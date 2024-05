Bicicivica 2024 a Milano: quando, orari, programma e iscrizioni

Milano, 5 maggio 2024 – Il conto alla rovescia è partito: domenica prossima, 12 maggio, ci sarà la Bicicivica 2024, la festosa pedalata a conclusione della Civil Week, che abbraccerà Milano toccando i luoghi simbolo dello sport come: il Velodromo Vigorelli, lo Stadio San Siro, il Parco di Trenno e l’Arena Civica di Parco Sempione. La pedalata, adatta a tutte le età e le abilità, è un’opportunità per riscoprire il territorio e celebrare l’importanza della mobilità attiva e sostenibile. Ecco il programma con gli orari, il percorso e tutte le informazioni utili per iscriversi.

Alle 9: ritrovo presso Piazza Duca d’Aosta (ai piedi del grattacielo Pirelli)

Alle 10: partenza

Alle 13: arrivo presso Piazza Duca d’Aosta e ringraziamenti

Il percorso è della durata di circa 3 ore e della lunghezza di 25 chilometri. La pedalata, adatta a tutte le età e le abilità, è un’opportunità per riscoprire il territorio e l’importanza della mobilità attiva e sostenibile e la partenza da Piazza Duca d’Aosta, agevola chi raggiungerà Milano in treno mettendo in evidenza l’importanza dell’intermodalità. Durante tutta la durata della pedalata , ad accompagnare i partecipnati ci sarà la musica della Cargoflotta, la flotta di bici cargo a pedalata assistita attrezzate con impianto audio di ShareRadio, partner di Bicicivica dal 2022.

Bicicivica 2024 a Milano

Durante la mattinata le famiglie con bambini e bambine che decideranno di non percorrere tutto l’itinerario, potranno fermarsi dopo 5 km raggiungendo in sicurezza il Parco Sempione insieme ai volontari di Massa Marmocchi e Fiab Ciclobby, per partecipare alle attività da loro organizzate in collaborazione con Decathlon.

E se qualcuno volesse partecipare ma è senza bicicletta? Ci sono delle biciclette da noleggiare gratuitamente il giorno dell’evento messe a disposizione dl nostro partner Dott (bici a pedalata assistia). Le bici saranno assegnate in base all’ordine di arrivo delle richieste fino a esaurimento e verranno distribuite in Piazza Duca d’Aosta (ai piedi del grattacielo Pirelli) il giorno dell’evento a partire dalle 9 fino alle 10. Per il noleggio segui le indicazioni sulla specifica pagina internet.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno ci sarà l’associazione Aias che il giorno dell’evento distribuirà targhe colorate per personalizzare le biciclette dei partecipanti. Se qualche partecipante volesse creare e decorare la sua targa prima dell’evento, è possibile scaricare il kit messo a disposizione dall’associazione.

Per partecipare all’evento è obbligatorio iscriversi compilando il form. I primi 100 iscritti riceveranno in esclusiva la tshirt di Bicicivica da ritirare la mattina dell’evento prima della partenza.