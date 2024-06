Concerto Filarmonica con Chailly in piazza Duomo domenica 9 giugno: programma, orari, come vederlo in tv

Milano – Torna anche quest'anno il "Concerto per Milano", l'appuntamento con la musica sinfonica all'aperto gratuito più partecipato d'Italia, con la Filarmonica della Scala guidata da Riccardo Chailly. Il concerto, arrivato alla sua dodicesima edizione, è in programma in Piazza Duomo a Milano domenica 9 giugno. Come da tradizione sul podio c'è il direttore principale, a cui si unisce il violinista e a sua volta direttore d'orchestra Emmanuel Tjeknavorian, appena insediatosi in città alla guida dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Per una sera, Piazza Duomo diventerà un teatro sotto le stelle, dove al silenzio incantato delle migliaia di spettatori fa eco il fischio dei tram in lontananza.

Emmanuel Tjeknavorian è solista per la suite dal balletto Le boeuf sur le toit op. 58 di Darius Milhaud, trionfo di ritmi e colori carnevaleschi su temi popolari brasiliani, che reca "Fantasia cinematografica su motivi sudamericani" nel sottotitolo e che Milhaud avrebbe voluto come colonna sonora di un film di Charlie Chaplin. Dopo il concerto straordinario del dicembre 2022 tornano sui leggii della Filarmonica le pagine di John Williams, con il celebre tema del violino da Schindler's List, Adventures on Earth da ET e Scherzo for Motorcycle and Orchestra da Indiana Jones.

Chi rappresenta un pezzo di storia musicale e cinematografica mondiale è sicuramente Nino Rota, di cui sarà eseguita la suite e una selezione di ballabili da Il Gattopardo di Luchino Visconti. In apertura l'energia creativa di Lollapalooza di John Adams, divertimento musicale sulla parola che dà il titolo al brano: "cosa fenomenale, straordinaria" nello slang americano.

Ogni anno, alle migliaia di presenze in Piazza si aggiungono centinaia di migliaia di spettatori da casa in tutto il mondo, grazie alla diretta TV e radio su Rai 5, Rai Radio 3 e Arte. Rai Cultura anche quest'anno lo propone in diretta sul suo canale Rai 5 a partire dalle 21.15. Particolare cura sarà riservata alle riprese, con dieci telecamere in HD e l'utilizzo di due telecamere su braccio e di binari aerei che consentiranno di valorizzare al meglio non solo la musica, ma anche lo straordinario scenario di piazza Duomo.