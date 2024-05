In Lombardia torna il bel tempo: il ciclone normanno porta freddo e pioggia al Sud. Ma rimane l’incognita nubi sul weekend

L’attesa è stata lunga, ma forse si inizia a intravedere la luce (o forse meglio dire il Sole) in fondo al tunnel. Dopo giorni all’insegna di diluvi e freddo, la Lombardia, almeno per quanto riguarda il clima, torna a sorridere. Martedì 7 dovrebbe essere stato l’ultimo giorno di pioggia della settimana al Nord: il “ciclone normanno” che aveva causato il crollo delle temperature sta lentamente scivolando verso il Sud Italia. Un addio che gioverà al tutta la zona settentrionale della penisola: per i prossimi giorni è infatti atteso un graduale rinforzo dell'alta pressione che dovrebbe portare caldo e tempo soleggiato. Si faranno strada ampie schiarite almeno fino al weekend, che potrebbe essere “macchiato” da qualche nuvola di troppo, con prevalenza di Sole ad eccezione di qualche sporadica nota instabile confinata alle zone prealpine. Nel frattempo temperature in rialzo ovunque, con la massima che, in pianura, potrebbe spingersi addirittura fino a 25-26°C.

Le previsioni dei prossimi giorni in Lombardia

Giovedì 9 maggio

Pressioni medio-alte interessano la Regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico sulle basse pianure occidentali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle basse pianure orientali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Prealpi occidentali e Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Orobie cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sulle Prealpi orientali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio . Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2450 metri.

Venerdì 10 maggio

La pressione continua ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle basse pianure orientali cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Orobie giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2950 metri.

Sabato 11 maggio

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su basse pianure orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su Orobie e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3050 metri.

Domenica 12 maggio

L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su basse pianure orientali e pedemontane-alte pianure cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Orobie nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sulle Prealpi orientali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3100 metri.