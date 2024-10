Fino Mornasco, rapinato sul treno: identificati e denunciati i giovani malviventi

Fino Mornasco (Como) – A fine gennaio avevano minacciato e rapinato, in pieno giorno, un giovane che viaggiava sul treno proveniente ad Milano, arrivato alla stazione di Fino Mornasco.

Ora i tre autori, due maggiorenni e un minorenne, sono stati identificati e denunciati per rapina aggravata in concorso, porto di armi od oggetti atti ad offendere, sequestro di persona, estorsione e ricettazione. Inoltre l’esame dei tabulati telefonici ha consentito di ritrovare e restituire il cellulare, che era stato ceduto a un ragazzo di 18 anni, denunciato per ricettazione.

La vittima aveva raccontato di essere stato obbligato, sotto la minaccia di un coltello, a raggiungere il parco comunale, poco distante dalla stazione ferroviaria, e a consegnare il telefono cellulare, rivelando il codice di sblocco. L’analisi delle telecamere di videosorveglianza comunale e della stazione ferroviaria, ha consentito ai carabinieri di Fino Mornasco di ricostruire i vari momenti in cui il giovane è stato rapinato e minacciato, e poi di risalire al telefono.