Milano, 13 novembre 2020 - La Lombardia non ha ancora raggiunto il picco della seconda ondata ma i primi segnali positivi iniziano a intravedersi, pure di fronte all'aumento di positivi e decessi (ieri 9.291 nuovi casi e 187 morti). L'indice di contagio Rt, che in Lombardia era salito ben oltre il 2 continua a rallentare e oggi si attesta sull'1,5 a livello regionale, mentre a Milano (secondo elaborazioni dell'Ats) scende addirittura intorno all'1,3-1,2. Segno che il mini lockdown e il successivo Dpcm iniziano a dare i primi frutti, tanto che oggi il presidente della regione Attilio Fontana si è spinto a prevedere l'ipotesi di un possibile allentamento delle misure anti Covid. Un auspicio più che una promessa. L'ultima parola infatti spetterà ancora ai dati e agli indicatori. Ma, avverte Fontana, "bisogna attendere le due settimane: la prima è passata ma, come mi ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza, non prenderà alcun provvedimento prima delle due settimane, quindi a partire dalla prossima". Intanto resta la macroarea che comprende Milano, Monza e da ultimo Varese e Como la più colpita in questa seconda ondata e assorbe oltre il 60% dei contagi regionali. Degli oltre novemila casi lombardi, ieri 4.066 si concentravano nel Milanese, di cui 1.375 nel solo capoluogo. Monza Brianza resta sopra i mille casi con 1.028 nuovi positivi e il sindaco Dario Allevi ha lanciato un grido d'allarme: "Noi come Bergamo sei mesi fa". Mentre a Varese, dove sono stati superati i 600 ricoveri, i nuovi casi sono stati 1.160.

Uno dei nodi della gestione della seconda ondata dell'emergenza Covid-19 in Regione resta quello del tracciamento dei casi. Da oggi a Milano è attivo il Drive Through più grande d'Italia al Parco Trenno di via Novara. Eseguirà tamponi rapidi per studenti e personale scolastico (docenti e non) e consentirà di processare 500 tamponi rapidi al giorno dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. In tutto 8 linee per i test rapidi Sars-COv2 e una linea per i tamponi molecolari. Il drive through è dedicato esclusivamente all'accertamento dei casi sintomatici del mondo della scuola, unico ambito per il quale è previsto l'accesso diretto. Potranno quindi eseguire i test senza prenotazioni solo gli studenti e il personale scolastico che abbiano già ricevuto un'indicazione dal proprio medico o pediatra o che provengano direttamente dalla scuola e non siano riuscito a mettersi in contatto con il proprio medico o pediatra. Inoltre, è necessario presentarsi al drive through provvisti di autocertificazioni, fotocopia della carta di identità, fotocopia del codice fiscale

La seconda ondata di Coronavirus continua a mettere a dura prova la tenuta del sistema sanitario. In particolare preoccupa la pressione sugli ospedali, che è "fortissima a Milano, Monza, Varese e Como", come ha detto stamani l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Solo al San Gerardo di Monza sono 310 gli operatori sanitari positivi.

