetto di Montanaso Lombardo, alle porte di Lodi, si svolgerà la gara di pesca sportiva dei “Pierini” rivolta alle ragazze e ai ragazzi. Una iniziativa a cura dell'Associazione Lodigiana Pescatori Dilettanti che ha convocato i 33 partecipanti al laghetto "Amici dello Storione" di Montanaso. L'edizione della manifestazione è destinata a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Il ritrovo nell'area di gara sabato 8 giugno alle 8.30, il via è previsto alle 9 con termine prestabilito alle 11.30. A seguire le premiazioni.

"OPEN Festival" a Mantova

A Tope Circo

“Il teatro di strada ha il potere di metterci davanti alle emozioni”, spiegano i promotori di "OPEN Festival", il Festival di teatro urbano e circo contemporaneo che invade meravigliosamente questo fine settimane le piazze e le vie del centro città a Mantova. Il cartellone di Open (Other Performances EN plein air) è ricchissimo: 78 eventi e 3 laboratori per i bambini, con 15 compagnie artistiche italiane e internazionali di teatro e circo, gli spettacoli e le performance sono gratuiti. Piazza Mantegna, Piazza Marconi, Piazza Erbe, Loggia del Grano, le vie del centro storico e Parco Te sono solo alcune delle splendide location che faranno da palcoscenico agli artisti. Qui il programma completo e le iscrizioni ai laboratori.

Rievocazione Storica Monzese

La 43esima edizione Rievocazione Storica Monzese, per la prima volta è su due giorni, con appuntamenti in programma venerdì 7 e sabato 8 giugno 2024 a Monza. Si tratta di uno straordinario appuntamento di recupero della memoria e delle tradizioni della città, e che si accompagnerà al racconto dell’illustre parabola del compatrono San Gerardo e della fondazione dell’ospedale a lui dedicato. Il primo ospedale laico cittadino. Si parte questa sera, venerdì 7 giugno, alle ore 19 in piazza Trento e Trieste con la Risottata con luganega monsciasca con animazioni in costume. Sabato 8 giugno dalle ore 16 all’Arengario si apre il Mercato medievale con sbandieratori itineranti, falconieri, duelli con armigeri e molto altro. Alle ore 21 in Largo Mazzini parte il corteo che muoverà verso il centro storico per concludere in piazza Duomo con la sfilata. Alle ore 21 in piazza Duomo segue la Rappresentazione storica-fantastica con la partecipazione della Compagnia dei Folli. Lo spettacolo sarà trasmesso in piazza Trento e Trieste su maxischermo. Per assistere allo spettacolo in piazza Duomo è necessario la prenotazione online al link

Palio del Ticino

Palio del Ticino, Pavia

Torna a Pavia, domenica 9 giugno, l’appuntamento con il Palio del Ticino, la rievocazione storica più importante della città di Pavia. La domenica del Palio del Ticino, si svolgono numerosi eventi. Al Castello Visconteo dalle 10 alle 18, rivivranno l’accampamento medioevale, con la giostra a cavallo, la falconeria, gli sbandieratori e molto altro.

A Bormio parte lo sci estivo

E partito dal 6 giugno lo sci estivo a Bormio, sul ghiacciaio dello Stelvio che, rappresenta la più ampia area sciabile estiva delle Alpi, sono tanti gli itinerari in quota da affrontare con gli sci ai piedi anche per gli amanti dello sci alpinismo. Sono tre gli impianti interessati dall’apertura estiva, le due funivie Stelvio/Trincerone e Trincerone/Livrio e lo ski-lift Payer: si sale dai 2.758 metri del Passo Stevio fino ad oltre 3.000 metri, per godere di un’esperienza unica, circondati dalle vette del gruppo Ortles- Cevedale, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. L'apertura della strada del Passo dello Stelvio è soggetta alle disposizioni di ANAS. Qui le informazioni aggiornate sull'apertura dei passi del territorio.

Sagra del Pesce a Calcinate

Alborelle, filetto o carpione: a Calcinate è “Festa del Pesce”. Sabato 8 e domenica 9 giugno all’oratorio di via Ettore Ponti 153 torna una delle sagre più attese della provincia di Varese. Nel menu alborelle, filetto di pesce, carpione, arrosticini, polenta e asino, polenta e zola, patatine, pasta, salamelle e molto altro. Sabato 8 giugno apertura alle 19 dello stand gastronomico e del servizio di asporto. Domenica 9 giugno gli stand gastronomici aprono sia alle 11.30 sia alle 19. Durante le serate intrattenimento con djset. A disposizione c’è un ampio parcheggio interno e una grande area coperta in caso di maltempo.

Villa Panza

Inaugurata la nuova mostra di Villa e Collezione Panza “Nel tempo”. Cinquantanove opere di ventitré artisti provenienti dalla collezione di Giuseppe Panza per un percorso che esplora un argomento tra i più misteriosi e complessi dell’esistenza umana. Nel Tempo è un progetto espositivo dedicato a uno dei temi cari a Giuseppe Panza di Biumo, che intende valorizzare un nucleo di opere facenti parte delle recente donazione di Rosa Giovanna Magnifico e della famiglia Panza al FAI (2022). La mostra si avvale inoltre di prestiti temporanei della Panza Collection di Mendrisio. Fino al 6 gennaio 2025. Villa e Collezione Panza, Piazza Litta 1, Varese.

Incontri in Palude Brabbia

Sabato 8 alle 21.15 proseguono le passeggiate guidate notturne della Riserva Naturale e Oasi LIPU Palude Brabbia (Varese) alla scoperta dei sentieri dell’oasi per ammirare la fauna che di notte si aggira in palude tra lucciole, allocchi e curiosità raccontate dalle guide Lipu. Come fanno ad illuminarsi le lucciole? Perché “sei un allocco” si dice ad una persona credulona? Le guide sveleranno questi ed altri segreti nel corso della visita. Alla Riserva Naturale e Oasi LIPU Palude Brabbia sono in partenza anche i campus estivi di giugno e luglio. Per tutti gli eventi informazioni e iscrizioni sul sito www.lipupaludebrabbia.it