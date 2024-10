La Como inaspettata: passeggiata “creativa” nei luoghi storici della città ispirata da Plinio

Como, 9 ottobre 2024 – Nell'ambito della terza edizione del Lake Como Walking Festival, dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", domenica 13 ottobre è in programma la passeggiata creativa “La riviera dei santi e degli erratici”. Il ritrovo è alle 9.45 al molo di Sant'Agostino di Como, sul lungo Lario Trento, con fine del percorso alle 12.45 in via Grossi 50. Nel bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, geologo e divulgatore lecchese, e del bimillenario di quella di Plinio il Vecchio, il comasco che scrisse la prima enciclopedia della storia in cui un intero libro è dedicato alle pietre, questa passeggiata porterà alla scoperta di una Como inaspettata, dalla foce del torrente Valduce, il torrente che alimentava le terme di Como romana, fino a Santa Croce, dove sorgeva un importante convento francescano, passando dai massi erraci spinti dai ghiacciaia fino ai margini della città. Il percorso si snoda per due chilometri, con 150 metri di dislivello. La partecipazione a tutte le passeggiate è gratuita con prenotazione obbligatoria. Il programma e i link per le iscrizioni si trovano al sito http://sentierodeisogni.it/eventi