San Fermo, insulta un medico e ruba il casco di un dipendente dell’ospedale

San Fermo della Battaglia, 8 gennaio 2025 – Denunciato per furto e sanzionato per aver insultato un medico del Pronto soccorso, in applicazione della nuova legge che tutela chi esercita professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L’uomo è un lecchese di 58 anni, pregiudicato, che ieri mentre era in attesa all’interno del pronto soccorso, ha iniziato a insultare pesantemente un medico.

Gli agenti del posto di polizia lo hanno identificato e applicato la sanzione, variabile tra 1.000 e 5.000 euro, in base alla gravità della condotta. Ma poco dopo è giunta la denuncia da parte di un dipendente dell’ospedale, per il furto del suo casco da bici, sparito domenica: visionando le telecamere del circuito interno dell’ospedale, gli agenti hanno riconosciuto il lecchese come responsabile del furto, ripreso mentre stava rovistando nelle borse laterali della bici, fino a impossessarsi del caschetto, nascondendolo nello zaino. Portato nuovamente negli uffici di polizia, è stato denunciato per il furto.