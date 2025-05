Alunni “colti in flagrante“ musica e danza al via

Una vera e propria esperienza di approfondimento musicale e coreutico per raccontare la musica e la danza in modo innovativo quella organizzata dal Liceo Musicale e Coreutico "Giuditta Pasta" di Como. In occasione dell’ottava edizione della rassegna “Musica e Danza colte in flagrante“. L’esibizione degli alunni sarà il risultato del lavoro svolto in base al programma didattico sviluppato durante il percorso scolastico."La rassegna Musica e Danza colte in flagrante e` nata con l’obiettivo di creare un appuntamento musicale e coreutico annuale - spiega la direttrice del liceo Roberta Di Febo - concretizzandosi in un momento di condivisione tra gli studenti."

Negli anni la rassegna ha visto l’ampliamento dell’utilizzo sia di strumenti che di approfondimento di studio di nuovi autori arrivando a un risultato innovativo e basato su un’esperienza personale che ha dato spazio al talento di ogni singolo studente". Dopo i primi appuntamenti tenuti nel mese di aprile, i prossimi della rassegna “Musica e Danza colte in flagrante“ si terranno presso la sede del Liceo, in via Canturina, 69 a Como.

Il 21 maggio alle 19.30 è in programma un concerto di percussioni, chitarra e canto, mentre il 29 maggio alla stessa l’ora toccherà ai ragazzi con pianoforte, clarinetto e oboe. A rendere speciale gli appuntamenti e` la collaborazione tra gli studenti delle sezioni musicale e coreutica, che hanno collaborato in alcuni componimenti, creando musiche e composizioni coreografiche originali.