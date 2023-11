Evade dall'ospedale a Milano, catturato a Ginevra: 32enne estradato

Como, 7 novembre 2023 – Era scappato dall’ospedale San Paolo di Milano in cui era stato ricoverato in seguito a una rissa in carcere, e nel tentativo di inseguirlo, un agente di polizia penitenziaria era caduto e rimasto gravemente ferito.

L’uomo, un cittadino palestinese di 32 anni, arrestato ad agosto e detenuto a San Vittore a Milano, è accusato di aver commesso, in concorso con altro straniero, una rapina di un orologio marca Rolex del valore di 60mila euro, ai danni di un giovane milanese, su cui ha indagato la Squadra Mobile di Milano.

Il detenuto Nazim Mordjane evaso dall'ospedale San Paolo di Milano

Dopo l’evasione dall’ospedale, avvenuta il 21 settembre, l’uomo era stato arrestato a Ginevra e detenuto in attesa dell’estradizione, avvenuta nei giorni scorsi. La consegna è avvenuta a Ponte Chiasso, attraverso la Polizia di Frontiera, dove gli agenti hanno provveduto al ripristino dell’ordinanza di custodia in carcere e al trasferimento in carcere al Bassone.