Affari d’oro con immobili e turismo. Il master che insegna a farli fruttare

La febbre dell’oro sul Lario si chiama turismo e mai come quest’anno i suoi effetti si sono fatti sentire tanto da spingere qualcuno addirittura a parlare di un eccesso di domanda. È il cosiddetto “overtourism“ che si manifesta nell’aumento generalizzato dei prezzi, il proliferare di B&B, case vacanza e appartamenti messi a disposizione per gli affitti brevi con l’idea che infondo non serve molto per entrare nel business. Niente di più sbagliato, per questo Ance Como, l’associazione costruttori, con il dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente del Politecnico di Milano ha deciso di lanciare il primo master universitario in ’Gestione, Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare’, in programma dal mese di novembre a ottobre del 2025.

"L’idea di organizzare un corso di questo genere a Como nasce dalle esigenze degli operatori - spiega Francesco Molteni, presidente di Ance Como - Alcune imprese, adattandosi al mercato che muta, stanno diversificando la loro attività occupandosi anche della gestione degli immobili che costruiscono o ristrutturano. Inoltre, tutto l’ambito dei servizi legati all’immobiliare sta crescendo in maniera significativa, ma non è semplice trovare figure professionali formate ad hoc. Questo è un settore dove non ci si improvvisa". La valorizzazione immobiliare sul Lario è legata a filo doppio al turismo. "Il nostro territorio ha la fortuna di avere flussi turistici importanti e, dunque, tutto il comparto degli affitti, non solo brevi, è alla costante ricerca di personale specialistico e, soprattutto, preparato che consenta di rispondere nel migliore dei modi alla domanda che cambia. Solo così si può pensare di governare un fenomeno che altrimenti viene subito. Di pari passo con il mercato, va la normativa che detta prescrizioni sempre più stringenti relative a tutto il ciclo di vita degli edifici". Il corso, della durata di 12 mesi e articolato in 12 moduli con l’attività di didattica frontale presso la sede di Ance Como, le iscrizioni scadono giovedì 10 ottobre. Per informazioni è possibile rivolgersi ad Ance Como o al Politecnico. Ro.Can.