Como, cade dallo skateboard: grave un trentenne

Como, 8 gennaio 2025 – È caduto da uno skateboard lungo via Dante Alighieri, in centro città. L’uomo, un trentenne, nell’impatto a terra ha battuto la testa, procurandosi un grave trauma cranico.

L’incidente è avvenuto oggi poco prima delle 15 in via Dante all’altezza del civico 110, nel tratto che collega via Ciceri a via Petrarca: subito soccorso, con l’arrivo di un’automedica del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice rosso, è stato ricoverato in osservazione.

Le sue condizioni sono ritenute serie, in attesa di valutare come reagirà alle cure nelle prossime ore. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Como per verificare l’accaduto.