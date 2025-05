Esce di strada e si ribalta. Muore durante i soccorsi

A fargli perdere il controllo dell’auto, quasi certamente è stata la pioggia. Uno scroscio potente che per alcuni minuti si è abbattuto su Fenegrò ieri verso le 12.30, mentre Samuel Zamuner, 48 anni di Lurago Marinone, stava percorrendo la provinciale alla guida della sua Nissan X-Trail, dove ha avuto l’incidente che gli è costato la vita. L’auto è uscita di strada nel tratto tra via Milano e via Biella, abbattendo una recinzione e infilandosi nel prato laterale, dove si è ribaltata finendo la sua corso contro alcuni alberi.

Per estrarlo dall’abitacolo sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile, assieme al 118: il medico ha chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma una volta estratto dall’auto, Zamuner è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Saronno, dove è arrivato verso le 14. Il suo decesso è stato dichiarato immediatamente: i medici non sono riusciti a tentare nessuna cura.

Le condizioni in cui l’uomo è stato estratto dall’auto, fin da subito sono apparse estremamente gravi, e il trasporto in codice rosso con la massima urgenza, dopo che i soccorritori sono riusciti a estrarlo dall’auto, non è bastato a salvargli la vita. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno recuperato la Nissan, mentre i carabinieri di Lomazzo svolgevano i rilievi per ricostruire cosa avesse causato la perdita di controllo dell’auto.

Paola Pioppi