Grandate, ruba il cellulare a una donna e colpisce con un pugno il compagno che cerca di fermarlo

Grandate (Como), 13 ottobre 2024 – Ha avvicinato una ragazza e le ha sfilato il telefono cellulare dalla tasca dei pantaloni, poi ha colpito con un pugno al volto il compagno di lei, che era intervenuto per impedire il furto. L’uomo, un nigeriano di 35 anni già noto alle forze di polizia, è stato rintracciato e arrestato per rapina impropria dai carabinieri di Olgiate Comasco, in attesa del processo per direttissima che si svolgerà domani mattina a Como.

L’aggressione è avvenuta vicino alla stazione di Grandate-Breccia, dove l’arrestato ha avvicinato una donna di 28 anni di Bregnano, rubandole il cellulare. Subito è intervenuto il convivente, 43 anni, che è stato subito colpito con un pugno. Le vittime hanno subito chiamato i carabinieri, che nel giro di pochi minuti hanno rintracciato l’aggressore e recuperato il telefono cellulare, restituendolo alla donna.