Orticola 2024, dal 9 al 12 maggio a Milano: la nuova edizione è dedicata alla Generazione G, giovani giardinieri

Milano, 2 maggio 2024 – Alla generazione G, giovani giardinieri, sensibili all' ambiente, è dedicata l'edizione 2024 di Orticola di Lombardia, mostra mercato fiori & piante dal 9 al 12 maggio ai giardini Indro Montanelli. L'immagine di quest'anno, una mano che ispirandosi all’iconografia antica sintetizza il concetto di dono e di vitalità e quello di prendere tra le mani la sostenibilità, quindi il futuro della vita su questo pianeta, che altro non è che “un giardino planetario” di cui tutti siamo giardinieri e a cui tutti dobbiamo dare una mano.

In programma corsi, laboratori, talk, workshop e i “Dialoghi in giardino” con ospiti speciali, personalità istituzionali ed esperti botanici e anche una caccia al tesoro alla ricerca di “chicche” botaniche. Per i bambini, tutti i giorni, dalle 10 alle 18,30 sono presenti i laboratori di Kikolle Lab che propongono come creare il giardino planetario di Gilles Clément o come diventare GG. (giovani generazioni). Quest’anno, in linea con il tema ai giovani, Ceresio Investors e Orticola offrono una borsa di studio a uno studente che si sia distinto sulla conservazione e sul rispetto del verde e che abbia sviluppato una tesi di laurea di partciolare interesse.

L’idea di Generazione G si concretizza anche con due nuovi progetti. Il primo, “1 scuola per 1 municipio” dedicato agli studenti delle scuole primarie, è promosso da Orticola di Lombardia, in collaborazione con l’orto Botanico di Brera e la direzione educazione del comune di Milano. Il progetto intende approfondire i diversi temi legati all’albero, dalla sua forma e dalle sue caratteristiche fino al più complesso “ecosistema albero”, per offrire ai bambini contenuti adeguati, finalizzati alla conoscenza e al rispetto per la natura e l’ambiente.

L’altro è un progetto della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS che prevede percorsi di rinascita a sostegno dei minori e giovani adulti ristretti nell’IPM Cesare Beccaria. L’obiettivo è contribuire alla riqualificazione del giardino all’ingresso dell’Istituto per i minorenni. Protagonisti di questa attività sono alcuni giovani detenuti che, per l’occasione, lavorano la terra, mettono a dimora le piante e partecipano a un corso di giardinaggio pratico tenuto da Cascina Bollate Onlus. Anche quest’anno, come fin dalla prima edizione, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti sono destinati a favore della città e al verde pubblico, anche grazie all’impegno del Corporate Partner, Ceresio Investors. Dal 2023 Orticola di Lombardia ha preso in carico la manutenzione degli spazi verdi adiacenti a Piazza Santo Stefano. Inoltre Orticola di Lombardia si impegna a proseguire, la cura de “L’Altra Pergola. Omaggio a Leonardo”, il pergolato di gelsi realizzato a grandezza naturale nel cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Prosegue il mantenimento del giardino di Palazzo Reale,

Ancora novità per il circuito diffuso di FuoriOrticola, giunto alla 6a edizione, con iniziative aperte al pubblico, che coinvolge musei, ville, giardini, orti con aperture straordinarie.

Giorni e orari

La mostra-mercato è aperta da giovedì 9 a domenica 12 maggio dalle 15 alle 19 venerdì, sabato e domenica dalle ore 9,30 alle ore 19,30.

Biglietti

Il biglietto d’ingresso intero costa 12,50.

Il biglietto per i giovani dai 18 ai 29 anni costa 10 euro.

Dal 2024 l’ingresso gratuito per i ragazzi sale fino a 17 anni.